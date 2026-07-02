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El Piojo Herrera lanza burla a Ecuador luego de la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026

El ahora estratega soltó una crítica irónica en plena transmisión sobre las quejas de los ecuatorianos en cuanto a su rival

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Herrera ironizó en plena transmisión tras la victoria en el Estadio Azteca, en medio de reclamos ecuatorianos por hostilidad, retrasos por lluvia y el festejo mexicano. (Imagen Ilustartiva Infobae)
Herrera ironizó en plena transmisión tras la victoria en el Estadio Azteca, en medio de reclamos ecuatorianos por hostilidad, retrasos por lluvia y el festejo mexicano. (Imagen Ilustartiva Infobae)

La eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 frente a México no sólo dejó un marcador claro en la cancha, también abrió la puerta a una serie de comentarios polémicos.

Entre ellos destacó la voz de Miguel “Piojo” Herrera, quien fiel a su estilo directo y provocador, lanzó una aparente burla que se viralizó rápidamente.

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La eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 ante México desató la polémica por comentarios tras el partido en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
La eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 ante México desató la polémica por comentarios tras el partido en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido, disputado en el Estadio Azteca, estuvo marcado por la tensión: quejas ecuatorianas por “ayudas” y ruidos en su hotel, retrasos por lluvia y un ambiente cargado de rivalidad. Las palabras del Piojo se convirtieron así en el símbolo de la celebración mexicana y del malestar ecuatoriano.

La frase del Piojo que encendió la polémica

El comentario de Herrera surgió en plena transmisión, en un tono irónico que reflejaba la euforia mexicana tras el triunfo: Entre risas, dijo: “Oye, a ver si no dicen los ecuatorianos que también mandamos a poner lluvia para retrasar el partido. Ya sabes que les encanta quejarse de todo“.

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  • La frase fue interpretada como una burla hacia las constantes quejas de La Tri en la previa.
  • El comentario se viralizó en redes sociales y fue replicado por distintos medios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados tras la eliminación.
Miguel “Piojo” Herrera lanzó una frase irónica en plena transmisión hacia los ecuatorianos. (Foto: Matt Aguirre-Imagn Images)
Miguel “Piojo” Herrera lanzó una frase irónica en plena transmisión hacia los ecuatorianos. (Foto: Matt Aguirre-Imagn Images)

Este episodio reflejó cómo el Piojo mantiene su estilo provocador, capaz de encender la polémica incluso en una Copa del Mundo.

Un ambiente tenso en el México vs Ecuador

La tensión no comenzó con el partido, sino desde la previa, donde Ecuador denunció hostilidad en su estadía en la Ciudad de México.

  • Aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración de La Tri para interrumpir su descanso con serenatas.
  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA, aunque no prosperó.
  • El retraso por la lluvia y la presión del público en el Azteca terminaron de crear un entorno hostil para Ecuador.
Ecuador se quejó de “ayudas” a México y de ruidos en su hotel en la Ciudad de México durante la previa del partido. (FEF)
Ecuador se quejó de “ayudas” a México y de ruidos en su hotel en la Ciudad de México durante la previa del partido. (FEF)

En ese marco, la burla de Herrera fue vista como el “remate” de un ambiente que ya estaba cargado de tensión. Mientras la Selección Mexicana celebra su pase a octavos contra Inglaterra, La Tri enfrenta una crisis interna marcada por la polémica.

Repercusiones en el entorno ecuatoriano

Las palabras del Piojo no quedaron aisladas, sino que se sumaron a otras declaraciones que amplificaron la controversia.

  • La prensa ecuatoriana criticó duramente las palabras de Herrera, calificándolas de innecesarias.
  • En paralelo, el narrador Andrés Vaca también fue cuestionado por frases despectivas hacia la historia futbolística de Ecuador, lo que elevó la molestia.
  • La eliminación provocó una crisis interna en la Tri: referentes como Enner Valencia y Hernán Galíndez anunciaron su retiro, mientras que el técnico Sebastián Beccacece dejó su cargo.
Tras la derrota, Enner Valencia y Sebastián Beccacece anunciaron su retiro de La Tri. REUTERS/John Sibley
Tras la derrota, Enner Valencia y Sebastián Beccacece anunciaron su retiro de La Tri. REUTERS/John Sibley

Así, la derrota no sólo significó el fin del camino mundialista para Ecuador, sino también el inicio de un debate sobre los límites de la rivalidad y las declaraciones públicas en partidos de alto voltaje.

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