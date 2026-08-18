Calendario SEP 2026-2027: qué alumnos regresan a clases una semana antes y por qué

La Sección XXII del SNTE-CNTE presentó su Calendario Escolar Alternativo el 11 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alumnos de escuelas coordinadas por la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca regresan a clases este lunes 24 de agosto, una semana antes que el resto del país.

Lo hacen porque el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) aprobó su propio Calendario Escolar Alternativo 2026-2027, que fija el inicio del ciclo el 24 de agosto en lugar del 31, fecha que aplica para las demás 31 entidades, bajo el calendario oficial de la SEP.

El Calendario Escolar Alternativo (CEA) 2026-2027 fue presentado por la Sección XXII del SNTE-CNTE el pasado 11 de agosto, en el marco del Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA).

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La CNTE es una organización magisterial independiente del sindicato oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento establece el arranque del ciclo el 24 de agosto y su cierre el 7 de julio de 2027, dos días antes del cierre federal bajo instrucciones de la SEP fijado para el 9 de julio.

Por qué la Sección XXII de la CNTE tiene su propio calendario escolar

La Sección XXII de la CNTE lleva décadas emitiendo un calendario escolar propio, distinto al de la SEP, como parte de una disputa sindical y pedagógica con el sistema educativo federal.

La Sección XXII agrupa a los trabajadores de la educación de Oaxaca afiliados a la CNTE, organización independiente del sindicato oficial.

Para las escuelas bajo la coordinación de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca, el cierre del ciclo escolar esta marcado para el 7 de julio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su calendario opera en las escuelas bajo su coordinación en el estado, sin sustituir formalmente el federal.

El documento de este ciclo establece que el CEA se construye a partir de las necesidades expresadas por colectivos escolares de once niveles educativos.

El MDTEO lo describe como una herramienta que recupera “las realidades, temporalidades, procesos comunitarios, históricos y culturales de los pueblos de Oaxaca”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el 13 de agosto con la Sección XXII de la CNTE en Palacio Nacional, donde acordaron nuevas plazas docentes y mejoras educativas en Oaxaca que entran en vigor a partir del inicio del ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario perteneciente a esta sección puede consultarse a través del siguiente link de la CNTE: https://www.cencos22oaxaca.org/articulos/presentacion-del-cuadernillo-del-teea-cea-inv-y-calendario-escolar-alternativo-2026-2027/.

Los periodos vacacionales se mantienen alineados con el calendario federal

Pese al arranque adelantado, los periodos de descanso de la Sección XXII de la CNTE no se separan del calendario de la SEP.

Las vacaciones de invierno corren del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudando actividades el día 6.

La infografía de Infobae detalla las fechas de las vacaciones escolares de invierno y Semana Santa de 2026-2027 para la Sección XXII, confirmando su alineación con el calendario federal de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo vacacional de Semana Santa va del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, en los mismos términos que el resto del país.

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Calendario SEP 2026-2027 para el resto del país: fecha fija del 31 de agosto como inicio de ciclo

El adelanto de clases para el 24 de agosto aplica únicamente a los alumnos pertenecientes a escuelas bajo la coordinación de la Sección XXII de la CNTE de Oaxaca.

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en las demás entidades, el ciclo 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto. Esto también incluye educación inicial y especial.

La SEP difundió en su cuenta de oficial de X un video con el calendario oficial escolar 2026-2027. (X/@SEP_mx)

La SEP publicó el calendario el 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con 185 días efectivos de clase y cierre de fin de curso programado para el viernes 9 de julio de 2027.

La semana del 24 al 28 de agosto —la que los alumnos oaxaqueños de la Sección XXII prevén pasar ya en aulas— está destinada en el calendario federal a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar para los docentes del resto del país.

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Los estudiantes del sistema federal no entran a clases sino hasta el 31.

El ciclo escolar 2026-2027 de la SEP termina el viernes 9 de julio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de la SEP aplica de forma obligatoria a los 32 estados del país, tanto para escuelas públicas como para planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El CEA de la Sección XXII opera de manera paralela en las escuelas bajo su coordinación en Oaxaca, sin sustituir formalmente el calendario federal, pero con vigencia práctica en los planteles correspondientes.