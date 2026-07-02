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Sector automotriz lamenta falta de acuerdos entre México, Canadá y EEUU para renovar T-MEC hasta 2042

La decisión de la administración de Donald Trump no ha sido del agrado de algunos sectores empresariales, sin embargo, no causó “sorpresa”

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Sector automotriz lamenta falta de acuerdos entre México, Canadá y EEUU para renovar T-MEC hasta 2042. (EFE/Jeff Kowasky)
Sector automotriz lamenta falta de acuerdos entre México, Canadá y EEUU para renovar T-MEC hasta 2042. (EFE/Jeff Kowasky)

El freno de Estados Unidos a la renovación del T-MEC por 16 años más no ha sido bien recibido por el sector automotriz, que lamentó la decisión y llamó a los gobiernos de los tres países a generar condiciones para lograr la extensión prevista con anterioridad.

AMIA hace un llamado a los tres países para generar condiciones frente al T-MEC

La decisión anunciada por el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, “no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años”, panorama que a criterio de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha generado beneficios económicos y sociales en los tres países.

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La revisión anualizada por diez años “no contribuye a la generación de certidumbre que requiere la industria automotriz”, además, la AMIA acusa afectaciones por la aplicación de los “aranceles 232”, mismos que han generado desventajas para México frente a otros países.

Ante el nuevo escenario que enfrentará México y Canadá con Estados Unidos, el sector reiteró su “disposición a colaborar con el gobierno de nuestro país en este proceso, resaltando que cualquier diálogo deberá generar respuestas que sean aceptables para las tres Partes”.

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Vista compuesta de una planta de ensamblaje de automóviles con robots y coches en producción, y un puerto con un buque de carga, tren y bandera de México.
AMIA hace un llamado a los tres países para generar condiciones frente al T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la Asociación hizo un llamado a las tres naciones para “tomar las acciones necesarias para solucionar aquellos temas en los que haya desacuerdo”, de tal forma que, generen condiciones para una pronta renovación del acuerdo comercial.

Revisión del T-MEC será anualizada hasta 2036

México, Estados Unidos y Canadá acordaron este jueves realizar revisiones anuales al T-MEC, que continuará vigente hasta 2036. El acuerdo se alcanzó durante la Quinta Reunión de la Comisión de Libre Comercio del tratado, celebrada de manera virtual en el marco del proceso de revisión conjunta previsto en el artículo 34.7.

En el encuentro participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos.

Ebrard presentó una carta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se pronuncia a favor de extender la vigencia del tratado y de continuar impulsando la integración económica de América del Norte.

El propio T-MEC establece que en cualquiera de las revisiones anuales las partes pueden acordar extender su vigencia por otros 16 años. Con el acuerdo vigente, México seguirá exportando más del 80% de sus productos a Estados Unidos sin pagar arancel.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

La semana del 20 de julio tendrá lugar en la Ciudad de México una ronda de revisión bilateral entre México y Estados Unidos.

El secretario de Economía estadounidense aseguró que “Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y los déficits comerciales con estos países. Sin embargo, el Acuerdo sigue vigente en tanto se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”.

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