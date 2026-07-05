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Aficionados irrumpen en hotel de Inglaterra con serenata, tambora y pirotecnia: Policía ‘apaga fiesta’

Días antes, la Asociación Inglesa de Futbol exigió a las autoridades mexicanas medidas para evitar una serenata como la que se suscitó durante la estancia de Ecuador

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La afición mexicana burló temporalmente el perímetro de seguridad establecido por la policía de la Ciudad de México para impedir disturbios en las inmediaciones del JW Marriott Mexico City Santa Fe, sede de concentración de la Selección de Inglaterra.

La afición mexicana burló temporalmente el perímetro de seguridad establecido por la policía de la Ciudad de México para impedir disturbios en las inmediaciones del JW Marriott Mexico City Santa Fe, sede de concentración de la Selección de Inglaterra.

En videos que fueron difundidos en X —antes Twitter— la madrugada del domingo, decenas de hinchas se aglomeran en las inmediaciones del JW Marriott . Con tambora, fuegos artificiales y cánticos, intentan mantener una ‘serenata". No obstante, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervienen para retirar a los aficionados.

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Clips difundidos por el usuario Aarón Munguía, que fueron replicados por Somos Analistas, documentan los tensos momentos del desalojo.

“Algunos aficionados se acercaron a darle serenata a Inglaterra y estaban en el límite permitido, pero los policías comenzaron a alejarlos más. Ya hay empujones afuera del hotel Marriot de Santa Fe”, destacó el portal.

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Policías desalojan a aficionados mexicanos cerca del JW Marriott Santa Fe, sede de la Selección de Inglaterra

La delegación de Inglaterra exigió garantías de seguridad

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, tras confirmarse el cruce entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, la Asociación Inglesa de Futbol urgió a la FIFA y a autoridades mexicanas a dar garantías de seguridad para impedir eventos parecidos a los ocurridos durante la estancia de la Selección de Ecuador en la capital mexicana.

El 29 de junio, cientos de aficionados se congregaron en el hotel de concentración de la selección sudamericana para dar una ‘serenta’ a los jugadores que se extendió durante la madrugada del 30 de junio.

La Federación de Ecuador ingresó una queja formal ante la FIFA ante lo que consideró una violación al juego limpio. “La Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar”, se lee en el comunicado.

Thomas Tuchel, entrenador de los Tres Leones, externó en rueda de prensa que deseaba que no se suscitaran “hostilidades” durante la estancia del equipo en la ciudad.

“No esperemos hostilidades ni en el hotel ni en ningún lado; la gente ha sido muy amable y respetuosa, nosotros también lo hemos sido respetuosos con toda la gente”, aseguró el entrenador.
Una multitud de personas en la noche, con fuegos artificiales iluminando el cielo y una banda de música con bombos y trompetas
Aficionados mexicanos con instrumentos musicales y fuegos artificiales dan una serenata nocturna a los jugadores de Inglaterra. (X: Aarón Mejía)

Prensa inglesa destaca blindaje extremo

El incidente ocurre horas después de que la prensa internacional reporta que la Asociación Inglesa de Futbol gestionó un operativo policial extremo para garantizar la seguridad de jugadores y sus familiares.

De acuerdo con información publicada por el diario The Sun, las familias y parejas de los futbolistas de Inglaterra implementaron un amplio dispositivo de seguridad durante su estancia en la Ciudad de México ante el temor a ser víctimas de la delincuencia.

Según el medio británico, esposas, novias y familiares de los jugadores se desplazan bajo estrictos protocolos de protección que incluyen camionetas blindadas, escoltas armados y rutas previamente evaluadas por especialistas en seguridad. La publicación atribuye estas medidas a la percepción de inseguridad que existe en Reino Unido sobre México y describe a la capital del país como “la capital del secuestro”, una caracterización que ha generado controversia.

Jugador de fútbol con camiseta blanca en estadio. Captura de pantalla del diario The Sun superpuesta con titular, texto y pequeñas fotografías
Harry Kane, con la camiseta de la selección inglesa, es el fondo de una publicación del diario The Sun que detalla las medidas de seguridad para las familias de futbolistas en México. (Instagram: Harry Kane / The Sun)

El reporte señala que los acompañantes de los futbolistas no realizan actividades turísticas convencionales. Por el contrario, sus desplazamientos permanecen bajo estricta confidencialidad y se desarrollan únicamente en trayectos autorizados y supervisados por personal especializado, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo.

La decisión de reforzar la protección ocurre en un contexto de máxima vigilancia en la capital mexicana. La Embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que asistirán al encuentro entre México e Inglaterra, programado en el Estadio Ciudad de México, donde recomendó extremar precauciones en eventos masivos y evitar zonas con alta concentración de personas.

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