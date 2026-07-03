Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, asegura que México y el Azteca pagarán el karma por la “Mano de Dios”

El cruce de octavos en el Mundial 2026 anticipa revivir fantasmas del pasado, con una Selección Mexicana que llegará impulsada por su gente y un gran momento. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La antesala del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca se tiñe de historia y revancha, con Thomas Tuchel alzando la voz sobre la deuda pendiente tras la “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona.

El técnico inglés aseguró que el futbol está listo para saldar cuentas y que el karma puede jugar del lado británico en el esperado duelo de octavos de final.

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El técnico inglés afirmó que el futbol está listo para saldar cuentas y que el karma puede favorecer a Inglaterra en los octavos de final. Reuters/Jim Rassol

Este regreso inglés al Coloso de Santa Úrsula no sólo activa recuerdos sobre injusticia, sino que desafía a la Selección Inglesa a reescribir la historia donde, hace cuarenta años, la polémica y la genialidad se mezclaron bajo el sol del Azteca.

Tuchel confía en la revancha histórica para Inglaterra

Para Tuchel, el partido del domingo representa mucho más que una eliminatoria mundialista. Marca el regreso al lugar donde Inglaterra perdió la fe en la justicia futbolística: “Sí, nos va a recompensar. Es karma. El karma volverá a nosotros. Le daremos la vuelta”, sentenció al ser cuestionado por el episodio de la Mano de Dios.

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Recordó: “Los dos goles contra Inglaterra: el de la gambeta y el que hoy en día nunca sería valido”. Añadió que este es “un buen momento para hacer las paces con el Estadio y darle la vuelta a la historia”.

El regreso de Inglaterra al Coloso de Santa Úrsula reaviva la narrativa de revancha, 40 años después de la histórica Mano de Dios de Diego Armando Maradona. (AP)

El estratega, que tenía 13 años en aquel 1986, sostiene que el futbol tiene una cuenta pendiente con su país y que el Azteca es el escenario perfecto para cobrarla.

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El reto inglés ante la altitud y el ambiente hostil en la capital

Tuchel advirtió que el reto será doble. La logística inglesa ha priorizado la adaptación exprés, conscientes de que la altitud y el ambiente pueden jugar a favor de México: “Es un duelo icónico contra México en México, pero jugaremos contra todo el país, contra la energía de todo su estadio”.

Tuchel adviertió que la altitud de la Ciudad de México y el ambiente del Estadio Azteca pueden jugar a favor de México. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Los ingleses llegarán a la Cantera de Pumas en la Ciudad de México, reconociendo: “Seguirá siendo una desventaja. Esperamos hostilidad desde antes del partido, pero ¿qué podemos hacer? Llevaremos cosas como tapones para los oídos pero espero de todo”.

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México buscará alimentar la maldición inglesa en el Azteca

Para la Selección Mexicana, el partido es una oportunidad para aprovechar la carga simbólica y la presión local. El Estadio Azteca, donde Inglaterra nunca ha ganado, puede ser el escenario ideal para prolongar la narrativa de la “maldición inglesa”.

El Coloso de Santa Úrsula , con su historia y ambiente, será protagonista dentro y fuera de la cancha.

El Tri buscará capitalizar la combinación de historia y presión de la afición para avanzar a cuartos de final y dejar una huella más en la memoria colectiva del futbol.

El Tri buscará aprovechar la presión de la afición en el Azteca para avanzar a cuartos de final. REUTERS/Annegret Hilse

En este sentido, el duelo del domingo trascenderá lo deportivo. Se juega también en el terreno de la memoria y la energía única del Azteca.

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