Mueren cuatro elementos de la Semar en accidente: cayeron a un río en Tamaulipas

Los hechos ocurrieron este martes por la mañana.

Guardar

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron este martes luego de sufrir un accidente en el que cayeron a un río mientras transitaban por la región de La Pescan, en el municipio de Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas.

Primeros reportes señalan que los elementos navales se dirgían de regreso a su base cuando ocurrió el percance, cerca de un lugar conocido como La Draga, situado en el acceso principal a la comunidad de La Pesca.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día en un muelle ubicado en La Pesca, Soto la Marina, lugar al que acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.

PUBLICIDAD

La zona fue atendida por las corporaciones que participaron en las acciones posteriores al accidente. Hasta el momento, autoridades no han informado qué habría provocado el percance ni han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los elementos de la Marina fallecidos.

Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas, confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y personas cercanas a los marinos.

Américo Villarreal lamentó el deceso por medio de sus redes sociales. (Facebook Amérido Villarreal)

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, lamentó la pérdida de los elementos y señaló que sus familias enfrentan una “irrepatable pérdida”, además de enviarles un mensaje de solidaridad ante lo ocurrido. Hasta el momento no se sabe la identidad de los elementos fallecidos ni mayores detalles sobre el accidente.

PUBLICIDAD

“Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, posteó el gobernador.

Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

En otro hecho, la Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

La Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, quienes asumieron la tarea de desactivar los artefactos en el lugar y así impedir cualquier traslado riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos sin embargo, el volumen y la variedad de los dispositivos suponían un peligro real para los habitantes y quienes transitan en la región.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades continúan con labores de vigilancia en la zona tras el aseguramiento, por lo que reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados para salvaguardar la seguridad de la población y prevenir incidentes similares en Sinaloa.

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

PUBLICIDAD