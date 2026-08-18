Setlist oficial de Sam Smith en CDMX: todas las canciones del Auditorio Nacional

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El regreso de Sam Smith a la Ciudad de México reúne a miles de seguidores en el Auditorio Nacional para vivir una serie de conciertos que, desde el anuncio de la gira To Be Free, se posicionan entre los espectáculos más esperados de la temporada.

La expectativa creció al confirmarse a Paty Cantú como telonera y al publicarse el setlist oficial de ambas presentaciones.

Los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional se llevarán a cabo el 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026. Los boletos se agotaron con semanas de anticipación y los asistentes disfrutan un recorrido musical que abarca todos los éxitos y nuevas propuestas del artista británico.

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Sam Smith se presenta este 20 de marzo en la tribuna Norte del Estadio Nacional. Instagram.

Estas son las canciones que interpreta Paty Cantú como telonera

La cantante mexicana Paty Cantú abre la noche con un repertorio que incluye sus temas más conocidos. El setlist oficial en la Ciudad de México es el siguiente:

Corazón Bipolar (Intro)

Goma de Mascar

Lo Que No Quieres Saber

Todo Lo Que Está Mal

Déjame Ir

Afortunadamente No Eres Tú

Suerte (Cierre)

El público acompaña a Cantú desde el primer tema y celebra cada interpretación, consolidando su presencia en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Este es el setlist oficial de Sam Smith en el Auditorio Nacional

El show principal de Sam Smith reúne los temas más emblemáticos de su carrera junto con piezas recientes. Este es el setlist completo interpretado en el Auditorio Nacional:

Love Is A Stillness (Intro)

Everlasting Love

I’m Not the Only One

My Guy

Lay Me Down

Too Good at Goodbyes

Constant Companion

Hazel Eyes

Moondance

My Oasis

Dancing With a Stranger

Gimme

Oh Mother

When He’s Gone

Burning

HIM

Unholy

Stay With Me

Hold On (Cierre)

El repertorio abarca desde los primeros éxitos de Smith hasta composiciones más recientes, permitiendo al público disfrutar una experiencia completa y diversa. El cierre con “Hold On” provoca ovaciones entre los asistentes.

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