De mascota a símbolo global: el Pato Merlín como amuleto, embajador y miembro de una familia que alista su futuro

El Pato Merlín se convirtió en el amuleto de la Selección Mexicana y en la mascota no oficial del Mundial 2026, su popularidad ha causado revuelo en redes (Infobae optimizada en IA)

Merlín, el pato pekín americano que se volvió la sensación del Mundial 2026, ya es oficialmente embajador de la Ciudad de México por parte de la FIFA gracias a su enorme popularidad, la cual comparte con sus dueños, Karla Ivette Gómez López y su hijo Cristian.

Rumbo al partido de México frente a Inglaterra, la familia del Pato Merlín charló con Infobae México, para compartir los momentos mágicos y emotivos que han vivido en plena celebración mundialista. Ya nadie tiene duda de que este pequeño mago, vestido siempre con la playera verde, se convirtió en el amuleto para la Selección Mexicana y el próximo domingo 5 de julio el mundo podrá verlo en el estadio.

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“Ha sido algo muy mágico, porque hemos visto varios partidos a los que nos han invitado. Hemos visto varios partidos que nos han invitado. Hemos visto la aceptación por parte de la FIFA que tiene hacia con Merlín y mi familia y más que nada la aceptación de los mismos aficionados. Ha sido algo muy bonito, de verdad y lo agradecemos mucho”, expresó Karla Ivette Gómez.

Tras la viralización de los videos que aumentaron el prestigio así como el nombre del Pato Merlín, su dueña Karla Gómez mencionó que en su familia están contentos por cómo Merlín se transformó en amuleto y mascota no oficial de la Selección Mexicana y aunque sea una figura en las calles de la ciudad, sigue siendo el mismo integrante desde que llegó a casa.

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Pato Merlín visitó Infobae y su familia compartió anécdotas de su popularidad (Infobae México)

“Claro, por supuesto. En la familia todos supercontentos, felicitándonos, mandándonos videos, etiquetándonos en otros. la familia está muy contenta y las personas que tenemos a nuestro alrededor aún más. Y nosotros, bueno, Merlín sabe que saliendo a la calle sí es famoso, pero dentro de casa es un integrante más y tiene responsabilidades. Entonces, aquí ya sabe que es un niño de casa y aquí debe de obedecer", remarcó.

La figura del Pato Merlín inspiró en la creación de su propio peluche, llaveros y demás que su dueña sigue sorprendida por cómo su mascota es muy querida tanto en México como en otros países que, sin importar si participan o no en el Mundial 2026, saben quién es el Pato Merlín.

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“Es más, hasta hay toritos estos pirotécnicos. De la imagen de Merlín ha sido una cosa impresionante. A nosotros bueno, independientemente de las empresas que abusaron de la imagen nos da mucho gusto. Nos da gusto que contemplen a Merlín de esa manera y que busquen imágenes de él nosotros bien complacidos con eso", expuso.

¿Cuak-nto costó registrar a Merlín en el IMPI?

Cuando algo se vuelve viral en redes daría la impresión que pertenece a la comunidad, y que cualquiera puede adueñarse de la propiedad intelectual de la creación. El caso del Pato Merlín no solo despertó la curiosidad de la afición, sino que también hubo personas que intentaron aprovecharse de la familia de Karla Ivette, aunque se trata de una mascota y un miembro de una familia trabajadora, la imagen del pato mundialista ya le está dando la vuelta a todo el mundo.

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El Pato Merlín y su familia están por lanzar Merch oficial (Infobae México/ Luz Coello)

De acuerdo con lo que contó Karla Ivette a Infobae, la familia consiguió el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solo ellos poseen los derechos de imagen de la mascota no oficial de la Copa Mundial 2026.

“Nosotros por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo no había posibilidad de hacer algo en el IMPI. Después de que hubo la conferencia con la presidenta, a ella le preocupaba mucho que no tuviéramos nosotros nada de eso. Y más porque les llegó la situación de que habían personas que ya habían lucrado con la imagen del pato y los habían registrado”.

