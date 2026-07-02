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Luis Miguel se une a Bad Bunny y Shakira, el exclusivo club del billón de reproducciones en Spotify

El tema “Ahora te puedes marchar” superó las mil millones de reproducciones; conoce los artistas y canciones que se encuentran en el Billions Club

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Luis Miguel cerró su gira en Argentina con un show en el Campo de Polo
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El cantante mexicano Luis Miguel se unió al prestigioso Billions Club de Spotify, luego de que su reconocido tema Ahora te puedes marchar superara las mil millones de reproducciones en la plataforma de música, y con ello se unió a artistas de la talla de Shakira, Bad Bunny, Justin Bieber y más.

Este tema se convirtió en la primer canción del Sol de México en superar el billón de reproducciones; en Infobae México repasamos las canciones y artistas que también han alcanzado este hito.

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Lanzada en 1987 dentro del álbum Soy como quiero ser, la canción tardó casi cuatro décadas en alcanzar esa marca. Hasta ahora, ningún otro tema de Luis Miguel había conseguido ese volumen de reproducciones en Spotify.

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Shakira, Bad Bunny, Justin Bieber y otros artistas que tienen un billón de reproducciones

Luis Miguel se unió al prestigioso club donde se encuentran artistas de la talla de Shakira, Bad Bunny, Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Swift y más, quienes cuentan con temas que superan las mil millones de reproducciones en Spotify.

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Hasta este 1 de julio de 2026, el club de artistas con canciones que superan los mil millones de reproducciones en Spotify incluye a figuras internacionales de distintos géneros. Algunos de los artistas más reconocidos que han llegado a los mil millones son:

  • The Weeknd
  • Ed Sheeran
  • Billie Eilish
  • Dua Lipa
  • Bad Bunny
  • Taylor Swift
  • Post Malone
  • Justin Bieber
  • Harry Styles
  • Shakira
Puerto Rican singer Bad Bunny performs during one of his "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" concerts in Madrid, Spain, June 15, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
Puerto Rican singer Bad Bunny performs during one of his "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" concerts in Madrid, Spain, June 15, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Luis Miguel recientemente se sumó a este club con uno de sus temas más icónicos, lo que representa un hito para la música en español y para su carrera.

Canciones que superan el billón de reproducciones en Spotify

Cabe mencionar que la lista de canciones con más de mil millones de reproducciones se actualiza constantemente y suele estar dominada por éxitos globales de pop, reggaetón y música urbana.

La lista actualizada de canciones en el Billions Club de Spotify hasta julio de 2026, incluye temas de artistas internacionales como:

  • “Shape of You” – Ed Sheeran
  • “Blinding Lights” – The Weeknd
  • “Dance Monkey” – Tones and I
  • “Someone You Loved” – Lewis Capaldi
  • “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee
  • “Rockstar” – Post Malone, 21 Savage
  • “One Dance” – Drake, WizKid, Kyla
  • “Stay” – The Kid LAROI, Justin Bieber
  • “As It Was” – Harry Styles
  • “Levitating” – Dua Lipa
  • “Bad Guy” – Billie Eilish
  • “Flowers” – Miley Cyrus
  • “Despacito – Remix” – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber
ARCHIVO - The Weeknd actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 55 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, el 7 de febrero de 2021, en Tampa, Florida. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
ARCHIVO - The Weeknd actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 55 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, el 7 de febrero de 2021, en Tampa, Florida. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Luis Miguel rompe el récord en medio de la incertidumbre por su estado de salud

El Billions Club reúne a las canciones con más de mil millones de reproducciones dentro de la plataforma. De acuerdo con el sello, el catálogo completo de Luis Miguel acumula miles de millones de streams, una señal de que su repertorio mantiene circulación entre públicos de distintas generaciones.

La trayectoria del intérprete comenzó desde la infancia y con el paso de los años formó una de las discografías más amplias del pop latino. Su gira más reciente, Luis Miguel Tour 2023-2024, pasó por escenarios de México, Estados Unidos y América Latina.

Desde el cierre de ese recorrido, el cantante de 56 años no ha dado a conocer nuevas fechas. Su agenda profesional permanece en pausa y su equipo no ha confirmado presentaciones para 2026.

Mexico City, MEXICO: Mexican singer Luis Miguel smiles to his fans after his tour concert "Con Mexico en la Piel" at the National Auditorium in Mexico City 17 February 2006. Luis Miguel received, from Warner music company, several platinium disks for one million disks sold and for to winning the Grammy for the best Mexican disk album. AFP PHOTO/Fernando ACEVES (Photo credit should read FERNANDO ACEVES/AFP/Getty Images)
Mexico City, MEXICO: Mexican singer Luis Miguel smiles to his fans after his tour concert "Con Mexico en la Piel" at the National Auditorium in Mexico City 17 February 2006. Luis Miguel received, from Warner music company, several platinium disks for one million disks sold and for to winning the Grammy for the best Mexican disk album. AFP PHOTO/Fernando ACEVES (Photo credit should read FERNANDO ACEVES/AFP/Getty Images)

Ese vacío público coincidió con reportes difundidos desde mayo de 2026 sobre una presunta hospitalización en Nueva York. Según la revista española Semana, el artista habría sido internado en el Hospital Mount Sinai por supuestos problemas cardíacos y sometido a una “delicada intervención”, con una evolución “totalmente favorable”.

El director de Semana, Jorge Borrajo, dijo en el programa El tiempo justo de Telecinco que la recuperación estaba bajo supervisión del cardiólogo español Valentín Fuster. También aseguró que el equipo médico evaluaba darle el alta en los días posteriores a esa declaración.

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