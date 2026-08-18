La fiscalía de la CDMX ofrecerá una disculpa pública al periodista Humberto Padgett tras agresión en 2017 en CU

El periodista fue agredido en la UNAM de la Ciudad de México por un grupo delincuencial al tratar de comprar drogas para un reportaje que evidenciaría la poca vigilancia de la casa de estudios Foto: Twitter

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La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerá este viernes una disculpa pública al periodista Humberto Padgett por la afectación a sus derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la justicia y a la verdad derivada de hechos ocurridos en 2017, en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El acto llegaría ocho años después de la agresión que sufrió el reportero en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando realizaba una investigación sobre venta de drogas dentro del campus.

El propio periodista sostuvo que la disculpa no implicaba castigo para los funcionarios que habrían entregado sus datos a integrantes del narco que después lo amenazaron de muerte. En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que durante 8 años habló con ella en tres ocasiones sobre el caso y que le prometió terminar con la impunidad.

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Padgett también escribió que el proceso penal avanzó de forma tan prolongada que es probable que él no vea su desenlace por la gravedad del cáncer que padece. En ese mismo mensaje lanzó una acusación política más amplia al señalar que, a su juicio, México fue un “Narco Estado” entre 2018 y 2026.

La agresión ocurrió cuando documentaba la venta de drogas en Ciudad Universitaria

En 2017 el periodista acordó la entrega de drogas que había comprado para un reportaje que evidenciaría la poca vigilancia en la Universidad Nacional Autónoma de México en la CDMX

En agosto de 2017, Padgett relató que se acercó a un grupo de personas y que una cámara oculta que llevaba en la bolsa de una chamarra habría sido descubierta cuando la lente reflejó la luz. “Me lo encontraron, me jalonearon”, dijo al describir el momento en que fue identificado.

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El periodista había comprado marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína en Ciudad Universitaria para elaborar un reportaje sobre narcomenudeo dentro de la UNAM. Según el texto fuente, ese episodio quedó inscrito en un contexto en el que la universidad utilizó un clima de violencia para reforzar medidas de seguridad como más cámaras, presencia policial y patrullajes al interior de sus instalaciones.

La agresión fue presentada además como un ataque contra un periodista crítico. El texto lo describió como autor de reportajes sobre aspirantes a la Presidencia de México en 2018, egresado de la FES Acatlán y ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo.

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Entre sus trabajos señalados estuvieron investigaciones sobre las relaciones del gobierno con el narcotráfico en Guerrero y sobre la vinculación del Estado con los feminicidios en el Estado de México. En este último caso, se sostuvo que durante la administración de Enrique Peña Nieto el gobierno estatal mintió sobre la dimensión de los feminicidios y que la Procuraduría de Justicia mexiquense presentó datos falsos para argumentar contra la declaratoria de alerta de género.

CIUDAD DE MÉXICO, 17SEPTIEMBRE2025.- Estudiantes descansan en la islas de Ciudad Universitaria donde de fondo se ve la emblemática Biblioteca Central de UNAM. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La UNAM presentó una denuncia tras conocer la agresión

Después de la golpiza, la UNAM informó que presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República por la agresión contra Padgett. La acción se realizó a través de la oficina de la abogada general y se dirigió contra quien resultara responsable.

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La universidad explicó que sus abogados conocieron los hechos a través de lo denunciado públicamente y que, con base en esa información, procedieron a interponer la denuncia correspondiente. También repudió la agresión y señaló que los responsables eran individuos ajenos a la institución, a quienes describió como transgresores de la ley y previamente reportados ante la autoridad.

En su posicionamiento, la casa de estudios lamentó el ataque contra el periodista y sostuvo que realizaba una tarea de investigación cuando adquirió sustancias ilícitas y videograbó los hechos. Añadió que cualquier agresión contra comunicadores durante el desempeño de su labor coartaba libertades que consideró esenciales para la institución.

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El texto fuente también incorporó una postura política sobre la crisis en la universidad. Ahí se planteó que trabajadores, estudiantes y académicos debían discutir salidas frente a la violencia en el campus y que una respuesta centrada en mayor control y seguridad fortalecía a las instituciones del Estado.

Esa misma posición propuso la organización democrática de los tres sectores universitarios como vía para enfrentar el problema y llamó a construir un movimiento amplio de organizaciones de derechos humanos, estudiantes y trabajadores contra la militarización y la llamada guerra contra el narco.

• La Fiscalía de la Ciudad de México ofrecería una disculpa pública a Humberto Padgett por violaciones a sus derechos derivadas de hechos ocurridos en 2017.

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• Padgett fue agredido en Ciudad Universitaria cuando documentaba la compra de marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína para un reportaje sobre narcomenudeo.

• La UNAM presentó una denuncia ante la entonces PGR y condenó la agresión contra el periodista.