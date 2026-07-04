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Inglaterra ya está en México: así fue el fuerte operativo de seguridad para recibir a los Tres Leones

El dispositivo en Toluca incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía de la CDMX para reguardar a los británicos antes de su encuentro en el Azteca

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Con la Ciudad de México por encima de los 2 mil 200 metros, el plantel ajustará cargas y recuperación en un plan contrarreloj, mientras la seguridad alrededor de su hotel busca evitar distracciones antes del partido. REUTERS/Pilar Olivares
Con la Ciudad de México por encima de los 2 mil 200 metros, el plantel ajustará cargas y recuperación en un plan contrarreloj, mientras la seguridad alrededor de su hotel busca evitar distracciones antes del partido. REUTERS/Pilar Olivares

Después de horas de incertidumbre por el cambio de horario del México vs Inglaterra, la Selección de los Tres Leones ya está en México para enfrentar al Tri en los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto aterrizó en Toluca y fue trasladado bajo estricta vigilancia, buscando evitar cualquier contratiempo previo al partido en el Estadio Azteca. El dispositivo contempló bloqueos viales, así como patrullajes continuos para impedir la aglomeración de aficionados y la filtración del itinerario inglés.

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El arribo de Inglaterra ocurrió en medio de un operativo de seguridad con Guardia Nacional, Ejército y policía capitalina alrededor del JW Marriott Santa Fe. REUTERS/Luis Cortes
El arribo de Inglaterra ocurrió en medio de un operativo de seguridad con Guardia Nacional, Ejército y policía capitalina alrededor del JW Marriott Santa Fe. REUTERS/Luis Cortes

El arribo estuvo marcado por un operativo de seguridad inédito, con presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía capitalina alrededor del JW Marriott Santa Fe.

Medidas especiales contra serenatas y filtraciones

La selección inglesa implementó estrategias adicionales para evitar que el ánimo de la afición mexicana afectara su descanso previo al partido. El enfoque: blindar la concentración.

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  • El cuerpo técnico de Thomas Tuchel mantuvo en secreto la ubicación del hospedaje e instruyó a los jugadores a usar tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco.
  • La policía capitalina reforzó la vigilancia alrededor del hotel para evitar disturbios nocturnos.
  • Morgan Rogers mencionó: “No me preocupa por ahora, pero si me despierta, no estaré contento. Es solo otro obstáculo que superar”.

La delegación británica busca así neutralizar cualquier distracción ambiental o intento de sabotaje previo al juego.

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