Manchester United renuncia a fichar a Gilberto Mora: esta es la razón

El club que alguna vez fichó al Chicharito, se bajó en la carrera por Mora.

El futuro inmediato de Gilberto Mora ha generado un giro inesperado en el mercado europeo de fichajes. A pesar del interés de algunos de los clubes más poderosos del continente, Manchester United tomó la determinación de abandonar la competencia por el jugador mexicano, una decisión que ha despertado preguntas tanto en Inglaterra como en México.

Según información del medio Daily Mirror, durante seis meses, el equipo inglés realizó un seguimiento exhaustivo al juvenil de 17 años, quien actualmente disputa la Copa del Mundo con la selección anfitriona.

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Los ojeadores de Manchester United siguieron de cerca la evolución de Mora, especialmente luego de que el futbolista se consolidó como pieza clave en la campaña que llevó a México hasta los octavos de final del torneo.

Manchester United decide no entrar en guerra de ofertas

La salida de Manchester United del grupo de pretendientes no se debe a la falta de talento de Mora. El club reconoció su potencial y continuó evaluando su rendimiento durante la Copa del Mundo.

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Sin embargo, la postura de la directiva, encabezada por el copropietario Sir Jim Ratcliffe, fue clara: el club no participará en una guerra de ofertas por ningún jugador, sin importar su proyección internacional.

Mora ha tenido una actuación muy llamativa este mundial. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Esta decisión llega en un contexto en el que otros grandes clubes, como Manchester City, Chelsea, Real Madrid y Barcelona, han manifestado interés en hacerse con los servicios del delantero, según el mismo medio.

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La competencia por el joven mexicano se intensificó tras su actuación en el Mundial, donde se convirtió en el jugador más joven en debutar con México en la historia del torneo y, posteriormente, en el segundo más joven en disputar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, solo superado por Pelé en 1958.

A pesar de su proyección, el club inglés optó por no dejarse llevar por la presión del mercado. Según la información, la nueva política de fichajes de Manchester United prioriza la cautela y rechaza cualquier intento de inflar precios de jóvenes promesas, aunque tengan un futuro brillante.

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El contrato de Gilberto Mora con Tijuana

El panorama de Mora cambió tras la firma de un nuevo contrato a largo plazo con Club Tijuana, equipo con el que ya suma 50 partidos en la primera división mexicana.

Este acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, una cifra que a pesar de ser alta, apunta directamente a facilitar su salida hacia uno de los grandes de Europa.

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El agente de Mora, quien también representa a Erling Haaland, ha sido determinante para posicionar al delantero entre los talentos más vigilados del mercado.

Mora tiene una cláusula especial para ser fichado en Europa. (Instagram/ @gil.morita)

La presencia de este representante en las negociaciones sugiere que el entorno del jugador busca una transición controlada hacia el fútbol europeo, sin apresurar los tiempos ni ceder ante presiones externas.

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Mientras tanto, clubes como Manchester City, Chelsea, Real Madrid y Barcelona permanecen atentos a la evolución contractual y deportiva del delantero.

La inclusión de una cláusula de salida específica en su contrato con Tijuana representa un mecanismo pensado para facilitar una eventual transferencia a Europa.

La Selección Mexicana, con Mora como una de sus figuras emergentes, se prepara ahora para enfrentar a Inglaterra en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. El encuentro representa una oportunidad clave para que el delantero siga mostrando su capacidad ante los ojos de Europa y el mundo, en un escenario de máxima exigencia.

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El próximo partido entre México e Inglaterra será observado con atención tanto por los clubes interesados en Mora como por aficionados y analistas internacionales, ya que el rendimiento del joven talento ante un rival de alto nivel podría influir en su futuro inmediato y en el desenlace de las negociaciones por su traspaso.