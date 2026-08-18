Paola Gárate se registra con el PAN por la gubernatura de Sinaloa sin renunciar al PRI: pide alianza contra Morena

Paola Gárate se registró como aspirante del PAN a la gubernatura de Sinaloa mientras mantiene su militancia priista. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

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La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, confirmó este lunes 17 de agosto que se inscribió en la plataforma abierta por el Partido Acción Nacional (PAN) para aspirantes a la gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027, sin renunciar a su militancia priista.

La legisladora argumentó que su decisión es congruente con su postura aliancista y que la convocatoria panista permitía la participación de militantes de otros partidos y ciudadanos sin afiliación. El registro fue confirmado públicamente por la presidenta del PAN Sinaloa, Wendy Barajas.

El registro ocurre en un momento en que Gárate acumula un perfil construido sobre la denuncia pública. En junio pasado recibió amenazas luego de que le dejaran una corona fúnebre con el nombre de su familia en la entrada de su domicilio.

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El historial no queda ahí: en octubre de 2025 fue despojada de su vehículo por civiles armados y en 2021, la noche previa a la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura, estuvo privada de la libertad durante más de nueve horas por hombres encapuchados y armados.

Gárate defiende su decisión y no cierra la puerta al PRI

En conferencia de prensa en la sede del Congreso de Sinaloa, Gárate Valenzuela fue directa: “Los verdaderos adversarios están afuera, no dentro del PRI; sigo siendo priista y no he renunciado, ni podría renunciar a mi militancia”, declaró.

Gárate también fijó su objetivo político con claridad. Afirmó que Sinaloa necesita unidad opositora para enfrentar lo que llamó “narcoterroristas de Morena” y el PVEM, y que su participación en la plataforma panista responde a ese planteamiento, no a una ruptura con el tricolor.

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La diputada recordó que en 2021 ya fue candidata bajo una alianza que incluyó al PAN, y que tanto la dirigencia nacional como la estatal del PRI han planteado la necesidad de construir una coalición amplia de oposición: “Sobre todo la ciudadanía lo pide, lo exige”, sostuvo.

El mismo 17 de agosto, antes de confirmar su registro, Gárate exigió a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde atender la violencia, el desplazamiento de familias y la crisis del campo en Sinaloa. Señaló que hay 78 millones de pesos presupuestados para atención a desplazados que no se han ejercido y pidió la implementación de un programa de empleo temporal ante la pérdida de fuentes de trabajo.

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El PRI le pide explicaciones y advierte que el registro “manda mal mensaje”

El presidente del PRI Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, aclaró que la dirigencia estatal se enteró del registro a través de los medios de comunicación, no por una comunicación directa de Gárate. Llamó a un diálogo con la legisladora antes de tomar cualquier decisión partidista. La expulsión, dijo, no está sobre la mesa.

La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela pidió protección de las fuerzas federales tras recibir una amenaza en la puerta de su domicilio en Culiacán. Crédito: Especial

Gerardo Lugo sí fue enfático en el terreno político. “Creo que el buscar una alianza no implica que todos tengamos que irnos por la libre”, dijo al medio Línea Directa. Señaló que otros legisladores federales del PRI que también aspiran a la gubernatura han esperado los tiempos y las formas del partido sin registrarse en otro instituto político.

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El dirigente subrayó que el registro de Gárate “manda mal mensaje” tanto a la militancia priista como a la posible alianza opositora y a la ciudadanía. “Nadie lo está haciendo, solamente ella”, afirmó.

Gerardo Lugo también aclaró el límite estatutario del conflicto: mientras Gárate no sea candidata formal de otro partido, no falta a los estatutos del PRI y no puede ser expulsada. El asunto, dijo, es por ahora moral, no legal. Si el caso escala, podría llegar a la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional, instancia que ya fue informada a través del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno.

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El antecedente que complica su postura

FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El punto más delicado para Gárate es el que ella misma construyó. Durante la 64 Legislatura, cuando encabezaba la dirigencia estatal del PRI, cuestionó con dureza a siete diputados locales que abandonaron el partido y calificó de “malagradecidos” a quienes se fueron. Su argumento central era que las diputaciones plurinominales pertenecían al partido que había obtenido los votos, no a los legisladores que ocupaban las curules.

Entre los señalados en aquel momento estaban Ricardo Madrid, hoy presidente estatal del PVEM; Cinthia Valenzuela, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Culiacán; Connie Zazueta, directora de Sipinna; Sergio Mario Arredondo, secretario académico de la UAS; y Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Sepyc, entre otros.

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Gerardo Lugo utilizó ese antecedente de forma explícita para exigirle a Gárate la misma congruencia que ella defendió frente a otros legisladores.

La trayectoria de Gárate dentro del PRI abarca prácticamente todos los escalones del partido: fue regidora, diputada federal, diputada local y presidenta del Comité Estatal del PRI Sinaloa. Ocupó además distintas responsabilidades internas en la estructura partidista a lo largo de más de una década.