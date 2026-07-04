Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra

La Federación Inglesa se enteró por fuentes mexicanas del posible cambio de hora en el Estadio Azteca, una incertidumbre que alteraría la logística del plantel y los seguidores. REUTERS/Molly Darlington

El anuncio sobre el posible cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 desató una ola de reacciones en la prensa británica.

La incertidumbre sobre si el encuentro se adelantaría a las 12:00 horas por motivos climáticos generó preocupación y análisis inmediato en los principales medios deportivos del Reino Unido.

PUBLICIDAD

El tema ocupó espacios centrales en las portadas y columnas de opinión, donde analistas británicos examinaron el impacto de una modificación de último momento, tanto en la logística del equipo como en la experiencia de los aficionados ingleses.

Analistas británicos evaluaron el impacto de una modificación de último momento en la logística y adaptación del equipo. REUTERS/Paul Childs

El debate giró en torno a la equidad deportiva, la organización del evento y las posibles desventajas para los Tres Leones frente a cualquier cambio inesperado.

PUBLICIDAD

Prensa británica exige claridad a FIFA

La noticia tomó por sorpresa a la prensa inglesa y motivó una reacción inmediata en los medios.

Los periodistas destacaron la ausencia de comunicación oficial de FIFA hacia la Federación Inglesa , que se enteró del posible cambio a través de fuentes mexicanas y redes sociales.

El adelanto de horario se percibió como un signo de desorganización , lo que llevó a la FA a buscar aclaraciones urgentes antes de viajar a la Ciudad de México .

Medios como The Guardian, The Mirror y el Daily Mail analizaron el impacto en la planificación del cuerpo técnico, acostumbrado a una preparación precisa y meticulosa.

El debate en la prensa inglesa se centró en la falta de comunicación oficial de FIFA hacia la Federación Inglesa. Reuters/Peter Cziborra

En este contexto, la cobertura estuvo marcada por la confusión y la urgencia, incrementando la percepción de caos previo al encuentro.

Inquietud entre los aficionados y el entorno inglés

Más allá del aspecto deportivo, los medios británicos subrayaron el efecto en los seguidores ingleses.

La posibilidad de adelantar seis horas el partido generó dudas sobre los traslados , hospedajes y boletos de miles de aficionados.

Se planteó que el nuevo horario facilitaría la transmisión en pubs británicos , pero complicaría la experiencia para quienes ya tenían prevista la tarde.

Las crónicas reflejaron el desconcierto y la falta de certezas para los hinchas que llegarán a México.

La prensa británica señaló la equidad deportiva, el traslado de los hinchas hacia la Ciudad de México y las posibles desventajas para los Tres Leones. Reuters/Cat Goryn

Así, el periodismo inglés mostró empatía hacia los aficionados, conscientes de los gastos y complicaciones que implicaría un cambio abrupto.

Inglaterra, en desventaja ante la improvisación

La prensa británica también puso el foco en el Estadio Azteca y la integridad del torneo.

Se subrayó que Inglaterra tendría menos tiempo de recuperación tras su anterior partido, lo que suponía una clara desventaja física frente al Tri .

Columnistas cuestionaron la capacidad de FIFA para garantizar la equidad deportiva y la seriedad organizativa, considerando la magnitud del evento.

Los medios advirtieron que Inglaterra tendrá menos tiempo de recuperación y que la altitud en el Estadio Azteca ya representa un reto gigantesco. REUTERS/Eloisa Sanchez

Finalmente, se advirtió que el clima y la altitud de la Ciudad de México ya era un reto suficiente y que sumar un cambio de horario sólo complicaría más la misión inglesa en este Mundial 2026.

PUBLICIDAD