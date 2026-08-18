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Alejandro Zendejas aparece junto a Messi y las grandes figuras del futbol mundial

A través de sus redes sociales, Adidas reunió a varios de sus Clubes Élite para mostrar sus nuevas equipaciones

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De cara al inicio de la temporada 2026-27 en las principales ligas de Europa, Adidas presentó en redes sociales los nuevos uniformes de algunos de los equipos que forman parte de su selecto grupo de Clubes Élite, entre ellos el América, representado en esta ocasión por Alejandro Zendejas.

Como parte de la presentación, la marca deportiva compartió una imagen que, aunque se trata de un montaje, no pasó desapercibida al reunir a varias de las figuras más reconocidas del futbol internacional.

En ella aparece el jugador de las Águilas junto a estrellas como Lionel Messi, Jude Bellingham y Paulo Dybala, además de otros referentes de algunos de los clubes más importantes del mundo.

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América comparte espacio con Real Madrid, Bayern y Liverpool

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A través de sus redes sociales, Adidas reunió a varios de sus Clubes Élite para mostrar sus nuevas equipaciones, colocando al América junto a instituciones de enorme tradición tanto en Europa como en Sudamérica.

Entre los equipos que forman parte de esta selección aparecen Inter Miami, con Messi; Real Madrid, representado por Bellingham; AS Roma, con Dybala; además de Manchester United, Juventus, Bayern Múnich, Liverpool, Arsenal, Newcastle, River Plate, Boca Juniors y Benfica, entre otros.

La presencia de Zendejas junto a estas figuras también pone de manifiesto el lugar que ocupa el América dentro de la estructura comercial de Adidas, al ser uno de los clubes considerados dentro de su categoría más exclusiva.

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¿Qué significa ser un Club Élite de Adidas?

(@clubamerica / Instagram)
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Adidas divide a los equipos con los que trabaja en diferentes categorías comerciales. En la parte más alta se encuentran los Clubes Élite, que reciben condiciones especiales respecto a otros conjuntos patrocinados por la marca.

Entre sus principales beneficios se encuentran equipaciones personalizadas, diseños que buscan representar de manera particular la identidad de cada institución, mayor exposición comercial y acceso a las tecnologías más avanzadas de la marca.

Por debajo de esta categoría aparecen los equipos Premium, Grandes Clubes/Estándar y conjuntos de Third Party, cuyos beneficios y condiciones pueden variar de acuerdo con el nivel de colaboración.

En el caso del América, esta distinción también se ha reflejado en sus últimos uniformes, con diseños que han incorporado elementos retro, detalles particulares y referencias a la identidad del club, características que no necesariamente están disponibles para todos los equipos que trabajan con Adidas.

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