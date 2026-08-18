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Mezcla casera con 2 ingredientes para deshacerte de las cucarachas de la cocina

Una preparación económica puede ayudar a reducir estos insectos, pero debe acompañarse de limpieza, bloqueo de accesos y vigilancia constante para obtener mejores resultados

Mano mezclando polvo blanco y azúcar morena en un cuenco. Tarro con hojas de laurel y tres cucarachas boca arriba sobre encimera de madera. Fregadero al fondo.
Una persona mezcla dos ingredientes en un bol, preparando un remedio casero para el control de plagas, con cucarachas inactivas visibles sobre la encimera de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presencia de cucarachas en la cocina no solamente resulta desagradable: también puede indicar que estos insectos encontraron alimento, agua y espacios adecuados para esconderse. Las grietas, tuberías, electrodomésticos y muebles con humedad suelen convertirse en refugios difíciles de detectar.

Entre los remedios domésticos más conocidos se encuentra una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar glass. La preparación funciona como un cebo: el azúcar busca atraer a las cucarachas, mientras que el bicarbonato debe ser ingerido para producir un posible efecto sobre su sistema digestivo.

Sin embargo, esta alternativa no garantiza la eliminación de una colonia completa. Su eficacia puede variar según la especie, la disponibilidad de otros alimentos y el tamaño de la infestación. Por ello, debe emplearse como complemento de un programa de manejo integrado de plagas, no como sustituto automático de productos autorizados o de la intervención profesional.

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Cucaracha marrón sobre encimera blanca de cocina. Recipiente transparente con tapa azul. Armarios de cocina con tazas en el fondo.
Una cucaracha alemana (Blattella germanica) se desplaza sobre una encimera de cocina blanca y limpia, junto a un recipiente hermético de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo preparar la mezcla contra las cucarachas en la cocina?

La receta requiere únicamente dos productos de uso común. El primero es bicarbonato de sodio, cuya fórmula química es NaHCO₃; el segundo es azúcar glass, también llamada azúcar impalpable o en polvo.

Los ingredientes necesarios son:

  • Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • Dos cucharadas de azúcar glass.
  • Tapas pequeñas, recipientes desechables o trozos de cartón para colocar el cebo.

Ambos ingredientes deben combinarse en partes iguales hasta obtener un polvo uniforme. Después, se distribuyen pequeñas cantidades en recipientes y se colocan cerca de los sitios donde se haya observado actividad, como debajo del refrigerador, detrás de la estufa, junto a las tuberías o en las esquinas de las alacenas.

No debe esparcirse directamente sobre superficies utilizadas para preparar alimentos. También es indispensable mantener el producto fuera del alcance de niños y mascotas, evitar su inhalación y lavarse las manos después de manipularlo.

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Ilustración de una infografía sobre mezcla para cucarachas, con cajas de bicarbonato y azúcar, cuenco, cucharas, iconos de cocina y seguridad, texto explicativo.
Una infografía ilustra la preparación y aplicación de una mezcla casera con bicarbonato y azúcar para eliminar cucarachas en la cocina, detallando ingredientes, uso y precauciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el bicarbonato y el azúcar son ingredientes domésticos, la preparación podría ensuciarse, contaminarse o ser ingerida en cantidades no previstas.

En este sentido, conviene revisar los cebos diariamente y reemplazarlos cuando se humedezcan. La humedad puede endurecer el azúcar y el bicarbonato, disminuyendo la posibilidad de que las cucarachas consuman la mezcla.

¿Por qué esta combinación funciona?

El azúcar en polvo cumple la función de atrayente alimenticio. Las cucarachas son insectos oportunistas capaces de consumir diferentes materiales orgánicos, por lo que un cebo dulce puede llamar su atención cuando no existen otras fuentes de comida disponibles.

El bicarbonato, en cambio, es presentado como el componente activo. Al entrar en contacto con sustancias ácidas puede liberar dióxido de carbono. Una investigación experimental publicada en 2025 encontró resultados favorables al combinar bicarbonato con azúcar o crema de cacahuate contra ejemplares de cucaracha alemana y americana.

