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Morena se lleva ‘premio mayor’ en reparto de recursos del INE para 2027: ¿Cuánto dinero le dará a la oposición?

Para el ejercicio fiscal 2027, el financiamiento ordinario asciende a 7 mil 879 millones de pesos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó el futuro electoral de los diputados. Crédito: X/ @A_MontielR
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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó para 2027 un financiamiento federal de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos destinado a los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes, lo que representa el mayor monto asignado a la fecha.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, presidida por Norma De La Cruz Magaña, sostuvo que el cálculo se fundamenta en el Artículo 41 de la Constitución, el cual establece que los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado.

Para el ejercicio fiscal 2027, el financiamiento ordinario asciende a 7 mil 879 millones de pesos, de los cuales los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, recibirán cada uno 157 millones 586 mil pesos, equivalentes al 2% del total.

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La bolsa restante, de 7 mil 564 millones de pesos, se distribuirá entre las seis fuerzas nacionales que participaron en la elección federal de 2024, aplicando la fórmula de 30% igualitario y 70% proporcional a la votación obtenida en diputaciones.

Morena recibirá la mayor bolsa

Con base en la fórmula aplicada por el INE, Morena recibirá la mayor cantidad, con 3 mil 604 millones 879 mil 379.17 pesos para todas sus actividades anuales, cifra que representa el doble del financiamiento asignado a la oposición y el triple que sus aliados.

De ese monto, más de 805 millones de pesos estarán destinados a campañas de diputaciones federales.

El financiamiento ordinario se calculó multiplicando el padrón electoral —integrado por 103 millones 333 mil 465 personas— por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijado en 117.31 pesos.

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Recursos para la oposición y partidos nuevos

La bolsa anual del PAN es la segunda más alta, con mil 803 millones 719 mil 207.17 pesos. Le siguen:

  • El PRI recibirá mil 372 millones 658 mil 861.17 pesos.
  • Movimiento Ciudadano: mil 354 millones 671 mil 353.17 pesos.
  • Partido Verde Ecologista de México: mil 167 millones 166 mil 16.17 pesos
  • Partido del Trabajo: 946 millones 466 mil 25.17 pesos.

Los partidos Paz y Somos México recibirán 157 millones 586 mil 634 pesos cada uno, el 2% del financiamiento ordinario, lo que representa el 6.8% de la bolsa que recibirá Morena.

Bolsas para campañas, actividades específicas y capacitación de mujeres

Para actividades de campaña, el financiamiento total será de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos, correspondiente al 30% del ordinario de cada partido, ya que en 2027 solo se renovará la Cámara de Diputados.

Las candidaturas independientes podrán acceder a 47 millones 275 mil 990 pesos, que se repartirán entre quienes obtengan registro.

Para actividades específicas, se aprobó un financiamiento de 236 millones 379 mil 951 pesos, equivalente al 3% del ordinario.

La prerrogativa postal asciende a 315 millones 173 mil 272 pesos y la telegráfica a 693 mil 496 pesos, repartida igualitariamente entre los ocho partidos nacionales.

Además, se reservarán 52 millones 528 mil 878 pesos para garantizar el acceso de candidaturas independientes.

Cada partido deberá destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo que suma un monto global de 236 millones 379 mil 950 pesos.

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