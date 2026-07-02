Gobierno de la CDMX instala 21 centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras los sismos

El Gobierno de la CDMX instaló 21 centros de acopio para reunir ayuda para personas afectadas por los sismos del 24 de junio en Venezuela. (AP Foto/Matias Delacroix)

El Gobierno de la CDMX instaló 21 centros de acopio para reunir ayuda destinada a personas afectadas por los sismos del 24 de junio en Venezuela, y pidió a la población donar alimentos no perecederos, insumos de higiene y material sanitario en distintos puntos de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó este 1 de julio que la red de recepción se distribuye en las 16 alcaldías de la CDMX. El llamado busca cubrir necesidades básicas de la población afectada tras los movimientos telúricos registrados la semana pasada.

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La ayuda solicitada incluye higiene personal y material de curación

La ayuda incluye artículos de higiene personal como cepillos de dientes, desodorante, pasta dental, toallas sanitarias, champú, papel de baño y gel antibacterial. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre los productos solicitados están atún, frijoles en lata, fruta enlatada, sardinas, galletas, chocolates y cereal en cajas individuales. También se reciben agua, leche en polvo, café soluble, aceite de cocina, sueros orales en polvo y harina de maíz.

Protección Civil también pidió artículos de higiene personal como cepillos de dientes, desodorante, pasta dental, rastrillos, toallas sanitarias, tampones, jabón, champú, papel de baño, gel antibacterial, bálsamo labial y pañales para infantes y adultos.

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A esa lista se suman guantes de uso médico, suero, botiquín para adulto o infantil, toallitas húmedas, agua oxigenada, alcohol, pasta de lassar, curitas, repelente, bloqueador, gasas y vendas.

El aviso oficial precisó qué no debe entregarse: ropa y calzado usado, medicamentos caducados o que requieran receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos y envases de vidrio que puedan romperse durante el trayecto.

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Los centros de acopio operarán en las 16 alcaldías de la capital

Protección Civil informó que los centros de acopio se distribuyen en varias ubicaciones en todas las alcaldías de la CDMX. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Protección Civil detalló que los puntos de entrega se habilitaron en todas las alcaldías de la CDMX.

La lista incluye el Parque de la Bombilla, en avenida De la Paz esquina con avenida Insurgentes Sur, en la colonia Chimalistac de Álvaro Obregón; el Foro Cultural de avenida Cuitláhuac, en la colonia Liberación de Azcapotzalco; y el Monumento Francisco Villa, a un costado de la alcaldía Benito Juárez, en el Parque de los Venados.

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También aparecen la Alameda del Sur, en Coyoacán; la Glorieta de los Insurgentes, en Cuauhtémoc; y Pilares Contadero, en Cuajimalpa. En Gustavo A. Madero se habilitaron tres sedes: Pilares Campos Revolución, Casa de Gobierno GAM-B y Deportivo Hermanos Galeana.

En Iztacalco se puede acudir al bajo puente de Metro Coyuya. En Iztapalapa fueron abiertos cuatro puntos: Utopía Ixtapalcalli, Utopía Meyehualco, el estacionamiento Soriana UAM y Comercial Mexicana Las Torres.

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La red se completa con Casa Popular, en La Magdalena Contreras; Metro San Joaquín, en Miguel Hidalgo; la Oficina de la Casa de Gobierno, en Milpa Alta; el estacionamiento Bosque de Tláhuac; el Kiosco de Huipulco, en Tlalpan; el Parque Profesor José Castillo Farreras, en Venustiano Carranza; y el CETRAM Francisco Goitia, en Xochimilco.

Poder Judicial de la Federación pide donativos voluntarios para apoyar a la población de Venezuela

La colecta del Poder Judicial se limita a depósitos bancarios, ya que los donativos en especie no serían viables por la complejidad y el costo del transporte. (Foto AP/Matias Delacroix)

El Poder Judicial de la Federación pidió el pasado 30 de junio a sus funcionarios hacer una aportación económica voluntaria para apoyar a la población de Venezuela afectada por los terremotos del 24 de junio, una ayuda que se canalizará solo por depósito bancario porque los donativos en especie no serían viables por la complejidad y el costo del transporte.

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La medida responde a la necesidad de concentrar las aportaciones de manera ordenada. Por eso, la institución abrió una cuenta oficial para recibir únicamente donativos económicos voluntarios de personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.

Esta convocatoria está dentro de una red más amplia de ayuda organizada desde México. Entre las organizaciones que ya operan puntos de recepción está Topos de Tlatelolco, que abrió tres centros de acopio en CDMX con recepción separada según el tipo de apoyo. La recomendación general para quienes deseen donar es hacerlo solo a campañas con identificación pública de asociaciones reconocidas y responsables.

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