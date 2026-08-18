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Qué significa que un perro lleve un listón o paliacate amarillo en el cuello

Conocer esta señal puede ayudar a prevenir incidentes

Dos perros en un parque, uno con pañuelo amarillo de espaldas en primer plano, otro perro al fondo en un sendero de tierra, césped, árboles y bancos.
Un perro con pañuelo amarillo al cuello mantiene distancia de otro perro en un sendero de parque rodeado de césped verde y árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En parques, calles y espacios públicos de México, cada vez es más común ver perros que portan un paliacate o listón amarillo en el cuello.

Esta señal, lejos de ser un simple accesorio, transmite un mensaje importante: el animal necesita espacio y no debe ser molestado.

El distintivo forma parte de una iniciativa internacional que busca proteger a perros nerviosos, en rehabilitación o que requieren cuidados especiales, y alertar a las personas sobre la importancia de respetar su espacio personal.

Un hombre sonriente camina sujetando la correa de un perro de pelaje marrón y gris con un paliacate amarillo, en un parque con hojas secas y otras personas.
Un hombre sonriente pasea a un perro de pelaje áspero con un paliacate amarillo por un sendero con hojas secas en un parque, mientras otras personas caminan o descansan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa que un perro lleve un listón o paliacate amarillo en el cuello

Un perro que lleva un listón, paliacate o pañuelo amarillo en el cuello generalmente indica que necesita espacio o que es un perro que no debe ser tocado ni molestado. Este símbolo forma parte de la iniciativa internacional conocida como “The Yellow Dog Project”.

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Las razones por las que un perro podría usar este distintivo incluyen:

  • Es un perro nervioso, temeroso o reactivo.
  • Está en entrenamiento y necesita concentración.
  • Tiene problemas de salud o está en recuperación.
  • Puede ser agresivo o no está acostumbrado a la presencia de otros perros o personas.
  • Es un perro rescatado y aún se está adaptando.

La recomendación es respetar la distancia y evitar acercarse o intentar acariciar al perro sin antes consultar con su responsable. El objetivo es prevenir situaciones incómodas o peligrosas tanto para el perro como para las personas y otros animales.

Qué hacer si veo un perro con un listo amarillo en la calle

Si ves un perro con un listón o paliacate amarillo en la calle, lo más importante es respetar su espacio y tomar precauciones para evitar situaciones de estrés o riesgo tanto para el animal como para ti. Aquí tienes algunas recomendaciones:

  • Mantén la distancia: No te acerques al perro ni intentes acariciarlo. El listón amarillo indica que necesita espacio y puede reaccionar de forma impredecible si se siente amenazado.
  • No lo mires fijamente: Evita el contacto visual prolongado, ya que algunos perros lo perciben como una amenaza.
  • Si tienes otro perro, aléjalo: Cambia de dirección o cruza la calle para evitar que ambos perros tengan contacto directo.
  • No intentes alimentarlo ni llamarlo: Aunque quieras ayudar, el perro podría asustarse o reaccionar de forma defensiva.
  • Advierte a otras personas: Si ves que alguien, especialmente niños, intenta acercarse, explícale el significado del listón amarillo para que también respeten la señal.
  • Si el perro parece perdido o en peligro: Contacta a una asociación protectora de animales o a servicios locales de control animal para que puedan ayudarlo de manera segura.

El listón amarillo es una señal de advertencia que busca proteger tanto al perro como a las personas a su alrededor. Respetarlo ayuda a evitar accidentes y a promover la convivencia segura.

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Infografía con ilustraciones de un perro con listón amarillo, personas interactuando, una mano que prohíbe dar comida y una persona con teléfono móvil.
Una infografía de Infobae muestra las recomendaciones para interactuar con perros que llevan un listón amarillo, una señal de que necesitan espacio y precaución en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y por qué surge el “The Yellow Dog Project”.

The Yellow Dog Project es una iniciativa internacional que busca identificar a los perros que necesitan espacio o que no deben ser molestados, usando como señal un listón, pañuelo o paliacate amarillo en el collar o correa del animal.

Es un movimiento creado para informar al público que algunos perros, por diversas razones, requieren mantener distancia respecto a personas, niños u otros animales. El distintivo amarillo permite a tutores, paseadores y a la comunidad reconocer fácilmente a estos perros y evitar acercamientos no deseados.

El proyecto surge ante la necesidad de prevenir accidentes y situaciones de estrés para perros que:

  • Son reactivos, temerosos o agresivos.
  • Están en proceso de rehabilitación o entrenamiento.
  • Tienen problemas de salud o acaban de someterse a procedimientos médicos.
  • Son perros rescatados que aún se adaptan a la convivencia con personas o animales.

La idea nace en 2012 en Suecia, impulsada por la entrenadora de perros Tara Palardy, quien observó que muchos accidentes ocurren cuando las personas, por desconocimiento, intentan acariciar o acercarse a perros que no lo toleran bien. El listón amarillo funciona como un aviso visual universal y sencillo.

El objetivo principal es fomentar la empatía, el respeto y la convivencia segura entre personas y perros, evitando malos entendidos y protegiendo tanto a los animales como a la comunidad.

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