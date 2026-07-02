Identifican a cuarto fallecido en Paseo de la Reforma tras festejos por México vs Ecuador

El Gobierno de la CDMX confirmó el cuarto deceso vinculado a los festejos del triunfo de la Selección Mexicana y anunció acompañamiento institucional a los familiares de las cuatro víctimas fallecidas. (REUTERS)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este miércoles 1 de julio la muerte de un cuarto hombre durante los festejos en Paseo de la Reforma tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026. El hombre, de 35 años, llegó sin identificación al hospital y fue reconocido horas después gracias a la difusión en redes sociales de sus características físicas.

El fallecido ingresó al hospital con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. Pese a la atención médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Paramédicos lo habían atendido en el lugar antes de su traslado.

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Cuatro muertos en el Ángel de la Independencia; tres de ellos por asfixia

CIUDAD DE MÉXICO, 01JULIO2026.- Elementos del ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a dos personas, sobre la calle de Lancaster al cruce con Reforma, que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Anteriormente, sobre el mismo punto se reportó el fallecimiento de dos personas por el mismo siniestro sin confirmarse al momento. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La secretaria de Salud capitalina Oliva Gasman Zylbermann confirmó que los cuatro decesos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Las tres primeras víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años de edad, y un hombre de 44 años, todos fallecidos por asfixia. Los cuatro fueron atendidos por paramédicos en el lugar y trasladados a hospitales, donde murieron.

Las autoridades abrieron investigaciones para determinar las circunstancias exactas de cada deceso dentro de la concentración masiva. El Gobierno de la Ciudad de México extendió condolencias a los familiares y confirmó que recibirán acompañamiento institucional.

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“Agradecemos a medios y redes sociales que contribuyeron a difundir la información”

Miles de aficionados celebraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Pasadas las 10 de la noche del miércoles, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó en redes sociales la identificación del cuarto fallecido: “Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para localizar a sus familiares. Agradecemos a autoridades, medios de comunicación y personas usuarias de redes sociales que contribuyeron a difundir la información.”

La dependencia también extendió sus condolencias: “Se envían sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y reiteramos que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia.”

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Más de un millón de personas en las calles de la capital

México venció 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a octavos. El partido se disputó en el Estadio Ciudad de México ante decenas de miles de aficionados. En paralelo, el Zócalo capitalino —sede del Fan Fest más grande de la ciudad— registró lleno total pese a la lluvia constante.

Antes del pitazo final, más de un millón de personas ya ocupaban las vías públicas de la capital. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito y el Ángel de la Independencia se llenaron en minutos. La lluvia que cayó durante buena parte del partido cesó al término del encuentro, lo que llevó a miles de personas más a salir de sus colonias y sumarse a una multitud que ya rebasaba la capacidad de las vías públicas.

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La celebración se extendió hasta la madrugada del 1 de julio en todas las arterias del centro de la ciudad.