Así opera el Tren de Aragua junto a narcomenudistas en CDMX: alianzas, métodos y zonas de influencia

El Reglamento de Tránsito de CDMX prohíbe circular motocicletas en aceras y áreas exclusivas para peatones. (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

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El Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, amplió sus operaciones en la Ciudad de México al incorporar el robo de motocicletas a sus actividades. Estas sirven a sus células para distribuir droga, trasladar sicarios y cometer atracos, en una expansión que ya abarca el narcomenudeo, la trata de personas y la extorsión en al menos 11 entidades del país.

Una fuente ministerial confirmó a Milenio que los testimonios recabados en carpetas de investigación señalan directamente a esa organización. “Cada vez están más metidos en el robo de motos; los sujetos detenidos nos llevan a esa organización”, precisó la fuente consultada.

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De acuerdo con las investigaciones, las motocicletas cumplen una doble función dentro de la estructura criminal. La organización las revende o las desmantela, pero también las destina a la distribución de drogas, el traslado de integrantes y el escape de sicarios entre el tránsito capitalino.

Bajo este sistema, el grupo venezolano se suma así a organizaciones locales que desde hace años operan con ese tipo de vehículos, entre ellas la Unión Tepito y la Anti Unión. La diferencia es que el Tren de Aragua no solo los usa como herramienta operativa, sino que los roba para alimentar su propio inventario.

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Motos deben quedarse en espacios delimitados. (@alexisstifler2 - X)

La magnitud del problema se refleja en las cifras del operativo Refuerzo CdMx: durante julio pasado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) revisaron 524 motocicletas y enviaron 50 al corralón. Prácticamente una de cada 10 motos inspeccionadas presentó irregularidades suficientes para ser retirada de circulación.

La disparidad con otros vehículos es notoria. En ese mismo periodo, los marinos inspeccionaron apenas 31 automóviles, lo que significa que por cada automóvil revisado, 17 motocicletas fueron sometidas a control.

La alianza con la Unión Tepito y el control del narcomenudeo en Cuauhtémoc

El narcomenudeo no es una actividad nueva para el Tren de Aragua en la capital. Las primeras investigaciones sobre su presencia en la Ciudad de México ya lo ubicaban en esa actividad, junto con la trata de personas, la explotación sexual y la extorsión.

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La clave de su consolidación fue la alianza con la Unión Tepito. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauléon, los jefes de esa organización contrataron a integrantes del grupo venezolano para combatir a su rival, la Anti Unión, y a cambio les abrieron las puertas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante 'La Mañanera' de este martes, Omar García Harfuch identificó a Ricardo “N” como uno de los principales operadores de una estructura delictiva vinculada con "Los Chapitos". (Crédito: Gobierno de México)

El 16 de enero de 2026, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa que el Tren de Aragua mantiene nexos con grupos locales en esa demarcación. “En la Ciudad de México tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, Unión Tepito, etcétera”, declaró el funcionario.

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Ese mismo mes, seis presuntos integrantes de la organización fueron detenidos en la alcaldía Gustavo A. Madero por extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Entre los capturados estaba Lesli Valeri “N”, identificada como encargada de cobrar las ganancias del mercado de explotación sexual y como negociadora con la Unión Tepito; entre sus pertenencias se encontró una libreta con el registro de sus extorsiones.

Las investigaciones federales determinaron que el grupo venezolano no construyó en México una estructura independiente de gran tamaño. En cambio, tejió relaciones con organizaciones que ya controlan territorios y mercados ilícitos, y desde ahí amplió su portafolio criminal.

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Según reportes de inteligencia citados por De Mauléon, la alianza original se fracturó: el Tren de Aragua se les salió de las manos a los líderes de la Unión Tepito, y ahora los tres grupos —Unión, Anti Unión y la banda venezolana— se disputan el narcomenudeo y la trata en zonas como Santa María la Ribera, Plaza Garibaldi, Buenavista y Peralvillo.

Cruz en morado Crédito: Ilustración Informativa Infobae

Los feminicidios de Topilejo y la presión sobre las células en la capital

La violencia asociada al Tren de Aragua dejó una huella concreta el 30 de julio de 2024, cuando dos jóvenes venezolanas fueron asesinadas a disparos en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Sus cuerpos fueron abandonados en un paraje de la zona sur de la capital.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación que condujo hacia presuntos integrantes de la organización. En diciembre de 2024, Euclides Manuel Arias Suárez, alias “Morgan”, fue detenido como presunto líder de una célula del grupo y señalado como probable autor material del doble crimen; en mayo de 2025, fue vinculado a proceso.

García Harfuch descartó en enero de 2026 una expansión significativa de la organización en el país y atribuyó el incremento de noticias al aumento de detenciones. “No hemos detectado una mayor expansión; más bien hemos incrementado las detenciones de estos grupos”, afirmó el secretario.

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La Fiscalía General de la República (FGR), no obstante, tiene en la mira a 14 líderes, operadores y sicarios del Tren de Aragua, contra quienes prepara órdenes de aprehensión, según un informe federal consultado por Milenio. La mayoría de los detenidos hasta ahora han sido operadores de bajo perfil: vendedores de droga, extorsionadores y sicarios materiales, sin que se haya capturado a ningún líder de alto rango.

En julio de 2025, las autoridades detuvieron a 54 presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en la alcaldía Cuauhtémoc, en una ofensiva que abarcó las estructuras con presencia en Tepito y otras zonas del centro. Los operativos de la Fiscalía capitalina y de la SSPC contra el Tren de Aragua se intensificaron desde entonces, aunque la organización mantiene su capacidad de adaptación gracias a su estructura basada en células.

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