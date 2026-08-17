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Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

El aseguramiento en Mapimí se suma a otros operativos recientes en Durango, donde las fuerzas federales han decomisado armas, cartuchos, explosivos y vehículos vinculados a investigaciones por posibles actividades delictivas. (Crédito: Defensa)
El aseguramiento en Mapimí se suma a otros operativos recientes en Durango, donde las fuerzas federales han decomisado armas, cartuchos, explosivos y vehículos vinculados a investigaciones por posibles actividades delictivas. (Crédito: Defensa)
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Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo realizado en Mapimí, Durango, donde fuerzas federales localizaron un arsenal compuesto por 12 armas de fuego y 4 mil 715 cartuchos, además de droga y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las acciones ocurrieron el 15 de agosto, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con el reporte oficial, entre las armas localizadas había ocho largas y cuatro cortas, acompañadas por 87 cargadores y municiones de diversos calibres. La cantidad de cartuchos asegurados ascendió a 4 mil 715.

Durante las mismas acciones fueron localizados 6.665 kilogramos de una hierba verde con características similares a la marihuana, además de un vehículo y equipo táctico diverso.

La Defensa no informó si las personas detenidas fueron sorprendidas en posesión directa del armamento o la droga, ni proporcionó detalles sobre su identidad, posible actividad delictiva o alguna relación con un grupo criminal.

Tampoco se dio a conocer el sitio específico donde ocurrió el aseguramiento dentro del municipio de Mapimí ni se precisaron los calibres de las armas y cartuchos decomisados.

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Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, autoridad que continuará con las investigaciones y realizará las diligencias periciales correspondientes.

Será el Ministerio Público federal el que determine la situación jurídica de los detenidos y establezca las responsabilidades que pudieran derivarse del hallazgo del armamento, las municiones y la presunta droga.

La operación forma parte de los patrullajes realizados por las fuerzas federales en Durango como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Defensa señaló que las acciones se efectuaron dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, sin proporcionar por ahora información adicional sobre el origen del arsenal o el destino que presuntamente tendría.

Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio. (Crédito: Defensa)
Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio. (Crédito: Defensa)

Durango acumula otros aseguramientos de armas y explosivos durante agosto

Los hechos de Mapimí se suman a otros operativos recientes realizados por fuerzas federales en Durango, donde también han sido localizados armamento, municiones y artefactos explosivos. En los reportes correspondientes a los días 7, 8 y 9 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que en Tamazula fueron asegurados 43 artefactos explosivos, mientras que en Pueblo Nuevo se localizaron 4 mil 100 cartuchos y 14 artefactos explosivos improvisados.

A finales de julio, otro operativo en Tamazula derivó en el aseguramiento de 15 artefactos explosivos, un fusil Barrett, 163 cartuchos, cinco cargadores, cordón detonante, presunta marihuana y cinco vehículos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.

La actividad de las fuerzas federales en la entidad también ha incluido acciones contra infraestructura presuntamente utilizada para actividades delictivas. El 1 de julio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y FGR catearon un inmueble en Durango y aseguraron 16 vehículos, tres de ellos con blindaje de fábrica y dos con reporte de robo. Ese mismo reporte señaló que en Tamazula fue localizada e inhabilitada un área de concentración de materiales para la elaboración de metanfetamina, con mil 350 litros y 150 kilos de sustancias químicas.

Con estos antecedentes, el aseguramiento registrado en Mapimí se incorpora a una serie de operaciones recientes en distintos puntos de Durango, aunque la Defensa no estableció una relación entre los casos ni atribuyó los objetos decomisados a una organización criminal específica.

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