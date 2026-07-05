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¡Coco eligió al Tri! El gatito de Palacio Nacional da su pronóstico previo al partido México vs Inglaterra

El felino que vive en Palacio Nacional aparece en un video del Gobierno de México en X, con dos platos: México e Inglaterra, rumbo al partido

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Un gato blanco con ojos verdes y bigotes viste una camiseta verde con detalles en rojo, tumbado frente a una bandera de México con el texto "¿Y Si Sí?".
Un gato blanco con una camiseta deportiva verde descansa sobre una superficie gris delante de la bandera de México, que muestra el texto "¿Y Si Sí?". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre del Mundial 2026, donde México hace historia como anfitrión por tercera ocasión, ha contagiado hasta los rincones de Palacio Nacional. ‘Coco’, uno de la veintena de felinos que habitan en el inmueble del gobierno federal, ha demostrado ser un fiel seguidor de la Selección Mexicana y ya dio su veredicto para el esperado partido de este domingo 5 de julio.

Un pronóstico viral en redes sociales

A través de la cuenta oficial en ‘X’ del Gobierno de México, se difundió un simpático video protagonizado por este gatito de pelaje blanco. Siguiendo la popular tendencia de redes sociales donde distintas mascotas predicen resultados deportivos, a Coco se le presentaron dos platos de alimento: uno representando a México y otro a Inglaterra.

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Sin titubear, Coco eligió el plato de la escuadra mexicana, coronándose como el nuevo oráculo tricolor.

Un gato blanco y anaranjado transita por un pasillo con columnas. En el suelo, dos tazones metálicos y dos banderas pequeñas, de México y de Inglaterra, están dispuestos. Uno de los tazones contiene alimento. El gato come del tazón situado junto a la bandera de México. Este video es un contenido que muestra al gato Coco de Palacio Nacional participando en una actividad alusiva a la Selección Mexicana y el Mundial 2026.

La rivalidad musical: Maná vs. Oasis

El material audiovisual no solo destacó por la ternura del felino, sino por subirse de manera ingeniosa a la conversación digital. De fondo, el video aviva la rivalidad cultural y musical que ha encendido las redes sociales en las últimas horas, enfrentando dos grandes éxitos: ‘Oye mi amor’ de la banda mexicana Maná y ‘Wonderwall del legendario grupo británico Oasis.

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De manera decisiva, el gatito apostó por el Tri y por el rock en español para triunfar en este encuentro. Esta indirecta musical cobra aún más fuerza tras las recientes e irónicas declaraciones de Liam Gallagher, miembro de la banda inglesa, quien advirtió con cancelar los próximos conciertos de Oasis si Inglaterra pierde ante México.

Más allá de sus dotes adivinatorios, el gatito de Palacio Nacional se ha robado los reflectores durante esta jornada mundialista. Portando con orgullo una pequeña playera verde de México:

“Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026″, publicaron en las redes sociales del gobierno federal luego de que el tri avanzará frente a Ecuador.

Coco ha sido visto conviviendo de cerca con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consolidándose como un verdadero amuleto de la suerte para la afición nacional.

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