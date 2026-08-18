Poncho de Nigris no descarta pelea entre Doña Lety Alegría y la mamá de Gala Montes en Ring Royal

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)

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El conductor regiomontano Poncho de Nigris no descartó que su mamá, Doña Lety Alegría, se suba al ring para medirse a la madre de Gala Montes durante el evento de box Ring Royal de este año, luego de que la propia Gala lo propusiera, aunque la madre de Poncho lo haya descartado debido a su edad.

En una entrevista con Imagen Televisión, de Nigris señaló que se encuentra en pláticas con su madre para que acepte estar en su evento, y le interesa que la mamá de Gala Montes también esté, ya que la actriz le ha mencionado que tiene “pegada fuerte”.

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Además, Poncho aseguró que tiene en la mira a un par de integrantes de la temporada actual de La Casa de los Famosos México, Ese Pérez y Masad Altamimi, para que se suban a Ring Royal al finalizar su participación en el reality de Televisa.

Poncho de Nigris anuncia un nuevo reality show de Ring Royale, prometiendo una nueva etapa en la conversación digital tras el éxito en la Arena de Monterrey. (Instagram: @ponchodenigris)

En la misma charla, Poncho de Nigris aseguró que sigue buscando rival para él, soltó algunos nombres que podrían pelear con él: Adrián Marcelo, Cibernético, Yahir y Gabriel Soto.

Ring Royal: la negociación para subir a Doña Lety y sumar a la mamá de Gala Montes

De Nigris afirmó que ya estaba “en pláticas” con su mamá para que formara parte de Ring Royal y que también estaban hablando con la mamá de Gala. En esa misma conversación, enmarcó la gestión como un tema de condiciones y presupuesto.

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“Mi mamá va a estar en Ring Royal y estamos platicando con la mamá de Gala… a billetazos lo vamos a lograr”, dijo Poncho de Nigris a Imagen Televisión.

Ante la duda de si el cara a cara se concretaría como pelea o solo como participación dentro del show, de Nigris evitó comprometer un anuncio cerrado. “No sabemos. No puedo decir nada, pero lo más seguro es que sí se avienten un round”, aseguró Poncho dejando claro que sí puede haber intercambio de golpes.

Los rivales que Poncho de Nigris considera para subirse él

Además del posible combate entre mamás, de Nigris sostuvo que todavía busca rival para subirse él al ring y mencionó varias opciones durante la charla. Dijo que ya tuvo una junta con un equipo, aunque evitó detallar con quién.

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“Estoy tratando de que se suba… con el que he tenido más pique en toda mi vida”, dijo Poncho de Nigris, antes de que en la conversación se mencionara a Adrián Marcelo como posibilidad, la cual aceptó el conductor, aunque parece que esa negociación se concrete del lado de Adrián.

En la misma línea, también puso sobre la mesa a Cibernético y reconoció el riesgo físico por el estilo del luchador. “Imagínate que me pegue uno bien dado el Cibernético, ahí sí puedo llegar a hacer el ridículo”, agregó.

El reto entre Cibernético y Poncho de Nigris genera gran expectativa para un posible combate en Ring Royale en 2026. - (Infobae)

De Nigris también mencionó a Yahir y a Gabriel Soto como nombres que considera para una pelea. Sobre Soto, sostuvo que ya lo buscó y que recibió una respuesta vinculada con su entorno laboral: “Eso fue lo que me contestó, que no lo dejan en Televisa”, señaló Poncho, quien aún no define a su contrincante para la próxima edición del evento Ring Royal.

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Ese Pérez vs Masad: La pelea que quiere Poncho de Nigris desde La Casa de los Famosos 2026

En paralelo, el conductor afirmó que tenía en la mira a dos integrantes de La Casa de los Famosos México para sumarlos a Ring Royal al terminar su participación en el reality de Televisa: Ese Pérez y Masad Altamimi, quienes protagonizaron una fuerte discusión en la segunda noche de eliminación del reality.

Sobre la temporada en curso, de Nigris la calificó como “aburrida” y opinó de algunos participantes, incluido Aldo Rendón y una polémica por un vapeador que se le cayó durante el 24/7, asegurando que en su temporada también consumieron cannabis a través de gomitas que metió Apio Quijano: “Si a Aldo Rendón le quitas la marihuana, se vuelve loco en una semana”.

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Además. De Nigris aseguró que Karina Torres “no es Wendy”, respondiendo a los señalamientos que aseguran que la influencer no es tan divertida, ni da tanto contenido como lo hizo su amiga Guevara en la primera edición del reality, incluso señaló que el peso de la actual temporada recae en Aldo Rendón y no en Karina. “Si sacan a Aldo, se baja mucho el cotorreo”.