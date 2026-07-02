Gianni Infantino lamenta muerte de aficionados durante festejos del triunfo de México vs Ecuador en el Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026, cuatro aficionados murieron en los festejos del Ángel de la Independencia. (Claudia Rosel / AFP)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su pesar por la muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram (@gianni_infantino), el dirigente lamentó los hechos en un mensaje publicado en español e inglés.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026”, escribió el dirigente.

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Los fallecimientos ocurrieron la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en tres puntos del Paseo de la Reforma, donde se concentraron más de 1 millón 400 mil personas para festejar el pase de México a los octavos de final.

(Instagram: gianni_infantino)

“En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”, puntualizó Infantino.

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La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre los hechos la mañana de este miércoles. “Nuestra solidaridad y apoyo”, dijo, y aseguró que las familias de los fallecidos contarán con respaldo de las autoridades.

La Fiscalía CDMX abre carpetas de investigación por los decesos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició cuatro carpetas de investigación, una por cada fallecimiento. El personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos y entrevistas.

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Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Tres de las víctimas murieron por asfixia en las inmediaciones del cruce de Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez: un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años. El cuarto caso se registró en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc, donde un hombre de aproximadamente 25 a 30 años sufrió una emergencia médica.

Sobre ésta última víctima, la Secretaría de Salud la vincula con una posible intoxicación, mientras que otras autoridades reportan un paro cardiorrespiratorio tras una crisis convulsiva. Los dictámenes periciales aún están en proceso de elaboración.

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El cuarto, que permanecía como no identificado, fue reclamado por sus familiares la noche del 1 de julio, según reportó a través de sus redes sociales la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

El secretario de Gobierno César Cravioto informó que la Comisión de Atención a Víctimas ya activó esquemas de acompañamiento y gastos funerarios para las familias de los cuatro fallecidos.

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Brugada reforzará protocolo para el partido de México vs Inglaterra

La jefa de Gobierno Clara Brugada lamentó los cuatro fallecimientos y anunció el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el partido del domingo 5 de julio ante Inglaterra.

Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

“Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad. Invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia y estar pendiente de quienes nos acompañan”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

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Brugada descartó la colocación de vallas o cierres alrededor del Ángel de la Independencia, al argumentar que una medida de ese tipo podría provocar fricciones entre las fuerzas del orden y los aficionados.

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez respaldó esa postura: “Mantener barreras físicas, contrario a lo que podría ser o lo que diría la intuición, es más riesgoso; lo que buscas es abrir flujos y que no haya restricciones para la movilidad que podría provocar un atorón con la gente”.

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La jefa de Gobierno adelantó que en los próximos días dará a conocer una estrategia para descentralizar los festejos. También anunció que revisará la posibilidad de aplicar ley seca en las inmediaciones del Paseo de la Reforma para el domingo.

Durante la noche del 30 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 15 mil policías y registró 310 atenciones prehospitalarias.

El aforo oficial se distribuyó así: 80,824 personas en el Estadio Ciudad de México, 40,000 en el Zócalo, 75,850 en los eventos Fan Fest y aproximadamente 1 millón en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

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