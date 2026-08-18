Fernando Lozada es el séptimo confirmado de ‘La Granja VIP México 2′

(Venga la alegría/Captura de pantalla)

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Durante la mañana de este 18 de agosto se dio a conocer que Fernando Lozada es el séptimo confirmado para La Granja VIP 2026, lo cuál rápidamente generó una ola de reacciones en redes.

Así fue su revelación

Durante la revelación en el programa Venga la alegría, Lozada señaló que este proyecto representa el mayor reto de su carrera televisiva: “Es un veinticuatro siete, está rudo, pero me fascina la idea de convivir con animales de granja”.

En la segunda temporada, La Granja VIP amplía la competencia a veinte participantes. Lozada destacó que, a diferencia de sus etapas anteriores, ahora enfrenta el desafío como padre de familia y conductor:

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“Ahorita ya mi hijo tiene seis años, acabo de cumplir treinta y siete. No es lo mismo que antes, ahora todo cambia”.

El ex integrante de Acapulco Shore fue víctima de un violento intento de asalto. (Foto: @fernandolozu/ Instagram)

El conductor y atleta enfatizó que la convivencia con animales fue una de las razones principales para aceptar la invitación:

“Me encanta conocer gente, pero también me fascina convivir con animales. Mi mamá tiene gallinas y conejos, y yo disfruto de esas mañanas en el campo”.

Lozada asegura que su experiencia lo prepara para el reto

Fernando Lozada, quien suma catorce realities en su trayectoria, reconoce que La Granja VIP exigirá resistencia física y mental.

“Estoy muy acostumbrado a pasar mucha hambre. En La Isla pasé muchísima hambre. Aquí vengo mentalizado a lo mismo”, declaró en la transmisión.

Al ser cuestionado sobre su estrategia, rechazó la idea de planear alianzas complejas:

“La neta es que voy a ir a que la gente me vea a mí en mi día a día y que vean que soy una persona que sí subo, que estoy de buenas, pero también tengo mis ratos malos. Me voy a abrir por completo”.

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El ambiente y los vínculos en la granja

El integrante confirmó que ya conoce a algunos de los seis participantes anunciados previamente, como Kunno y Carlos Trejo, y anticipa que le interesa formar nuevas relaciones. Destacó su amistad con Alfredo Adame:

“Es más que un amigo para mí, lo quiero muchísimo”.

El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

Sobre las condiciones de vida, Lozada admitió que no teme a los retos de higiene y convivencia: “En la isla pasé un mes sin bañarme. Me acostumbré. Pobres a los que les toque conmigo en el granero”.

El reality, que ahora suma veinte granjeros y granjeras, presentará “una locura”, como lo describió Lozada al enterarse en vivo de la cifra. “Va a estar más difícil, doblemente animal”, apuntó Kristal Silva en la revelación.

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