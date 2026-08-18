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Andy López Beltrán y el exsecretario de marina: los testimonios clave en el caso de huachicol fiscal que denuncia el PAN

Jorge Triana señala documento en el que colaboradores describen presuntas facilidades para introducir combustible ilegal

Jorge Triana dice que dos exfuncionarios navales vinculados con Aduanas aparecen en testimonios de la causa penal 325/2025 y que un testigo colaborador lo señala como facilitador de ingresos de combustible ilegal
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El vocero del PAN, Jorge Triana, afirmó este martes que dos marinos que ocuparon cargos en Aduanas aparecen en declaraciones dentro de la carpeta de investigación del caso conocido como huachicol fiscal, y que en esos testimonios se menciona una presunta relación de Andy López Beltrán con esa red de contrabando de combustible. Triana aseguró haber revisado personalmente las carpetas de investigación.

Uno de los señalamientos que el legislador panista atribuye a los testimonios involucra a un testigo colaborador identificado con el indicativo “Santo”, quien —según Triana— declaró que, cuando querían introducir combustible ilegal de Estados Unidos a México, bastaba con decir al secretario de Marina: “Es de parte de Andy”, para que las operaciones avanzaran sin obstáculos. Infobae no pudo verificar de forma independiente esta afirmación a partir de los fragmentos del expediente consultados.

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El mismo testigo, de acuerdo con lo señalado por Triana, habría estado presente en reuniones a las que asistieron sobrinos del exsecretario de Marina e hijos del expresidente, identificados en ese contexto como “Andy” y “Bobby”.

Jorge Triana dice que dos exfuncionarios navales vinculados con Aduanas aparecen en testimonios de la causa penal 325/2025 y que un testigo colaborador lo señala como facilitador de ingresos de combustible ilegal
Jorge Triana dice que dos exfuncionarios navales vinculados con Aduanas aparecen en testimonios de la causa penal 325/2025 y que un testigo colaborador lo señala como facilitador de ingresos de combustible ilegal

Causa penal 325/2025: lo que revela el expediente

Infobae tuvo acceso a la orden de aprehensión de la causa penal 325/2025, correspondiente a la investigación por contrabando de combustible contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. En las páginas 30 y 480 del expediente, el testigo colaborador “YR” relata que, ante el temor de los involucrados por su situación, recibió como respuesta que existía un “choque político” entre el entonces secretario de Seguridad —referido como “Arfuch”— y “el hijo del Presidente”, pero que ya se había llegado a un acuerdo y que al capitán Estudillo se le indicaría que “no va a pasar nada”.

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(Infobae-México)
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En la página 37, el testigo “Santo” refiere haber contactado a personas identificadas como “NK”, “KM” y “YR” para transmitir la preocupación del capitán Carlos Estudillo Villalobos por el ingreso constante de buques. La respuesta registrada en el documento es la misma: no había de qué preocuparse porque el conflicto político ya estaba resuelto.

(Infobae-México)
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El documento no identifica por nombre a la persona referida como “el hijo del Presidente”. Es la interpretación del abogado defensor Epigmenio Mendieta, representante de los hermanos Farías Laguna, la que vincula esa mención con Andy López Beltrán. En entrevista con Azucena Uresti, Mendieta confirmó la existencia de dos declaraciones de testigos distintos que, según explicó, señalan que las operaciones contaban con “el visto bueno o las facilidades de Andy”. Uno de los testimonios proviene de un testigo protegido; el segundo, de una persona adscrita a la aduana marítima de Guaymas. Mendieta agregó que uno de ellos también menciona al senador Adán Augusto López Hernández.

La FGR desmiente una investigación formal

El 17 de agosto, la FGR publicó en su cuenta oficial de X un comunicado en el que calificó como “falsa” la información periodística que aseguraba contar con testigos protegidos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, precisó: “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

El comunicado no niega la existencia de testimonios dentro de la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 que hacen referencia al “hijo del presidente”, sino que aclara que esos elementos no alcanzan, hasta el momento, la fuerza legal para abrir una indagatoria formal.

FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de “Andy” López Beltrán. Captura de pantalla.
FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de “Andy” López Beltrán. Captura de pantalla.

El contexto: la visa y los amparos

El caso se da en medio de la controversia por la revocación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán. El 13 de agosto, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció mediante una carta pública dirigida a Donald Trump que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado el documento, decisión que atribuyó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, y que calificó como “política y propagandística”. La Embajada de Estados Unidos en México declinó pronunciarse, citando la confidencialidad de los expedientes migratorios. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como de “sentido político”.

Andy López Beltrán, junto con su hermano Gonzalo y otras personas señaladas en la misma trama, cuenta con amparos presentados ante juzgados federales. Uno de ellos, el 1728/2025, fue promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; otro, el 1446/2025, ante el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que se investigue a López Beltrán y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar su patrimonio, al sostener que su nombre aparece en la carpeta junto con los hermanos Farías Laguna. Romero mostró acuses de denuncias presentadas por su partido ante la FGR desde 2025.

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