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La propietaria del Pato Merlín confirmó que sí hubo personas que intentaron aprovecharse de la fama de su mascota. “Ellos decían que eran dueños reales del Pato Merlín, cuando la realidad no era así”. Tras recibir ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la familia logró iniciar el proceso y proteger su autoría.

Con la ayuda de las autoridades correspondientes, Karla Ivette se asesoró: “La presidenta dio órdenes para que nos ayudara el director del IMPI, a poder tramitar el registro. En ese momento, afortunadamente, nosotros teníamos la manera de poderlo pagar. Pagamos el permiso y en unos días después se dieron cuenta que habían personas y les quitaron su registro a ellos”.

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En cuanto al monto que la familia desembolsó para proteger al pato más querido de este Mundial, revelaron que pagaron casi cinco mil pesos por el tipo de clases y reservas.

El Pato Merlín ya tiene registro en el IMPI (Infobae México/ Néstor Hernández)

“Pagué como dos mil y cacho, pero fueron dos pagos que se realizaron. Pagué ese día como cuatro mil novecientos, aproximadamente. Son varias reservas. Yo pagué dos categorías y posteriormente se autorizó todas las categorías como dueña exclusiva Karla Ivette Gómez de Pato Merlín. ¿Por qué? Porque dijeron: ‘Es un pato que está físicamente y sabemos que es ella la dueña, no va a haber nadie más que ella’. Entonces, por esa situación nos lo dieron”, compartió la dueña del pato.

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El origen de las calcetas del Pato Merlín

Además de pasear con su familia portando la camiseta del Tri, Merlín salía a las calles con unos zapatos especiales para un pato que, penosamente, alguien los tomó y se esfumó. Por lo tanto, Karla Gómez optó por el uso de calcetines para que su mascota se sienta cómodo pero no pierde la esperanza de volver a conseguir otros diseños exclusivos para su Pato Merlín.

“Sí, él traía zapatos rojos que se abrochan y son zapatos especiales para pato. Ese día igual nos llovió mucho en el trabajo y venían húmedos. Mi hijo, se le ocurrió sacarlos afuera del negocio y dejarlos en el solecito. Pero mi hijo, obviamente, como estaba jugando, se perdió. Se perdió en el juego y no se dio cuenta que se los volaron”. relató.

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“Desde ahí, pues Merlín ya no tiene zapatos, entonces, optamos por ponerle calcetitas y ya después clientes que tenemos igual nos empezaron a dar calcetas para Merlín y cosas así. Sí nos encantaría (conseguir otros zapatos) pero ya no pudimos encontrar", agregó Karla Ivette.

¿Merlín asistirá al partido de México frente a Inglaterra?

Christian Gomez interactúa con su pato Merlín, vestido con la camiseta de la selección mexicana de fútbol, mientras asisten a la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

Karla Ivette Gómez López confirmó a Infobae que su Pato Merlín estará presente el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México para el encuentro de los 8vos de Final del Mundial 2026.

“Sí, ya es un hecho. Ya tenemos la invitación y sí, Merlín va el domingo".

¿Merlín podría viajar a Estados Unidos para el cierre del Mundial 2026?

Ivette Gómez explicó que a la FIFA le gustaría que Merlín acuda a los partidos que se van a festejar en Estados Unidos una vez que México termine de albergar partidos de esta Copa del Mundo, sin embargo existe una situación por la cual su mascota no puede viajar.

“La FIFA nos comentó que a ellos les gustaría bastante que fuéramos, porque en serio, están muy prendidos de la idea de que Merlín es el amuleto de la Selección Nacional porque curiosamente Merlín ha ido a todos los partidos de la selección en el estadio Ciudad de México y han visto que han ganado".

