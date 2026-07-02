Fher de Maná responde a pronóstico de Liam Gallagher sobre partido de México vs Inglaterra

(Captura de pantalla/Fher de Mana)

La próxima participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es contra Inglaterra, por lo que los memes inundaron las redes sociales comparando iconos pop representativos de ambos países.

Entre las reacciones estuvo la de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien pronosticó 5-0 en favor de Inglaterra. Al respecto, el cantante de Maná respondió con un video.

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El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

Esto fue lo que dijo Fher Olvera de Maná entre risas:

“El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey”

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Muchas personas aplaudieron su mensaje, en el cual el cantante apareció envuelto en una bandera de México, Fher estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026 para cantar Oye, mi amor.

El pase de México a los octavos de final del Mundial 2026 fue celebrado como una hazaña colectiva. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró avanzar tras derrotar 2-0 a Ecuador, en una noche que desató la euforia en el Estadio Azteca y consolidó el ánimo de los jugadores para el desafío del próximo domingo.

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Con este triunfo, la selección nacional igualó una marca que solo habían alcanzado Italia en 1990 y Brasil en 1986: ganar sus primeros cuatro partidos de una Copa del Mundo sin recibir gol. Este dato resalta el desempeño defensivo y la solidez del conjunto mexicano en el torneo.

El público mexicano llevaba años sin celebrar éxitos de este calibre, tras una serie de torneos marcados por decepciones. Ahora, la afición experimenta una renovada ilusión al ver a su equipo establecer nuevas marcas en la máxima competencia mundial.

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Récords históricos de México en el Mundial 2026

La actuación de México en esta edición ha roto varios registros. Por primera vez, el equipo ganó sus tres partidos de la fase de grupos y sumó nueve puntos de nueve posibles, algo inédito en su historial mundialista.

Además, el tricolor se convirtió en el primer equipo del torneo en asegurar matemáticamente su pase a la siguiente ronda. La selección también logró que un jugador, Julián Quiñones, marcara al menos tres goles en una sola edición, quedando solo por detrás de Luis Hernández, quien hizo cuatro en 1998.

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En octavos de final, México venció a un representante de CONMEBOL en eliminación directa, un logro que ninguna selección de CONCACAF había conseguido antes. Los antecedentes siempre favorecieron a Sudamérica, con partidos como Argentina 6-1 Estados Unidos (1930) o Brasil 2-0 México (2018).

Estos logros han fortalecido el vínculo entre el equipo y la afición, que reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados durante el torneo. El ambiente en el país refleja la esperanza de ver a México avanzar aún más en su Mundial como anfitrión.

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Claves del partido ante Ecuador y lo que sigue para México

En el encuentro contra Ecuador, la presión en las tribunas se tradujo en motivación para los jugadores. Raúl Jiménez erró una oportunidad clara en los primeros minutos, pero poco después, Julián Quiñones abrió el marcador con una jugada individual por la izquierda.

Antes del descanso, Jiménez se resarció al culminar una jugada colectiva y anotó el segundo tanto, asegurando la clasificación. Durante la segunda parte, la selección priorizó la administración de la ventaja y cerró los espacios, garantizando el pase sin sobresaltos.

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El resultado ante Ecuador permitió a México avanzar a la siguiente etapa, donde enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca.