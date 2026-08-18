Memo Schutz sorprende al revelar su pasado en las pasarelas: “Fui modelo”

Memo Schutz - (Instagram)

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Memo Schutz sorprendió a Brianda Deyanara durante una charla en la suite de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar una faceta de su juventud que pocos conocían. El comentarista deportivo contó que, mientras estudiaba la universidad, trabajó como modelo para obtener ingresos y financiar sus gastos.

“Cuando estaba en la universidad”, recordó Memo antes de explicar el motivo que lo llevó a incursionar en esa actividad. “Tuve una novia en Querétaro y entonces, para financiarme, fui modelo”. La confesión provocó la sorpresa de Brianda, quien reaccionó al conocer que había participado en diferentes trabajos.

Schutz explicó que realizó “muchas pasarelas” y también grabó “un par de comerciales”. Incluso mencionó que uno de esos proyectos estuvo relacionado con una bebida. La revelación mostró una faceta completamente distinta de quien actualmente participa en el reality.

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Así comenzó Memo Schutz como modelo

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El comentarista relató que una conocida llamada Michelle lo acercó a una agencia vinculada con Silvia Jafura. Según recordó, fue ahí donde alguien vio potencial en él para comenzar a trabajar como modelo. “Ven, ¿por qué no? Creo que tú puedes ser modelo”, contó que le dijeron.

Su primera prueba fue bastante sencilla, aunque terminó convirtiéndose en una anécdota que todavía recuerda con humor. “Lo primero que me dijo cuando entré, dijo: ‘Camina’”, relató. Memo obedeció y realizó la prueba frente a quienes estaban evaluándolo.

La respuesta que recibió fue inesperadamente positiva. “Tú muy bien”, le dijeron. La razón, según explicó, tenía que ver con su forma de caminar: “Porque no caminas como pato”. Entre risas, Schutz recordó que le señalaron que caminaba derecho y que eso representaba una ventaja para desenvolverse en las pasarelas.

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Pasarelas, comerciales y una prueba bastante peculiar

(@memo_schutz / Instagram)

Después de aquella primera experiencia, Memo comenzó a recibir oportunidades. Contó que lo enviaron a diferentes castings y que consiguió quedarse en dos pasarelas. También recordó un proceso de selección para una marca importante que tuvo una dinámica bastante peculiar.

“Piensen que son animales y hagan sus movimientos como son animales”, les indicaron durante aquel casting. Memo reconoció que la situación le resultó extraña y recordó entre risas: “Yo no sé ni qué hacía”. A pesar de la vergüenza del momento, logró quedarse con el trabajo.

Su experiencia también incluyó el aspecto físico de las pasarelas. “Te haces tus lagartijas y todo para estar más inflado”, explicó, antes de contar que los modelos debían prepararse rápidamente detrás del escenario. La dinámica, aseguró, podía ser mucho más intensa de lo que imaginaba.

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La experiencia que Memo todavía recuerda

Memo Schutz - (Infobae México)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la rapidez con la que debía cambiarse de ropa durante las presentaciones. “Te están quitando la ropa” y “te están vistiendo”, explicó al describir lo que ocurría mientras los modelos salían y regresaban del escenario.

Memo, quien se describió como una persona reservada, reconoció que aquella dinámica lo tomó por sorpresa. “Y yo: ‘No me toque, no’”, contó entre risas. Brianda reaccionó sorprendida ante la historia y destacó que su compañero había tenido experiencias en distintos ámbitos antes de llegar al reality.

Finalmente, Schutz resumió aquella etapa como una experiencia que le permitió sostenerse económicamente durante sus años universitarios. “Esa fue una, es, digamos que eso fue la experiencia de eso, que pude yo además pagarme. Así yo trabajé”, explicó. La confesión llega mientras Memo continúa protagonizando distintos momentos dentro de la casa, entre ellos sus intercambios con Mariana Ochoa tras la nominación directa de la cantante.

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