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Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

La competencia modificó algunos partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en los cuartos de final del torneo con la MLS

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Liga MX ajustó la programación de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026, una medida que busca dar igualdad de condiciones a los equipos mexicanos aún activos en la Leagues Cup. Los cambios, que afectan de forma directa a los encuentros entre León y Rayados y entre Querétaro y Toluca, responden a la necesidad de equilibrar los tiempos de descanso y preparación debido a los compromisos internacionales de los clubes.

El comunicado, difundido este lunes 17 de agosto de 2026, detalla que ambos partidos serán reprogramados con el aval del Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX. Este artículo autoriza la reprogramación para contemplar circunstancias excepcionales, como la presencia de equipos en fases avanzadas de campeonatos globales o regionales.

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Club Querétaro aceptó una modificación en su calendario para facilitar la reorganización, un gesto que la liga consideró clave para optimizar el escenario competitivo. La disposición de la entidad fue reconocida en el mensaje oficial, que enfatiza:

“La LIGA BBVA MX agradece especialmente al Club Querétaro por su disposición para modificar la programación de su partido y contribuir así a generar las mejores condiciones posibles para la participación de los Clubes mexicanos en Leagues Cup”.

Horarios de la Jornada 5 de la Liga MX

Los partidos se disputarán entre el 21 y el 23 de agosto, la fecha iniciará con el duelo entre Tigres y Atlante en el Estadio Universitario de Monterrey a las 19:00 horas. Al mismo tiempo, se enfrentarán León y Rayados en el Estadio León.

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Dos horas después, a las 21:00, jugarán FC Juárez contra América en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y Querétaro recibirá a Toluca en el Estadio La Corregidora.

El sábado 22 de agosto se abrirá con el compromiso entre Guadalajara y Tijuana en el Estadio Akron a las 17:07 hrs. Más tarde, Puebla enfrentará a Santos Laguna en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas, mientras que Cruz Azul recibirá a Atlas en el Estadio Banorte a las 21:00 horas.

La jornada concluirá el domingo 23 con Atlético de San Luis contra Pachuca a las 17:00 en el Estadio Libertad Financiera y, dos horas después, Pumas se medirá ante Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario.

Con estos ajustes, la LIGA BBVA MX pretende no solo respaldar el desempeño de los equipos en torneos internacionales, sino también asegurar la regularidad del calendario local sin desventajas para los conjuntos involucrados en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Así quedó la reprogramación de partidos de la Liga MX:

Viernes 21 de agosto:

  • Tigres vs Atlante, 19:00, Estadio Universitario
  • León vs Rayados, 19:00, Estadio León
  • FC Juárez vs América, 21:00, Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Querétaro vs Toluca, 21:00, Estadio La Corregidora

Sábado 22 de agosto:

  • Guadalajara vs Tijuana, 17:07, Estadio Akron
  • Puebla vs Santos Laguna, 19:00, Estadio Cuauhtémoc
  • Cruz Azul vs Atlas, 21:00, Estadio Banorte

Domingo 23 de agosto:

  • Atlético de San Luis vs Pachuca, 17:00, Estadio Libertad Financiera
  • Pumas UNAM vs Necaxa, 19:00, Estadio Olímpico Universitario

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