Sus autores, no obstante, plantearon la necesidad de realizar estudios adicionales sobre su desempeño en distintos espacios y condiciones ambientales, por lo que no debe considerarse una solución infalible.

Alacena de cocina con varias cucarachas sobre estantes de madera, entre cajas de cereales y frascos de vidrio llenos de alimentos.
Cuando los alimentos se almacenan en envases poco seguros y la limpieza de los estantes es incompleta, las cucarachas acceden a comida y refugios de forma continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación académica realizada con cucaracha americana reportó tiempos promedio de mortalidad semejantes entre una mezcla de azúcar con bicarbonato y un grupo tratado con ácido bórico. El ensayo se desarrolló en condiciones controladas, de modo que sus resultados no necesariamente se reproducirán en todas las viviendas.

Por esa razón, es más preciso hablar de un cebo casero con potencial de control que asegurar que el bicarbonato siempre provoca un “colapso interno”. Una infestación puede continuar si quedan huevos, refugios o fuentes alternativas de alimento.

Aceite de menta, una alternativa para ahuyentarlas

Cuando el objetivo inmediato es evitar que las cucarachas recorran una zona determinada, puede recurrirse al aceite esencial de menta. Estudios de laboratorio han observado actividad repelente de algunos aceites vegetales frente a determinadas especies de cucarachas.

En uno de ellos, el aceite de menta produjo niveles de repelencia de entre 59.1% y 68.8% contra la cucaracha de banda café, dependiendo de la concentración y las condiciones experimentales.

Para utilizarlo en casa pueden diluirse unas gotas en agua y aplicar la preparación en puntos de entrada o superficies que no tengan contacto con comida.

Un frasco de aceite esencial de menta, hojas de menta y un papel con un ratón, una cucaracha y una araña tachados con una cruz roja.
Científicos identifican sustancias de origen vegetal que ofrecen protección temporal contra plagas comunes en hogares y oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de usarlo deben revisarse las advertencias del fabricante, pues los aceites esenciales concentrados pueden irritar la piel y las vías respiratorias, además de representar riesgos para algunos animales domésticos.

Las hojas de laurel trituradas también suelen recomendarse por su aroma, pero la evidencia sobre su eficacia en condiciones domésticas es limitada. Su olor podría modificar temporalmente la ruta de algunos insectos, aunque no elimina huevos, refugios ni colonias. Además, repeler cucarachas de una zona puede desplazarlas hacia otra parte de la vivienda.

Qué hacer para evitar que las cucarachas regresen

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que el manejo integrado de plagas combina identificación, prevención, monitoreo y métodos de control con el menor riesgo posible. Esto significa que ningún cebo doméstico será suficiente si las cucarachas siguen encontrando comida, humedad y sitios donde reproducirse.

Para reforzar el control se recomienda:

  • Guardar alimentos y comida para mascotas en recipientes cerrados.
  • Retirar migajas, grasa y residuos debajo de los electrodomésticos.
  • Reparar fugas de agua y secar el fregadero durante la noche.
  • Vaciar la basura diariamente y lavar el contenedor.
  • Sellar grietas, separaciones y aberturas alrededor de tuberías.
  • Utilizar trampas adhesivas para identificar las zonas con mayor actividad.
  • Evitar rociar insecticidas sobre los cebos, pues el olor podría impedir que se acerquen.
Infografía con seis ilustraciones que muestran limpieza de cocina, eliminación de grasa, sellado de grietas, almacenamiento de alimentos y retirada de cajas de cartón.
Expertos del NPIC y CENAPRED señalan prácticas clave para prevenir la plaga de cucarachas en el hogar, enfocadas en la limpieza, el almacenamiento de alimentos y el sellado de grietas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Pensilvania recomienda colocar los cebos en pequeñas cantidades cerca de bordes, alacenas y refugios, además de cerrar las vías por las que las cucarachas ingresan al hogar.

Si aparecen cucarachas durante el día, existen numerosas crías o la actividad continúa después de aplicar estas medidas, podría tratarse de una infestación considerable. En ese escenario, lo más recomendable es solicitar una evaluación profesional y utilizar únicamente productos registrados, siguiendo estrictamente las instrucciones de la etiqueta.

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