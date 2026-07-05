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Zarpan buques mexicanos con ayuda humanitaria para los afectados por el sismo en Venezuela

La Armada de México trasladará alimentos, agua, medicamentos y equipo especializado para atender a los damnificados por los sismos

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México mantiene el apoyo a Venezuela con un nuevo envío de ayuda humanitaria.
México mantiene el apoyo a Venezuela con un nuevo envío de ayuda humanitaria.

La solidaridad de México cruzó el mar rumbo a Venezuela. El Gobierno federal envió este domingo dos buques de la Armada con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los terremotos que han dejado miles de muertos, heridos y personas sin hogar en el país sudamericano.

México despliega ayuda humanitaria por vía marítima hacia Venezuela

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) zarparon desde el puerto de Veracruz con aproximadamente 2,003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de ayuda.

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El envío responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones de cooperación internacional emprendidas por el Gobierno de México para atender la emergencia provocada por los sismos registrados en Venezuela.

La Secretaría de Marina encabezó el operativo logístico para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
La Secretaría de Marina encabezó el operativo logístico para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.

Víveres, medicamentos y plantas potabilizadoras integran el cargamento

El buque Isla Holbox transporta alrededor de 1,750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, lleva cuatro plantas potabilizadoras capaces de producir mil litros de agua purificada por hora cada una, así como el personal especializado encargado de operarlas.

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Por su parte, el Huasteco traslada otros 253 metros cúbicos de alimentos, agua, productos de aseo e insumos médicos con el mismo destino.

Los productos enviados fueron reunidos a partir de donaciones recibidas en distintos centros de acopio instalados en la Ciudad de México y posteriormente concentrados en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz para su embarque.

El operativo marítimo fue ejecutado por la Secretaría de Marina como parte del puente humanitario hacia Venezuela.
El operativo marítimo fue ejecutado por la Secretaría de Marina como parte del puente humanitario hacia Venezuela.

Esta fue la ayuda enviada por México

  • Se movilizan aproximadamente 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria.
  • El cargamento equivale a cerca de 388 toneladas de suministros.
  • Participan 100 elementos navales de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) en las labores de carga, traslado y desembarque.
  • Los buques transportan cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de producir mil litros de agua por hora cada una.
  • El viaje marítimo tiene una duración estimada de seis días.

Operativo coordinado entre autoridades y sociedad civil

La operación logística es resultado del trabajo conjunto entre la Semar, la SRE, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la recolección y entrega de los insumos.

Los buques ARM Isla Holbox y ARM Huasteco zarparon desde Veracruz con destino a Venezuela cargados de ayuda humanitaria.
Los buques ARM Isla Holbox y ARM Huasteco zarparon desde Veracruz con destino a Venezuela cargados de ayuda humanitaria.

Para el embarque y traslado participan 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias, quienes cuentan con apoyo de maquinaria especializada, entre ella una grúa y dos montacargas, para facilitar las maniobras en el puerto de Veracruz.

Este envío se suma al apoyo aéreo realizado días antes, cuando un avión militar mexicano despegó hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica destinadas a fortalecer la atención de las zonas afectadas.

Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y severos daños

La ayuda mexicana llega mientras Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de los últimos años.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, los terremotos registrados el pasado 24 de junio han dejado 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas.

Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y graves daños materiales. EFE/ Miguel Gutiérrez
Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y graves daños materiales. EFE/ Miguel Gutiérrez

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de cientos de edificios, principalmente en el estado de La Guaira, además de miles de personas damnificadas y viviendas destruidas.

Organismos internacionales también han advertido sobre la magnitud de la emergencia, ante el elevado número de personas que continúan afectadas por el desastre.

México reafirma su política de cooperación internacional

Con este nuevo puente de ayuda, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la asistencia humanitaria y la cooperación internacional frente a desastres naturales.

Las autoridades señalaron que estas acciones reflejan la tradición solidaria del país con las naciones de América Latina y buscan contribuir a atender las necesidades más urgentes de la población venezolana mientras continúan las labores de recuperación tras los terremotos.

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