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Checo Pérez hace enojar a la afición de Inglaterra: “La copa no va a volver a casa”

El piloto mostró su apoyo a la Selección Mexicana previo al duelo de 8vos de Final del Mundial 2026 frente a los Tres Leones

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Checo listo para competir en Silverstone. REUTERS/Lisa Leutner
Checo listo para competir en Silverstone. REUTERS/Lisa Leutner

Sergio Checo Pérez se echó al público encima en Silverstone porque el corredor mexicano sentenció que la Copa del Mundo no llegará a Inglaterra al tener la confianza de ver a la Selección Mexicana ganar el duelo de 8vos de Final este domingo 5 de julio.

Checo, al tomar el micrófono previo a competir en el Gran Premio de la Gran Bretaña, se olvidó un poco de la Fórmula 1 y mostró su total apoyo a la Selección de Javier Aguirre, la cual recibirá en el estadio Ciudad de México a la Selección de Inglaterra dentro del Mundial 2026.

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“Sí, solo quiero dar las gracias, agradecer a todos, ya saben, asegúrense de disfrutarlo todo hoy y mañana, porque este domingo por la noche será un momento muy duro para la mayoría de ustedes”, dijo entre risas el volante nacional.

“Así que intentaremos, intentaremos y la copa no volverá a casa esta semana, ni este año”, sentenció Sergio Checo Pérez que no dejó de sonreír en ningún momento mientras se dirigió a toda la afición que estuvo presente en el Circuito de Silverstone.

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¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de la Gran Bretaña?

Checo competirá en Silverstone con el equipo Cadillac. REUTERS/Suzanne Plunkett
Checo competirá en Silverstone con el equipo Cadillac. REUTERS/Suzanne Plunkett

Esta vez Checo Pérez no tuvo una de sus mejores calificaciones de la temporada 2026. En el Gran Premio de la Gran Bretaña, Pérez el mexicano ocupará la vigésima posición, antepenúltima, quedando atrás de su compañero, Valtteri Bottas, quien arrancará en P18.

Sergio Pérez estuvo cerca de ocupar el último sitio de la parrilla de no ser por la baja potencia de los autos de Aston Martin, conducidos por Lance Stroll y Fernando Alonso.

¿A qué hora comienza el GP de Gran Bretaña?

Checo Pérez saldrá P20 en Silverstone. REUTERS/Suzanne Plunkett
Checo Pérez saldrá P20 en Silverstone. REUTERS/Suzanne Plunkett

Para ver en vivo a Sergio Checo Pérez la transmisión de la carrera en Silverstone dará comienzo a las 8:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Esta será la octava ronda para el corredor tapatío desde su retorno a la F1 al ser contratado por el equipo Cadillac.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026 de F1

  1. Gran Premio de Australia: 16º sitio.
  2. Gran Premio de China: 15º puesto.
  3. Gran Premio de Japón: 17º posición.
  4. Gran Premio de Miami: 16º espacio.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º nivel (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º cupo.
  8. Gran Premio de Austria: 21º escalón.

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