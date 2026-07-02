La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo

Gloria Quiñones envió un mensaje a los mexicanos tras el triunfo frente a Ecuador y reconoció el respaldo a su hijo desde que decidió llegar a México. (Fotos: REUTERS/Raquel Cunha - Instagram)

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos del Mundial 2026 frente a Ecuador no sólo estuvo marcada por goles, festejos y un histórico papel de Julián Quiñones, sino también por un gesto que tocó fibras sensibles en los aficionados.

Gloria Quiñones, madre del delantero, compartió un mensaje de agradecimiento hacia la afición mexicana, reconociendo el respaldo que su hijo ha recibido desde que decidió construir su carrera en el país.

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Quiñones suma tres goles en el Mundial 2026, ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador, y se acerca a los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo. REUTERS/Pedro Nunes

El mensaje se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada jugador hay una historia de sacrificio y sueños cumplidos. Ahora, mientras México se prepara para enfrentar a Inglaterra, la voz de una madre orgullosa acompaña el camino del Tricolor.

El agradecimiento de una madre a un país entero

El mensaje de Gloria fue breve pero lleno de emoción. Tras el triunfo sobre Ecuador, expresó: “Las personas de México, gracias, gracias por abrirle la puerta a mi hijo“.

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La madre también compartió su deseo de que el Tri siga avanzando: “Mi sueño es que México avance y que se haga mostrar como una selección fuerte y rígida como es”.

Julián Quiñones obtuvo la nacionalidad mexicana en 2023, consolidando su identidad con la Selección Mexicana. (Foto: Redes)

Estas palabras resonaron en la afición como un reconocimiento sincero al país que le permitió a Julián cumplir sus objetivos. Además, Gloria subrayó que “nadie es profeta en su propia tierra”, recordando que los sueños pueden cumplirse en cualquier lugar cuando existe esfuerzo y determinación.

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Una historia marcada por el esfuerzo

Gloria también recordó el camino que recorrió su hijo desde sus orígenes en Magüí Payán, Nariño (Colombia), una región golpeada por la violencia y la falta de oportunidades.

Julián fue criado únicamente por su madre tras el abandono de su padre.

Ante la inseguridad y la ausencia de opciones en Colombia , emigró a México siendo adolescente.

Inició en las fuerzas básicas de los Venados de Yucatán y más tarde defendió las camisetas de Tigres , Lobos BUAP , Atlas y América .

En 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana, consolidando su identidad deportiva en el país que lo acogió.

Julán pasó por Venados de Yucatán, Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, consiguiendo campeonatos históricos en la Liga MX. REUTERS/Fernando Carranza Garcia.

Así, detrás de cada gol hay una historia de sacrificio y perseverancia. Aquí, la familia fue clave para alcanzar el éxito.

El orgullo mexicano y el Mundial de Julián

Finalmente, Gloria compartió palabras llenas de cariño hacia su hijo: “Como siempre lo he dicho, que lo amo, que es todo para mí y que Dios lo lleve con bien donde vaya y donde él pise, que no sea derrotado.” También añadió: “Este Mundial se lo dedico a toda la gente que nos apoyaron“.

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Estas frases se conectan directamente con el papel de Quiñones en el Mundial 2026. Con tres goles, ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador, el delantero se ha convertido en uno de los referentes del Tri y está a un paso de igualar a los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo.

Gloria Quiñones agradece a la afición mexicana el apoyo a Julián Quiñones desde que decidió construir su carrera en México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El mensaje de Gloria no sólo refleja orgullo maternal, también enmarca la participación de Julián como un capítulo histórico para la Selección Mexicana.