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Gorillaz vuelve a México y deja fuera a CDMX: sede, fecha y preventa

Te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas el show

Por primera vez, Gorillaz tocará en Perú con su nueva gira internacional.
Por primera vez, Gorillaz tocará en Perú con su nueva gira internacional.
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La agrupación británica Gorillaz confirma su regreso a México con un concierto que deja fuera a Ciudad de México como destino.

¿Cuándo y dónde será?

El anuncio oficial, divulgado este 18 de agosto, señala que la banda se presentará en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara el próximo 9 de diciembre, en el marco de The Mountain Tour 2026.

¿Cuándo será la preventa y venta?

De acuerdo con la información difundida a través de redes sociales y el cartel oficial, la cita para la venta anticipada de boletos será a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para tarjetas HSBC inicia este 25 de agosto para clientes premier crédito y débito, y continúa el 26 de agosto para el resto de los tarjetahabientes de la institución.

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La venta general se habilita al concluir las fases de preventa.

gorillaz

Reacciones por ausencia en CDMX

La ausencia de la capital en la ruta de conciertos provoca una ola de reacciones entre fanáticos de la banda, quienes manifiestan su inconformidad y sorpresa en redes sociales. Frases como “Una fecha solitaria para CDMX” y “ABRAN UNA FECHA PARA CDMX ” se repiten entre los comentarios publicados en Instagram y Facebook.

Otros usuarios, como @soypablo_robles, celebran la elección de Guadalajara: “Sabía que vendrían pero no imaginé que a mi tierra tapatía”.

La banda virtual Gorillaz dará un concierto en vivo usando tecnología de realidad aumentada con aplicación para Android y iOS. (Google)
La banda virtual Gorillaz dará un concierto en vivo usando tecnología de realidad aumentada con aplicación para Android y iOS. (Google)

La expectativa por la gira se refleja en la conversación digital, donde también surgen peticiones para otras ciudades como Monterrey:

“¿Y Monterrey?”, escribe @justgalifu. La demanda por una fecha exclusiva en la capital se repite en expresiones como “Uno solitos en CDMX por favor”, “CDMX solos” y “CDMX!!!!”, mientras que algunos fans critican la exclusividad bancaria para la preventa: “Nadie tiene HSBC”.

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Entre las opiniones destaca la solicitud de espectáculos individuales y no en festivales masivos:

“Así debieron hacerle en CDMX, en el Foro Sol con su propio show… No en un festival”, escribe @ozcar_corona. Otros celebran la noticia:

La fecha única para Guadalajara y la exclusión de CDMX concentran la atención de los seguidores, quienes mantienen la expectativa ante posibles anuncios adicionales por parte de la banda o los organizadores.

gorillaz -México- 18 agosto
(Instagram)

¿Cómo se formó Gorillaz?

La trayectoria de Gorillaz comenzó como una ocurrencia nocturna entre Damon Albarn y Jamie Hewlett en un piso de Londres. Lo que nació como un experimento de banda animada, con personajes ficticios y colaboraciones imaginarias, se transformó en una aventura musical que ya supera el cuarto de siglo.

A lo largo de estos años, el grupo creó un universo propio, impulsado por el talento visual de Hewlett y la inquietud sonora de Albarn, quien fusionó géneros como el trip-hop, el hip-hop y el rock indie.

El proyecto, inicialmente ideado para desafiar la industria pop de los años noventa, se volvió un colectivo global con decenas de colaboradores vivos y fallecidos.

El último disco, “The Mountain”, ilustra el efecto del tiempo y la pérdida. Albarn recurrió a grabaciones inéditas de artistas ausentes y a la influencia de sus viajes a la India, donde la muerte se vive desde otra perspectiva. El álbum, además, marca el inicio de la banda en su propio sello, un movimiento arriesgado que refleja la evolución de su filosofía y el deseo de seguir explorando nuevas fronteras artísticas.

Gorillaz, lejos de limitarse a una fórmula, demuestra que la conexión entre culturas, sonidos y experiencias personales puede transformarse en una obra que desafía el paso del tiempo.

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