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Condenan a 25 años de cárcel a expolicía por homicidio en Edomex

Tras ser localizado en otra entidad mediante un operativo conjunto, el ex uniformado fue trasladado al Centro Penitenciario de Cuautitlán

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Tras ser localizado en otra entidad mediante un operativo conjunto, el ex uniformado fue trasladado al Centro Penitenciario de Cuautitlán. Crédito: FGJEM
Tras ser localizado en otra entidad mediante un operativo conjunto, el ex uniformado fue trasladado al Centro Penitenciario de Cuautitlán. Crédito: FGJEM

Un expolicía municipal de Teoloyucan recibió una condena de 25 años de prisión por disparar desde su patrulla y matar a un hombre que había quedado varado en la carretera tras un percance vehicular en 2021, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

José Manuel Jaramillo Méndez, quien se desempeñaba como elemento activo de la Policía Municipal de Teoloyucan, fue sentenciado por un juez tras un proceso impulsado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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Disparos desde una patrulla del municipio

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2021 en la carretera Cuautitlán–Teoloyucan, a la altura de la colonia Ex Hacienda San José, en el municipio de Teoloyucan.

Patrulla de policía del Estado de México con destello y humo saliendo de la ventana del conductor. Brazo y mano sujetan un arma.
Sin mediar provocación alguna, el entonces policía abrió fuego contra el grupo. Tres de los presentes, la víctima, el menor y otro hombre, huyeron hacia la calle Fundidores para escapar de los disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis personas, entre ellas un menor de edad, se encontraban detenidas en el acotamiento a causa de un percance vehicular cuando se aproximó la patrulla municipal con número económico 093, al mando de Jaramillo Méndez.

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Sin mediar provocación alguna, el entonces policía abrió fuego contra el grupo. Tres de los presentes, la víctima, el menor y otro hombre, huyeron hacia la calle Fundidores para escapar de los disparos.

La persecución y el disparo final

Jaramillo Méndez los persiguió y logró alcanzarlos en la calle Fundidores, donde la víctima cayó de rodillas.

En ese instante, el sentenciado aprovechó la situación para dispararle, lo que le causó la muerte.

El crimen quedó documentado en la carpeta de investigación que el agente del Ministerio Público abrió al tener conocimiento de los hechos. A través de las pesquisas, la FGJEM identificó a Jaramillo Méndez como el probable responsable y solicitó ante un juez una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Detenido en Sonora, trasladado al Edomex

La captura del ex policía no se concretó de inmediato en el Estado de México. Jaramillo Méndez fue localizado en el estado de Sonora, por lo que su detención requirió una acción coordinada entre la FGJEM y la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Una vez cumplimentado el mandato judicial, elementos de la FGJEM lo trasladaron al Estado de México y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un órgano judicial.

Durante el proceso, un juez lo vinculó a proceso y estableció prisión preventiva como medida cautelar, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La condena: 25 años y sanciones económicas

Tras analizar el cúmulo de pruebas presentadas por la representación de la FGJEM, el juez determinó la plena responsabilidad de Jaramillo Méndez en el homicidio y dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión.

Un hombre esposado, visto de espaldas, es flanqueado por dos policías penitenciarios que lo guían hacia una celda con rejas, litera e inodoro.
Tras analizar el cúmulo de pruebas presentadas por la representación de la FGJEM, el juez determinó la plena responsabilidad de Jaramillo Méndez en el homicidio y dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la pena privativa de libertad se sumaron tres sanciones adicionales: la multa de $62 mil 734 pesos, la reparación del daño por $196 mil 267 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, medida que le impide ejercer cualquier función pública o participar en procesos electorales durante la vigencia de la condena.

Policías del Edomex sentenciados por la FGJEM

El caso de Jaramillo Méndez no es el único en el que la FGJEM ha obtenido condenas contra elementos policiales en el Estado de México. A través de la Operación Enjambre —estrategia de la fiscalía para investigar a servidores públicos vinculados con delitos de alto impacto—, las autoridades acumulan sentencias contra 20 objetivos prioritarios que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión, según datos de abril de 2026.

Entre los casos documentados figura el ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien acumula dos condenas: 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Siete policías municipales del mismo municipio fueron sentenciados a 46 años y seis meses por homicidio calificado, mientras que Rafael Goribar Martínez y Vianey Anayeli Palafox Acuña, ex elementos de Ecatepec, recibieron 47 años de prisión cada uno por la misma causa. La pena más alta de la operación recayó sobre la ex presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, con 70 años de prisión por homicidio calificado, dictada en diciembre de 2025.

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