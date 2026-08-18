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Juan Gabriel llega a la noche de museos con festival temático: cuándo y dónde disfrutar del karaoke, imitadores y dj set gratis

La Universidad de la Comunicación prepara una velada con entrada libre y cupo para 150 personas, donde el público podrá cantar, recorrer una muestra colectiva y disfrutar una mezcla musical

Collage de Juan Gabriel cantando con micrófono, músicos de mariachi, violín, arpa, un edificio con balcón, árboles, cielo anaranjado y texto Juanga Fest.
La propuesta, organizada por la Central de Cultura de la Universidad de la Comunicación, no busca replicar al cantante sino, según la convocatoria oficial, “reinterpretar su universo” (Universidad de la Comunicación/Redes sociales)
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Casa UC abrirá sus puertas el próximo 26 de agosto para celebrar el universo de Juan Gabriel con el JUANGA FEST, un festival temático gratuito que combina exposición de arte, show de imitación, karaoke colectivo y DJ set. El evento se enmarca en la Noche de Museos de la Ciudad de México.

La propuesta, organizada por la Central de Cultura de la Universidad de la Comunicación, no busca replicar al cantante sino, según la convocatoria oficial, “reinterpretar su universo” desde distintas expresiones artísticas. La noche reunirá el trabajo de 10 artistas visuales en una exposición tributo, y abrirá el micrófono al público con un karaoke colectivo donde los asistentes se convertirán en parte del homenaje.

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Redes sociales/Juan Gabriel Facebook concierto en Bellas Artes

Qué habrá en el JUANGA FEST

La propuesta, organizada por la Central de Cultura de la Universidad de la Comunicación, no busca replicar al cantante sino, según la convocatoria oficial, “reinterpretar su universo” desde distintas expresiones artísticas. (Captura de pantalla, Youtube.com)
La propuesta, organizada por la Central de Cultura de la Universidad de la Comunicación, no busca replicar al cantante sino, según la convocatoria oficial, “reinterpretar su universo” desde distintas expresiones artísticas. (Captura de pantalla, Youtube.com)

La programación contempla cuatro actividades simultáneas o en secuencia a lo largo de dos horas y media: la exposición tributo, el show de imitación, el karaoke y un DJ set. El karaoke está pensado como uno de los ejes centrales de la velada, con canciones del repertorio del cantante nacido en Parácuaro, Michoacán.

La Noche de Museos del 26 de agosto convocará a más de 70 recintos en toda la ciudad, la mayoría con entrada libre y abiertos hasta las 22:00 h, según la agenda cultural publicada por medios especializados en la capital. Casa UC forma parte de esa red de espacios que suman propuestas culturales cada último miércoles del mes.

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Entrada libre con registro previo

El acceso al JUANGA FEST no tiene costo, aunque el aforo está limitado a 150 personas. Para garantizar un lugar, la organización solicita registro previo al correo ucnochedemuseos@gmail.com.

El evento se realizará de 19:00 a 21:30 h en Casa UC, ubicada en Av. México 200, colonia Condesa, Ciudad de México.

Cómo llegar a Casa UC

En metro, la estación más cercana es Chilpancingo (Línea 9), a unos minutos a pie del recinto. También son opciones viables las estaciones Patriotismo (Línea 9) y Chapultepec (Línea 1), ambas con acceso caminable a la Condesa.

Quienes prefieran el Metrobús pueden tomar la Línea 2 con parada en Patriotismo, sobre Eje 4 Sur Benjamín Franklin. La zona también cuenta con ciclovías y estaciones de Ecobici en sus alrededores.

Otros eventos de la Noche de Museos con acento juangabrielino

Una imagen dividida muestra a Juan Gabriel con chaqueta bordada en la izquierda y a José José con saco y camisa en la derecha.
Más allá de los tributos al cantante michoacano, la Noche de Museos del 26 de agosto congregará a más de 70 recintos en toda la ciudad, la mayoría con acceso libre hasta las 22:00 h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma noche, el Palacio Postal sumará su propio homenaje al Divo de Juárez. El grupo Morfeo subirá al escenario del Patio de Carteros a las 18:00 h para interpretar grandes éxitos de Juan Gabriel y José José en formato de rock, sin costo de entrada y con aforo máximo de 100 personas. No hay registro previo, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Más allá de los tributos al cantante michoacano, la Noche de Museos del 26 de agosto congregará a más de 70 recintos en toda la ciudad, la mayoría con acceso libre hasta las 22:00 h. Entre los espacios participantes se encuentran el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Revolución y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, que ofrecerán recorridos guiados, conciertos y actividades especiales.

Juan Gabriel en pantalla grande: el concierto de Bellas Artes llega a Cinemex

La película-concierto tendrá una duración aproximada de una hora con 50 minutos e incorpora imagen restaurada, sonido Dolby Atmos y una introducción inédita con material de los ensayos previos (Infobae México/ Jovani Pérez)
La película-concierto tendrá una duración aproximada de una hora con 50 minutos e incorpora imagen restaurada, sonido Dolby Atmos y una introducción inédita con material de los ensayos previos (Infobae México/ Jovani Pérez)

Dos días después del JUANGA FEST, Cinemex estrenará Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes, una versión restaurada y remasterizada del concierto que el cantante ofreció en mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. El estreno está fijado para el 28 de agosto, fecha en que se cumplen diez años de su fallecimiento.

La película-concierto tendrá una duración aproximada de una hora con 50 minutos e incorpora imagen restaurada, sonido Dolby Atmos y una introducción inédita con material de los ensayos previos, según información de la cadena. La reedición estuvo a cargo de la directora María José Cuevas y la casa productora Mezcla.

La distribución alcanzará más de 250 salas en México a través de Cinemex Alternativo, además de complejos seleccionados en Estados Unidos y Latinoamérica. Las funciones se extenderán del 28 al 30 de agosto, con horarios variables según cada complejo. El precio por función es de $110 pesos y los boletos pueden adquirirse en la página o aplicación de Cinemex, donde también se consulta disponibilidad por ciudad y sucursal.

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