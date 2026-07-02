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México vs Inglaterra: estos son todos los futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League

El pase a cuartos se jugará en el Estadio Azteca el próximo domingo, reviviendo el recuerdo histórico de las figuras que marcaron época en ambas selecciones

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Mientras los Tres Leones llegan al encuentro con referentes como Harry Kane y Jude Bellingham, el futbol mexicano presenta una extensa lista de jugadores que conquistaron Inglaterra. (Composición: Raúl A. González - Fotos: EFE/REUTERS)
Mientras los Tres Leones llegan al encuentro con referentes como Harry Kane y Jude Bellingham, el futbol mexicano presenta una extensa lista de jugadores que conquistaron Inglaterra. (Composición: Raúl A. González - Fotos: EFE/REUTERS)

La Selección Mexicana e Inglaterra se medirán este domingo en el legendario Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026.

En medio de un contexto marcado por grandes nombres ingleses como Harry Kane y Jude Bellingham, la previa al encuentro invita al recuerdo sobre los jugadores mexicanos que han brillado en la Premier League, una de las competencias más exigentes del mundo.

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La Selección Mexicana e Inglaterra se medirán este domingo en el Estadio Azteca por el pase a cuartos de final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
La Selección Mexicana e Inglaterra se medirán este domingo en el Estadio Azteca por el pase a cuartos de final del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Con el Tri invicto y la Selección de Los Tres Leones como rival histórico, el contexto mundialista renueva el interés en estos futbolistas nacionales que han defendido camisetas en el futbol inglés.

Los primeros mexicanos en la Premier League

El primer paso de un mexicano en la Premier League marcó un antes y un después para el futbol nacional. Aquellos pioneros abrieron camino pese a los grandes retos de adaptación que la competencia les impuso:

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  • Jared Borgetti (Bolton Wanderers, 2005-2006): El primer mexicano en la Premier, anotó sus primeros goles en Inglaterra y sentó un precedente.
  • Nery Castillo (Manchester City, 2007-2008): Tuvo una experiencia breve tras llegar del futbol ucraniano.
  • Giovani dos Santos (Tottenham Hotspur, 2008-2012): Llegó como joven promesa tras formarse en el FC Barcelona y sumó minutos en la máxima categoría.
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Jared Borgetti se conviertió en 2005 en el primer mexicano en la Premier League con el Bolton Wanderers. (Foto de archivo)

Así, estos nombres construyeron la base para que más mexicanos pudieran abrise camino en Europa.

Los nombres de la consolidación mexicana en Inglaterra

La presencia mexicana creció con jugadores que hicieron historia al obtener continuidad, goles y hasta títulos

  • Javier Hernández (Manchester United, West Ham): Ganó dos títulos de Premier League, jugó 158 partidos, marcó 53 goles y dio 16 asistencias.
  • Carlos Vela (Arsenal, West Bromwich Albion): Destacó con talento joven y su particular chispa, sumando experiencia en dos equipos ingleses.
  • Guillermo Franco (West Ham United): Aportó goles y asistencias en su paso por Londres.
  • Carlos Salcido (Fulham): Defendió los colores del club y sentó un precedente para que otros mexicanos llegaran al club.
  • Pablo Barrera (West Ham United): Llegó tras brillar con Pumas y la Selección Mexicana.
Premier League calificó el fichaje del Chicharito Hernández como de los mejores de la historia (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)
Javier Hernández ganó dos títulos de Premier League y registró 158 partidos, 53 goles y 16 asistencias con el Manchester United y el West Ham. (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)

En este sentido, la consolidación de estos jugadores demostró que el futbolista mexicano puede competir en cualquier liga del mundo.

Los nuevos rostros del Tri

En la última década, la lista de mexicanos en la Premier League se ha ampliado. Destacan nombres que han dejado huella por su competir en la misma justa que varios de los considerados mejores futbolistas del mundo.

  • Raúl Jiménez (Wolverhampton, Fulham): Figura en Inglaterra, suma 223 partidos67 goles y 24 asistencias; es el mexicano con mejor rendimiento en la liga.
  • Miguel Layún (Watford): Disputó partidos en Championship y Premier League, logrando incluso goles y el ascenso.
  • Edson Álvarez (West Ham United): Llegó como mediocampista, donde jugó más de 50 partidos.
  • Julián Araujo (AFC Bournemouth): Más reciente en la lista, sumó minutos antes de partir hacia el Celtic.
Raúl Jiménez acumula 223 partidos, 67 goles y 24 asistencias con el Wolverhampton y el Fulham, figurando como el mexicano con mejor rendimiento en la Premier League. REUTERS/Dylan Martinez
Raúl Jiménez acumula 223 partidos, 67 goles y 24 asistencias con el Wolverhampton y el Fulham, figurando como el mexicano con mejor rendimiento en la Premier League. REUTERS/Dylan Martinez

Cada uno representa el desarrollo y las distintas etapas de la presencia mexicana en Inglaterra, desde la adaptación hasta la consolidación en el futbol europeo.

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