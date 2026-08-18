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Caen 2 presuntos integrantes del CJNG en casa de seguridad en Colima: Marina incauta arsenal y halla restos humanos

El operativo conjunto dejó además más de 2 mil 500 cartuchos, armas, granadas, droga y 20 distintivos con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Además de las armas y municiones, fueron asegurados chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana. (Crédito: Fiscalía Colima)
Además de las armas y municiones, fueron asegurados chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana. (Crédito: Fiscalía Colima)
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Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron durante un operativo conjunto en Colima, luego de que los elementos de seguridad fueran agredidos y repelieran el ataque, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La intervención fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, corporaciones que desplegaron acciones que permitieron asegurar un arsenal compuesto por armas, cartuchos, granadas, cargadores, equipo táctico y droga.

De acuerdo con el reporte oficial, ningún elemento de las instituciones participantes resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Entre los objetos asegurados se encuentran más de 2 mil 500 cartuchos de distintos calibres, correspondientes a armas largas y cortas, así como cinco armas cortas y dos granadas de fragmentación.

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El despliegue también permitió localizar aproximadamente 25 cargadores para fusil AK-47 y 60 cargadores para armas calibre 5.56, además de tres armas cortas calibre 9 milímetros y otras dos del mismo calibre que fueron encontradas junto a los dos hombres que murieron durante la agresión.

Localizan restos humanos durante el operativo

Uno de los hallazgos que abrió una nueva línea de investigación fue la localización de restos humanos dentro de la zona intervenida.

El operativo conjunto en Colima permitió asegurar más de 2 mil 500 cartuchos, armas, granadas, cargadores y equipo táctico. (Crédito: Fiscalía de Colima)
El operativo conjunto en Colima permitió asegurar más de 2 mil 500 cartuchos, armas, granadas, cargadores y equipo táctico. (Crédito: Fiscalía de Colima)

La Mesa de Coordinación Estatal señaló que la identidad de la persona y las circunstancias en las que murió serán establecidas mediante los estudios periciales y las investigaciones correspondientes.

Los restos quedaron bajo investigación de la autoridad ministerial, que deberá determinar si existe alguna relación con otros casos de desaparición u homicidio registrados en Colima.

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Además de las armas y municiones, fueron asegurados chalecos portaplacas, equipo táctico, aparatos de comunicación y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana.

Entre los indicios llamó particularmente la atención el hallazgo de 20 distintivos con siglas y leyendas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal con presencia en distintas regiones del estado.

Placas podrían estar relacionadas con homicidio de exfuncionario

Durante las diligencias también fueron aseguradas seis placas de circulación vehicular pertenecientes a distintos estados de la República.

Las autoridades también aseguraron cinco armas cortas, dos granadas de fragmentación y decenas de cargadores para fusiles. (Crédito: Fiscalía de Colima)
Las autoridades también aseguraron cinco armas cortas, dos granadas de fragmentación y decenas de cargadores para fusiles. (Crédito: Fiscalía de Colima)

De acuerdo con información de inteligencia en poder de las corporaciones, una de esas placas presuntamente estaría relacionada con el homicidio de una persona que se desempeñó como asesor y director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima durante la administración estatal anterior.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de analizar el indicio y establecer su procedencia, así como determinar si existe alguna relación con ese homicidio o con otros hechos delictivos registrados en la entidad.

El hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la operación de grupos criminales en Colima, particularmente por la posible conexión entre los objetos encontrados y casos de alto impacto ocurridos previamente en el estado.

Aseguran equipo utilizado por grupos criminales

El operativo permitió retirar de circulación dos granadas de fragmentación, además de decenas de cargadores, armas y equipo táctico que, de acuerdo con las autoridades, podrían formar parte de la capacidad logística utilizada por organizaciones criminales.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con otros delitos.

Las autoridades estatales y federales informaron que mantendrán los operativos coordinados en la entidad como parte de las acciones destinadas a afectar la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en otros municipios.

Hasta el momento, el reporte oficial no identifica a los dos hombres que murieron durante el enfrentamiento ni establece públicamente el inmueble exacto donde se realizó el operativo.

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