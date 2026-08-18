México
Agregar Infobae enGoogle

Setlist oficial de Sam Smith en CDMX: todas las canciones del Auditorio Nacional

Te decimos también las canciones que interpretará Paty Cantú durante los conciertos

(@ocesa_total)
(@ocesa_total)
Guardar

El regreso de Sam Smith a la Ciudad de México reúne a miles de seguidores en el Auditorio Nacional para vivir una serie de conciertos que, desde el anuncio de la gira To Be Free, se posicionan entre los espectáculos más esperados de la temporada.

La expectativa creció al confirmarse a Paty Cantú como telonera y al publicarse el setlist oficial de ambas presentaciones.

Los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional se llevarán a cabo el 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026. Los boletos se agotaron con semanas de anticipación y los asistentes disfrutan un recorrido musical que abarca todos los éxitos y nuevas propuestas del artista británico.

PUBLICIDAD

Sam Smith se presenta este 20 de marzo en la tribuna Norte del Estadio Nacional. Instagram.
Sam Smith se presenta este 20 de marzo en la tribuna Norte del Estadio Nacional. Instagram.

Estas son las canciones que interpreta Paty Cantú como telonera

La cantante mexicana Paty Cantú abre la noche con un repertorio que incluye sus temas más conocidos. El setlist oficial en la Ciudad de México es el siguiente:

  • Corazón Bipolar (Intro)
  • Goma de Mascar
  • Lo Que No Quieres Saber
  • Todo Lo Que Está Mal
  • Déjame Ir
  • Afortunadamente No Eres Tú
  • Suerte (Cierre)

El público acompaña a Cantú desde el primer tema y celebra cada interpretación, consolidando su presencia en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Este es el setlist oficial de Sam Smith en el Auditorio Nacional

El show principal de Sam Smith reúne los temas más emblemáticos de su carrera junto con piezas recientes. Este es el setlist completo interpretado en el Auditorio Nacional:

  • Love Is A Stillness (Intro)
  • Everlasting Love
  • I’m Not the Only One
  • My Guy
  • Lay Me Down
  • Too Good at Goodbyes
  • Constant Companion
  • Hazel Eyes
  • Moondance
  • My Oasis
  • Dancing With a Stranger
  • Gimme
  • Oh Mother
  • When He’s Gone
  • Burning
  • HIM
  • Unholy
  • Stay With Me
  • Hold On (Cierre)

El repertorio abarca desde los primeros éxitos de Smith hasta composiciones más recientes, permitiendo al público disfrutar una experiencia completa y diversa. El cierre con “Hold On” provoca ovaciones entre los asistentes.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Sam SmithConciertosCDMXSetlistAuditorio Nacionalmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caen 2 presuntos integrantes del CJNG en casa de seguridad en Colima: Marina incauta arsenal y halla restos humanos

El operativo conjunto dejó además más de 2 mil 500 cartuchos, armas, granadas, droga y 20 distintivos con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Caen 2 presuntos integrantes del CJNG en casa de seguridad en Colima: Marina incauta arsenal y halla restos humanos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

¿Amante del pan dulce? Conoce cuándo y dónde será el festival que reunirá a los fanáticos de la panadería mexicana

Los asistentes tendrán la oportunidad de probar una amplía variedad de productos, que van desde los más tradicionales hasta creaciones innovadoras

¿Amante del pan dulce? Conoce cuándo y dónde será el festival que reunirá a los fanáticos de la panadería mexicana

Cómo ‘farmear aura’: 5 trucos de lenguaje corporal para ganar la batalla por la presencia y el magnetismo

En la era de las redes sociales, conceptos como farmear, aura y carisma se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano de la Generación Z

Cómo ‘farmear aura’: 5 trucos de lenguaje corporal para ganar la batalla por la presencia y el magnetismo

Cateos simultáneos en Querétaro dejan 7 detenidos y decomiso de drogas y armas

Las acciones se ejecutaron en seis municipios como parte de una investigación por delitos contra la salud y otros hechos delictivos

Cateos simultáneos en Querétaro dejan 7 detenidos y decomiso de drogas y armas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así presumió “El Conejillo”, sicario de Los Viagras, el asesinato de Hipólito Mora: exhibió arma de grueso calibre en redes

Así presumió “El Conejillo”, sicario de Los Viagras, el asesinato de Hipólito Mora: exhibió arma de grueso calibre en redes

Caen 2 presuntos integrantes del CJNG en casa de seguridad en Colima: Marina incauta arsenal y halla restos humanos

Cateos simultáneos en Querétaro dejan 7 detenidos y decomiso de drogas y armas

Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

Detienen en Puerto Vallarta a estadounidense buscado por homicidio en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las fotos de Sam Smith en la Casa Azul de Frida Kahlo Coyoacán que enamoran a sus seguidores mexicanos

Las fotos de Sam Smith en la Casa Azul de Frida Kahlo Coyoacán que enamoran a sus seguidores mexicanos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Adrián Marcelo habla del supuesto vape de Aldo Rendón en LCDLFM: “Lo que se hubieran evitado si me dejaban pasar una de éstas”

Sam Smith visita la Casa Azul de Frida Kahlo “Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México”

El Bogueto, Los Ángeles Azules e Inspector darán conciertos en la Feria de Fresnillo: programa completo

DEPORTES

Video | Aficionado poblano es golpeado por elemento de seguridad al finalizar el partido entre Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo

Video | Aficionado poblano es golpeado por elemento de seguridad al finalizar el partido entre Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo

‘Pláticas del Mal’ ofrece disculpas a Cruz Azul Femenil tras comentarios misóginos y machistas en su podcast

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football aterrizan en CDMX tras conseguir el boleto a Juegos Olímpicos

¿Quién es Edgar ‘Chucky’ Cadena? El ciclista mexicano que correrá el Tour de Alemania junto a Isaac del Toro

Fabián Estay duda del valor de la Hormiga González: “No van a pagar 15 millones”