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Exhiben a pareja de policías por conducta violenta: video desata investigación en Aguascalientes

El clip muestra distintos momentos de contacto físico entre los dos agentes. Seguridad Pública Municipal confirmó que ya analiza las imágenes y posibles responsabilidades

La grabación generó cuestionamientos sobre la disciplina dentro de la corporación.

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Un video difundido en redes sociales provocó cuestionamientos hacia la actuación de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que en las imágenes se observa a un agente teniendo un comportamiento agresivo y de contacto físico inapropiado con una compañera que también porta uniforme policial.

La grabación, que comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, muestra el momento en que el hombre sujeta y jalonea de la cabeza a la mujer mientras ambos se encuentran en un espacio que aparenta formar parte de sus actividades cotidianas como integrantes de la corporación.

En otro momento del clip, el agente abraza a su compañera y realiza un contacto físico indebido por encima de la ropa. Posteriormente, le entrega un teléfono celular y continúa con una conducta que ha generado críticas entre los usuarios que observaron las imágenes.

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El material rápidamente se difundió en redes y provocó críticas. Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.
El material rápidamente se difundió en redes y provocó críticas. Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.

El video también muestra al policía morder una de las mejillas de la mujer mientras aparentemente le dice algunas palabras que no alcanzan a distinguirse debido a la calidad o al audio de la grabación. Finalmente, ambos se despiden con un beso, situación que también llamó la atención de quienes compartieron el material.

Ante la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informó que ya se puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron conductas contrarias a los protocolos internos de la institución.

Los policías virales son pareja

Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.
Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.

La Comisaría explicó que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, los dos elementos involucrados mantienen una relación sentimental. Sin embargo, la corporación puntualizó que este vínculo no representa una justificación para el comportamiento observado en el video ni exime a los involucrados de posibles responsabilidades.

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“Para corroborar dicha relación y determinar las responsabilidades correspondientes, se turnará un informe a la Dirección de Asuntos Internos, instancia que determinará lo conducente, considerando también las posibles afectaciones a la conducta ética, disciplina e imagen institucional”, señaló la corporación.
La grabación generó cuestionamientos sobre la disciplina dentro de la corporación. El caso será revisado por la Dirección de Asuntos Internos.
La grabación generó cuestionamientos sobre la disciplina dentro de la corporación. El caso será revisado por la Dirección de Asuntos Internos.

De esta manera, será la Dirección de Asuntos Internos la instancia encargada de analizar el caso y establecer las medidas que correspondan a partir de los elementos que sean integrados durante la investigación.

La dependencia municipal también manifestó su rechazo a la conducta violenta que quedó registrada en las imágenes y que posteriormente fue difundida a través de redes sociales.

El caso generó una conversación en torno a la actuación de los servidores públicos y a la importancia de mantener los principios de disciplina y comportamiento establecidos dentro de las corporaciones de seguridad.

Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio, así como establecer si hubo alguna infracción administrativa o afectación a las normas de conducta de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Por ahora, el video continúa generando reacciones en redes sociales, mientras la corporación busca esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. La investigación interna será la que determine las consecuencias para los elementos involucrados, independientemente de la relación personal que exista entre ambos.

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