Inglaterra ya está en México: así fue el fuerte operativo de seguridad para recibir a los Tres Leones

Después de horas de incertidumbre por el cambio de horario del México vs Inglaterra, la Selección de los Tres Leones ya está en México para enfrentar al Tri en los octavos de final del Mundial 2026.
El conjunto aterrizó en Toluca y fue trasladado bajo estricta vigilancia, buscando evitar cualquier contratiempo previo al partido en el Estadio Azteca. El dispositivo contempló bloqueos viales, así como patrullajes continuos para impedir la aglomeración de aficionados y la filtración del itinerario inglés.
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El arribo estuvo marcado por un operativo de seguridad inédito, con presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía capitalina alrededor del JW Marriott Santa Fe.
Medidas especiales contra serenatas y filtraciones
La selección inglesa implementó estrategias adicionales para evitar que el ánimo de la afición mexicana afectara su descanso previo al partido. El enfoque: blindar la concentración.
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- El cuerpo técnico de Thomas Tuchel mantuvo en secreto la ubicación del hospedaje e instruyó a los jugadores a usar tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco.
- La policía capitalina reforzó la vigilancia alrededor del hotel para evitar disturbios nocturnos.
- Morgan Rogers mencionó: “No me preocupa por ahora, pero si me despierta, no estaré contento. Es solo otro obstáculo que superar”.
La delegación británica busca así neutralizar cualquier distracción ambiental o intento de sabotaje previo al juego.
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