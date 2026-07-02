Se hizo canon, la Cineteca Nacional proyectará la nueva entrega de Minions: ¿A partir de cuándo estará disponible?

La cinta de Illumination y Universal Pictures tuvo su premier mundial el 21 de junio de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, antes de abrir en Estados Unidos el 1 de julio. (Ilumination)

Los Minions llegan este viernes a las salas de la Cineteca Nacional con Minions & Monsters, el séptimo título de la franquicia de Mi Villano Favorito y el tercero centrado en los entrañables personajes amarillos, en una apuesta del recinto cultural por ampliar su público con cine familiar de gran formato.

La cinta de Illumination y Universal Pictures tuvo su premier mundial el 21 de junio de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, antes de abrir en Estados Unidos el 1 de julio. México recibe el estreno apenas días después, con funciones disponibles en la sede de Chapultepec.

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Monstruos en el Hollywood de los años 20

La historia sigue a tres Minions —James, Henry y Ed— en plena era del cine mudo. Fascinados por la industria, intentan rodar su propia película de terror en los estudios de Hollywood. El problema: al aplicar por error un hechizo de un libro mágico, liberan criaturas reales al mundo.

Lo que empieza como una comedia de aspiraciones cinematográficas se convierte en una carrera contra el tiempo para contener el caos que ellos mismos desataron. La trama rinde homenaje al cine de los años 20 y juega con la transición del cine mudo al sonoro, un cambio que amenaza el lugar de los Minions en la industria.

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La película dura 1 hora 29 minutos. Pierre Coffin, creador de la voz y los gestos de los Minions desde la primera entrega, dirige y coescribe el guion junto a Brian Lynch.

Minions & Monsters llega respaldada por uno de los historiales más sólidos del cine animado. La franquicia Despicable Me acumula más de 95 mil millones de pesos en taquilla global (Iluimination)

Un elenco de voces de primer nivel

Coffin presta su voz a todos los Minions, como en entregas anteriores. El resto del reparto lo conforman Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr y Trey Parker, quien da vida a Goomi, una criatura vinculada al universo de terror de la historia.

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La franquicia de animación más rentable de la historia

Minions & Monsters llega respaldada por uno de los historiales más sólidos del cine animado. La franquicia Despicable (Mi villano favorito en Latinoamérica) Me acumula más de 95 mil millones de pesos en taquilla global —unos USD 5 mil millones al tipo de cambio FIX de Banxico del 1 de julio de 2026—, lo que la convierte en la saga de animación más rentable de la historia y la decimocuarta franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos.

El primer Minions (2015) sigue siendo el mayor éxito individual de la serie, con más de 20 mil 200 millones de pesos recaudados en todo el mundo. Minions: The Rise of Gru (2022) superó los 16 mil 400 millones, y Despicable Me 4 (2024) rozó los 17 mil 300 millones. La nueva entrega arrancó con un presupuesto de mil 490 millones de pesos y ya supera los 289 millones recaudados en su primera semana de exhibición internacional.

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Por qué la Cineteca programa una película de Illumination

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, lo explicó al presentar la cartelera de junio: la Cineteca “fortalece la creación de públicos al ofrecer una cartelera diversa, con estrenos internacionales, cine de autor, clásicos de animación y propuestas para infancias”. (Ilumination)

La Cineteca Nacional, fundada en 1974 y dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, es uno de los pocos espacios de exhibición de cine no comercial en la Ciudad de México frente a las grandes cadenas privadas. Su programación reciente muestra, no obstante, una apertura deliberada hacia el cine familiar de gran audiencia.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, lo explicó al presentar la cartelera de junio: la Cineteca “fortalece la creación de públicos al ofrecer una cartelera diversa, con estrenos internacionales, cine de autor, clásicos de animación y propuestas para infancias”.

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En ese mismo espíritu, el recinto ya programó Toy Story 5 y el clásico de Hayao MiyazakiKiki: Entregas a domicilio en su sede de Chapultepec durante las últimas semanas. La propia institución identificó, de cara a 2026, como una de sus prioridades “la diversificación de la oferta cultural, especialmente para infancias y juventudes, con funciones accesibles y contenidos que fomenten la creatividad”.

Una estrategia de públicos con cifras concretas

Minions & Monsters se suma a una cartelera que en julio también incluye la nueva película de Steven Spielberg, El día de la revelación, y Franz, de la directora Agnieszka Holland. (Ilumination)

En 2025, la Cineteca realizó 31 mil 321 funciones y estrenó 218 películas, de las cuales 141 fueron producciones internacionales. El cine nacional representó el 35% del total exhibido.

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El recinto opera tres sedes en la Ciudad de México —Xoco, Cenart y Chapultepec— con precios de entrada de $70 pesos para público general y $50 pesos para estudiantes, adultos mayores y menores de 25 años, muy por debajo de las tarifas de las cadenas comerciales.

Minions & Monsters se suma a una cartelera que en julio también incluye la nueva película de Steven Spielberg, El día de la revelación, y Franz, de la directora Agnieszka Holland.

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