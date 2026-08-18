Así presumió “El Conejillo”, sicario de Los Viagras, el asesinato de Hipólito Mora: exhibió arma de grueso calibre en redes

Hipólito Mora se hizo conocido a nivel nacional el 24 febrero 2013, cuando anunció levantamiento en armas de habitantes de La Ruana contra Los Caballeros Templarios. (CUARTOSCURO)

Guardar

Rogelio Moreno Reyes, alias “El Conejillo”, presunto integrante de Los Viagras y señalado por su probable participación en el asesinato de Hipólito Mora, habría presumido en redes sociales el ataque contra el exlíder de las autodefensas de Michoacán. Una captura de pantalla de la publicación, obtenida por una fuente confidencial y proporcionada en exclusiva a Infobae México, muestra a un hombre armado desde un vehículo, mientras en la imagen aparece un arma de grueso calibre, presuntamente un fusil calibre .50.

La captura corresponde a una historia de Facebook atribuida a una cuenta identificada como “Mario Hk”, en la que aparece la fecha relativa de publicación y una fotografía tomada desde el interior de un vehículo. Sobre la imagen se observa un arma larga colocada hacia el exterior de la unidad y, al fondo, una calle de terracería con viviendas y la camioneta en la que presuntamente viajaba Mora, ya con visibles daños.

PUBLICIDAD

En la publicación se alcanza a leer el mensaje: “Hay venimos en las laminadas. Las trocas bien d”, que es la letra de una canción con la que habría acompañado la historia de la red social. Se trataría de la canción En el infierno, de Jan Glack. En la historia de Facebook también se puso la palabra Evidencia.

La cuenta desde la que fue difundida la historia sigue activa, aunque las publicaciones que tiene son del 2018, por lo que, posiblemente, fueron eliminadas las publicaciones más reciente. La información que proporcionaron a este medio de comunicación fue consultada con fuentes cercanas al caso, quienes confirmaron que era verídica.

PUBLICIDAD

“El Conejillo”, señalado por disparar un Barrett .50

Rogelio Moreno Reyes, alias “El Conejo” o “El Conejillo”, es señalado por las autoridades de Michoacán como uno de los presuntos participantes en el homicidio de Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023 en La Ruana, municipio de Buenavista.

Captura de pantalla de una historia de Facebook atribuida a “El Conejillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora. (Cortesía)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán había ofrecido una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo. Su ficha lo relaciona con los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado.

De acuerdo con declaraciones de Guadalupe Mora, hermano del exlíder de las autodefensas, “El Conejillo” habría sido quien disparó un arma tipo Barrett calibre .50 contra la camioneta blindada en la que viajaba Hipólito Mora. El disparo habría conseguido atravesar el blindaje del vehículo.

PUBLICIDAD

La imagen entregada a Infobae México cobra relevancia por mostrar un arma de dimensiones y características compatibles, a simple vista, con un rifle de alto poder.

Así ocurrió el ataque contra Hipólito Mora

Hipólito Mora, agricultor limonero y fundador de los grupos civiles de autodefensa de Michoacán, fue emboscado cuando circulaba por La Ruana, comunidad donde había encabezado en 2013 el levantamiento de civiles contra Los Caballeros Templarios.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres armados cerró el paso a los vehículos en los que viajaban Mora y sus escoltas. Los agresores dispararon contra las unidades y posteriormente incendiaron una de ellas.

PUBLICIDAD

Mora murió en el ataque, al igual que sus escoltas. Investigaciones posteriores señalaron la participación de integrantes de Los Viagras, organización criminal vinculada con Cárteles Unidos. La Fiscalía estatal identificó a varios presuntos responsables y emitió órdenes de aprehensión y recompensas para lograr su captura.

Antes de su asesinato, Mora había denunciado amenazas y ataques en su contra. Incluso había señalado públicamente a integrantes de Los Viagras y advertido que temía que terminaran asesinándolo.

“El Conejillo” fue detenido en Estados Unidos

Más de tres años después del homicidio, Rogelio Moreno Reyes fue localizado y detenido en Estados Unidos, aunque permanece pendiente su traslado a México.

PUBLICIDAD

Se reporta ataque de autodefensas en Michoacán. Credito: TW @azucenau

La Fiscalía de Michoacán informó recientemente que solicitó la colaboración de autoridades estadounidenses para concretar su extradición, pero explicó que todavía debe agotarse el procedimiento migratorio correspondiente y que no existe una fecha definida para que Moreno Reyes sea entregado a las autoridades mexicanas.

Con su captura, “El Conejillo” se convirtió en uno de los presuntos implicados en el asesinato de Mora que han sido localizados. Otros señalados por la Fiscalía ya fueron detenidos, mientras que algunos de los objetivos vinculados al ataque continúan prófugos.

Rogelio Moreno Reyes, alias “El Conejillo”, fue detenido en Estados Unidos y es señalado por su probable participación en el homicidio de Hipólito Mora.

Detenidos por el asesinato de Hipólito Mora

Con la ubicación y detención de “El Conejillo”, suman cuatro las personas aprehendidas por su presunta relación con el homicidio de Hipólito Mora Chávez.

El primer detenido fue Brayan “N”, capturado en diciembre de 2023. Posteriormente, en mayo de 2024, las autoridades lograron detener a Rogelio Ángel “N”, alias “El Rojo”, señalado también como presunto integrante del grupo involucrado en el ataque.

PUBLICIDAD

Más recientemente fue detenido Roberto “N”, conocido como “El Betillo” o “El Taquero”, quien también es investigado por su posible participación en los hechos.

La captura de pantalla obtenida en exclusiva para Infobae México, junto con el contexto de la investigación y las acusaciones contra Moreno Reyes, vuelve a colocar bajo la lupa la violencia con la que fue ejecutado el fundador de las autodefensas y el papel que habrían desempeñado integrantes de Los Viagras en el ataque.