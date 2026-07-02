México

Fher de Maná responde a pronóstico de Liam Gallagher sobre partido de México vs Inglaterra

Los memes inundan las redes sociales al estilo Oasis vs Maná

Guardar
Google icon
(Captura de pantalla/Fher de Mana)
(Captura de pantalla/Fher de Mana)

La próxima participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es contra Inglaterra, por lo que los memes inundaron las redes sociales comparando iconos pop representativos de ambos países.

Entre las reacciones estuvo la de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien pronosticó 5-0 en favor de Inglaterra. Al respecto, el cantante de Maná respondió con un video.

PUBLICIDAD

El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

Esto fue lo que dijo Fher Olvera de Maná entre risas:

“El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”

PUBLICIDAD

Muchas personas aplaudieron su mensaje, en el cual el cantante apareció envuelto en una bandera de México, Fher estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026 para cantar Oye, mi amor.

El pase de México a los octavos de final del Mundial 2026 fue celebrado como una hazaña colectiva. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró avanzar tras derrotar 2-0 a Ecuador, en una noche que desató la euforia en el Estadio Azteca y consolidó el ánimo de los jugadores para el desafío del próximo domingo.

Con este triunfo, la selección nacional igualó una marca que solo habían alcanzado Italia en 1990 y Brasil en 1986: ganar sus primeros cuatro partidos de una Copa del Mundo sin recibir gol. Este dato resalta el desempeño defensivo y la solidez del conjunto mexicano en el torneo.

El público mexicano llevaba años sin celebrar éxitos de este calibre, tras una serie de torneos marcados por decepciones. Ahora, la afición experimenta una renovada ilusión al ver a su equipo establecer nuevas marcas en la máxima competencia mundial.

Récords históricos de México en el Mundial 2026

La actuación de México en esta edición ha roto varios registros. Por primera vez, el equipo ganó sus tres partidos de la fase de grupos y sumó nueve puntos de nueve posibles, algo inédito en su historial mundialista.

Además, el tricolor se convirtió en el primer equipo del torneo en asegurar matemáticamente su pase a la siguiente ronda. La selección también logró que un jugador, Julián Quiñones, marcara al menos tres goles en una sola edición, quedando solo por detrás de Luis Hernández, quien hizo cuatro en 1998.

En octavos de final, México venció a un representante de CONMEBOL en eliminación directa, un logro que ninguna selección de CONCACAF había conseguido antes. Los antecedentes siempre favorecieron a Sudamérica, con partidos como Argentina 6-1 Estados Unidos (1930) o Brasil 2-0 México (2018).

Estos logros han fortalecido el vínculo entre el equipo y la afición, que reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados durante el torneo. El ambiente en el país refleja la esperanza de ver a México avanzar aún más en su Mundial como anfitrión.

Claves del partido ante Ecuador y lo que sigue para México

En el encuentro contra Ecuador, la presión en las tribunas se tradujo en motivación para los jugadores. Raúl Jiménez erró una oportunidad clara en los primeros minutos, pero poco después, Julián Quiñones abrió el marcador con una jugada individual por la izquierda.

Antes del descanso, Jiménez se resarció al culminar una jugada colectiva y anotó el segundo tanto, asegurando la clasificación. Durante la segunda parte, la selección priorizó la administración de la ventaja y cerró los espacios, garantizando el pase sin sobresaltos.

El resultado ante Ecuador permitió a México avanzar a la siguiente etapa, donde enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca.

Temas Relacionados

Liam GallagherManámexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manchester United renuncia a fichar a Gilberto Mora: esta es la razón

El club inglés habría declinado pujar por los servicios de la joya de Tijuana en la carrera con otros grandes clubes de Europa

Manchester United renuncia a fichar a Gilberto Mora: esta es la razón

Gobierno de la CDMX instala 21 centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras los sismos

Protección Civil informa que la red operará en 16 alcaldías y solicita donativos de comida no perecedera, higiene y material sanitario

Gobierno de la CDMX instala 21 centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras los sismos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio?: Línea A con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio?: Línea A con retrasos

Sector automotriz lamenta falta de acuerdos entre México, Canadá y EEUU para renovar T-MEC hasta 2042

La decisión de la administración de Donald Trump no ha sido del agrado de algunos sectores empresariales, sin embargo, no causó “sorpresa”

Sector automotriz lamenta falta de acuerdos entre México, Canadá y EEUU para renovar T-MEC hasta 2042

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 1 de julio: reportan caída de granizo en dos alcaldías de la CDMX

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 1 de julio: reportan caída de granizo en dos alcaldías de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

ENTRETENIMIENTO

Luis Miguel se une a Bad Bunny y Shakira, el exclusivo club del billón de reproducciones en Spotify

Luis Miguel se une a Bad Bunny y Shakira, el exclusivo club del billón de reproducciones en Spotify

Tom Holland y Zendaya llegan a CDMX: ¿cuándo y dónde será el evento de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Caso de Livia Brito y Ernesto Zepeda llega a su fin: la actriz deberá pagar más de un millón de pesos

Se hizo canon, la Cineteca Nacional proyectará la nueva entrega de Minions: ¿A partir de cuándo estará disponible?

Liam Gallagher se enemista con los mexicanos tras pronosticar un 5-0 a favor de Inglaterra

DEPORTES

Manchester United renuncia a fichar a Gilberto Mora: esta es la razón

Manchester United renuncia a fichar a Gilberto Mora: esta es la razón

Niño ecuatoriano que criticó a la afición mexicana felicita al Tri: “Fueron superiores a nosotros”

De mascota a símbolo global: el Pato Merlín como amuleto, embajador y miembro de una familia que alista su futuro

México vs Inglaterra: estos son todos los futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League

Estados Unidos sella su pase a octavos de final pese a jugar con uno menos y se enfrentará a Bélgica