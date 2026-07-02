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Niño ecuatoriano que criticó a la afición mexicana felicita al Tri: “Fueron superiores a nosotros”

El menor aseguró que los mexicanos jugaron mejor que Ecuador

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Pese al hate, el menor aceptó que la Selección de México jugó mejor que Ecuador (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Pese al hate, el menor aceptó que la Selección de México jugó mejor que Ecuador (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Con los ojos llorosos y después de haber recibido una avalancha de mensajes de odio en redes sociales, un niño ecuatoriano identificado como Sergio grabó un video para reconocer la victoria de México en la Copa del Mundo 2026: “Hoy en la cancha fueron superiores, quiero felicitarlos, jugaron como se debe jugar al futbol”.

El gesto del menor llamó la atención porque, apenas horas antes, había protagonizado otro video en el que denunciaba la conducta de los aficionados mexicanos frente al hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México, donde se concentraba la selección de Ecuador. La escena —con trompetas, música y cohetes a altas horas de la noche— la calificó de “salvajada” y exigió que la federación tomara medidas.

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De la denuncia a la felicitación

El niño aseguró que los festejos de los mexicanos era un signo de miedo.
El niño aseguró que los festejos de los mexicanos era un signo de miedo.

El episodio se desarrolló en dos actos. El primero, el lunes por la noche, cuando Sergio grabó desde el hotel lo que ocurría afuera y llegó a interpelar directamente al presidente de la FIFA: “Si México sigue jugando acá, que la FIFA, te lo pido especialmente a ti, Gianni Infantino, que la FIFA tome medidas por esto”. La Federación Ecuatoriana de Fútbol respaldó la queja con un reclamo formal a la organización del torneo.

El segundo acto llegó tras la derrota. Con la voz quebrada, Sergio reconoció el desempeño del rival y también habló de su propio equipo: dijo que fue “un torneo difícil”, que Ecuador llegaba “muy ilusionado” y que “nos agarró este bajón”. Pese al dolor, cerró el mensaje con una frase de aliento regional: “Por Latinoamérica, esperemos que sigan pasando”.

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El video del niño se volvió viral en un momento de relaciones deterioradas entre los dos países. En abril de 2024, la policía ecuatoriana irrumpió por la fuerza en la embajada de México en Quito, un hecho que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Fue en ese ambiente donde los mensajes de odio encontraron terreno fértil, y también donde el gesto de Sergio generó una reacción opuesta entre miles de usuarios en redes sociales.

Por qué México rompió relaciones con Ecuador

Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La causa directa de la ruptura fue la irrupción de fuerzas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito en marzo de 2024 para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo político al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno mexicano respondió con la ruptura inmediata de relaciones.

Sheinbaum calificó el episodio de “muy, muy grave” y explicó que las sedes diplomáticas equivalen a una extensión del territorio del país que representan, protegidas por tratados internacionales. “Es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso”, afirmó durante su conferencia La Mañanera del Pueblo.

La presidenta también invocó la tradición mexicana de asilo político para contextualizar la decisión. “La tradición de asilo en México es muy grande, de hace muchos años”, señaló, y subrayó que cualquier país habría respondido de la misma forma ante una violación semejante de su sede diplomática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La ruptura diplomática entre México y Ecuador no tiene fecha de cierre. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este miércoles que el restablecimiento del vínculo sea automático y anunció que primero pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el estado de la denuncia que su país presentó ante la Corte Internacional de Justicia antes de fijar las condiciones para cualquier eventual reconciliación.

“No es así nada más de que, pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones”, advirtió la mandataria desde Palacio Nacional, en respuesta a versiones que indicaban que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ya habría planteado ese escenario.

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