“Entonces, ellos están así como que dicen que es la cábala de, de la selección, así me lo dijeron ayer, pero tenemos una situación de que Merlín no puede viajar hasta allá. Entonces, lo dudo mucho. Por la situación de la salud de mi Pato, vamos a tratar mejor así o que se lleven una plumita de Merlín, ahí que lo pongan en su uniforme y les brinde el mayor éxito posible", mencionó Karla Ivette Gómez López.

¿A qué equipo le va el Pato Merlín?

Por ahora, su atención se ha centrado en la Selección Mexicana, la misma familia ha asegurado que es el pato de la suerte, pero en cuanto a equipo en la Liga MX, dejaron en claro que no tienen una preferencia en particular, y es que, luego de que el club Atlante los invitó y lo presentaron como un “nuevo fichaje”, negaron estar vinculados con los Potros de Hierro.

“Sí nos invitaron para que visitáramos sus instalaciones y demás, pero obviamente no estamos colaborando con el equipo Atlante. Nos hicieron una entrevista y de ahí sacaron imagen y todo que Merlín era parte de... Y no, pues no, no estamos casados con un equipo”, explicó Karla.

Cuanto termine el Mundial, el Pato Merlín seguirá con su vínculo con el futbol mexicano en la Liga MX y esperan tener participaciones con más clubes. “Nos limitaríamos a que otros equipos se acercaran a nosotros y pudiéramos hacer una colaboración con ellos por medio de la empresa Pato Merlín. Entonces, por supuesto que no, no somos exclusivos de ningún equipo”.

Pero en el plano personal, la madre de familia confesó ser simpatizante de los clubes como Pumas, Toluca y su hijo del América, situación que ha dividido los corazones pamboleros de la familia y de Merlín.

Merch oficial Pato Merlín: dónde y cómo adquirirlos

Estas son las redes oficiales del Pato Merlín (IG/ @soyelpatomerlin)

Aunque las personas en internet critiquen y cuestionen el cuidado del pato más famoso de internet, la familia ha defendido a su mascota argumentando que creció entre humanos y su vida sin ellos correría peligro, incluso la dueña reveló que Melín tiene obligaciones en el hogar que va desde no picar el papel del baño, salir a trabajar hasta respetar las libretas de Cristian, pues suele hacer travesuras y comerse las tareas escolares.

El siguiente paso tras vencer las adversidades en el IMPI es: mercancía oficial Pato Merlín. Al ser cuestionados sobre qué sigue para él, Karla defendió su idea de hacerse de productos oficiales, pues al final su familia sigue dependiendo de las ventas de aguas, como persona comerciante reafirmó que debe sacar a su familia adelante:

“Seguir trabajando con las empresas que estamos colaborando, manejar una línea de ropa, línea de muñecos y de todo, que es lo que estamos haciendo ya. Es más, ahí está la playera de Merlín, esta es la playera oficial, ya viene con su logotipo, que efectivamente es de Merlín. Ya estamos metiendo sudaderas, ya la próxima semana tenemos pláticas para hacer muñequitos más estructurados, más bonitos, para que se puedan vender a cantidades. Y sabemos trabajar. Entonces, tengo un negocio, tengo un local, o sea, yo de hambre no me muero. Y menos mis hijos“.

Por último, Karla y Cristian pidieron seguir las cuentas oficiales del pato, la viralidad y el mundial acabarán, pero el amor por Merlín en su familia continuará.

“En Instagram de yo soy el Pato Merlín. Ahí están los datos de las personas con la cual se pueden poner en contacto para hacer algún tipo de comercial, algún tipo de colaboración, lo que necesiten. Y en Tik Tok está como el Pato Merlín 2025 … Muchas gracias de verdad por el apoyo, el amor, la aceptación a Merlín y a mi familia. Créanme, entiendo perfectamente que Merlín ya no nada más nos pertenece a nosotros, sino Merlín es de todo México y a todo México les digo, Merlín está bien cuidado, bien amado, bien consentido y créanme, lo vamos a cuidar muchísimo. Gracias por su eterno apoyo".