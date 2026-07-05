Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

El piloto Sergio 'Checo' Pérez aparece caminando al aire libre en el circuito de Silverstone, Inglaterra. El deportista viste una camiseta de la Selección Mexicana

Sergio “Checo” Pérez volvió a demostrar que, además de su pasión por la Fórmula 1, el futbol ocupa un lugar especial entre sus aficiones. A unas horas del esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, el piloto tapatío apareció en el circuito de Silverstone vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, un gesto que no pasó desapercibido en territorio británico.

La imagen del mexicano recorrió rápidamente las redes sociales después de que la propia Fórmula 1 compartiera fotografías de su llegada al paddock acompañadas de la frase “En territorio enemigo”, haciendo referencia al ambiente mayoritariamente inglés que rodea el Gran Premio de Gran Bretaña y al partido mundialista que se disputará el mismo día.

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La aparición de Pérez ocurrió en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo, donde este fin de semana se celebra una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Mientras los reflectores apuntan al Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano aprovechó la ocasión para expresar públicamente su apoyo al combinado dirigido por Javier Aguirre.

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Un apasionado del futbol que no olvida sus raíces

No es la primera vez que Sergio Pérez manifiesta su respaldo a la Selección Mexicana. A lo largo de su carrera, el jalisciense ha sido visto en múltiples ocasiones asistiendo a partidos del Tricolor y también siguiendo de cerca al Club América, equipo del que se ha declarado aficionado.

Sergio “Checo” Pérez mostró su apoyo a la Selección Mexicana en Silverstone al portar la camiseta del Tri antes del duelo mundialista contra Inglaterra

Sin embargo, en esta ocasión la situación tenía un ingrediente especial. El mexicano se encontraba precisamente en Inglaterra, país anfitrión del Gran Premio, y decidió portar la camiseta nacional en un entorno dominado por aficionados y medios británicos, un gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo y confianza previo al compromiso mundialista.

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Debido a sus compromisos con Cadillac Formula 1 Team, escudería con la que regresó a la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2026, Pérez no pudo asistir al Estadio Ciudad de México para apoyar personalmente al Tricolor. No obstante, dejó claro de qué lado estaba al vestir los colores nacionales desde su llegada al circuito de Silverstone.

El mensaje de Checo que encendió la rivalidad deportiva

La presencia del mexicano con la camiseta del Tri no fue el único momento que llamó la atención durante el fin de semana.

Un día antes del partido entre México e Inglaterra, Sergio Pérez tomó el micrófono durante las actividades previas del Gran Premio y envió un mensaje dirigido a los aficionados locales.

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“Solo quiero agradecer a todos aquí. Asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana en la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes. Va a ser difícil y lo intentaremos; la copa no va a volver a casa este año“.

La declaración fue recibida entre risas, aplausos y algunas muestras de sorpresa por parte del público inglés, antes de que el piloto fuera interrumpido por la reacción de los asistentes.

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Las palabras del mexicano rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el sentido del humor y la confianza del piloto en las posibilidades de la Selección Mexicana frente a Inglaterra.

Un fin de semana complicado en la pista

Mientras su apoyo al Tricolor generaba conversación fuera del circuito, la actividad deportiva no resultó sencilla para Checo Pérez.

El piloto de Cadillac tuvo una complicada sesión de clasificación en Silverstone, donde quedó eliminado durante la Q1 y terminó ubicado en la vigésima posición de la parrilla de salida para el Gran Premio de Gran Bretaña.

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Con ello, Pérez tendrá que afrontar una carrera de remontada en uno de los circuitos más exigentes del calendario, intentando recuperar posiciones y sumar puntos para su equipo en una temporada que marca su regreso a la Fórmula 1.

A pesar de las dificultades deportivas, el mexicano logró convertirse en protagonista antes de la carrera gracias a un gesto que trascendió el automovilismo y se vinculó con la pasión que despierta el Mundial 2026.

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Su aparición con la camiseta de la Selección Mexicana en pleno Silverstone simbolizó el respaldo de una de las máximas figuras del deporte nacional al combinado tricolor, justo antes de uno de los partidos más importantes del torneo frente a Inglaterra.