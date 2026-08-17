WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

La espera terminó para los aficionados mexicanos de la lucha libre. Este lunes 17 de agosto, WWE confirmó oficialmente parte del elenco que participará en el show en vivo de SmackDown en la Ciudad de México

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La espera terminó para los aficionados mexicanos de la lucha libre. Este lunes 17 de agosto, WWE confirmó oficialmente parte del elenco que participará en el show en vivo de SmackDown en la Ciudad de México, evento que promete reunir a importantes figuras de la empresa en la Arena CDMX.

La función de la marca azul está programada para el viernes 11 de septiembre y contará con varias de las principales estrellas de WWE. Entre los nombres anunciados destaca CM Punk, actual campeón mundial pesado de la compañía, quien será uno de los grandes atractivos para el público capitalino.

La función de la marca azul está programada para el viernes 11 de septiembre y contará con varias de las principales estrellas de WWE

Además del monarca mundial, la cartelera confirmada incluye a figuras de enorme trayectoria y actualidad dentro de WWE como Randy Orton, Gunther, Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn y Trick Williams. La presencia de estos luchadores eleva las expectativas de los seguidores mexicanos, quienes tendrán la oportunidad de ver en vivo a algunos de los protagonistas más importantes de la programación semanal.

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La división de parejas también tendrá representación en la Arena CDMX, pues fueron anunciados Damian Priest y R-Truth, actuales campeones en pareja de WWE. Ambos luchadores forman parte de una de las duplas que actualmente ostentan el oro de la compañía y buscarán convertirse en otro de los grandes atractivos de la noche.

Pero el talento femenino tampoco podía faltar en esta visita de WWE a la capital mexicana. La empresa confirmó la participación de Jade Cargill y Charlotte Flair, dos de las principales figuras de la división femenil.

La presencia de Charlotte Flair representa un atractivo especial para los aficionados mexicanos, debido a la relevancia que ha tenido a lo largo de su carrera y a su legado dentro de WWE. Por su parte, Jade Cargill continúa consolidándose como una de las luchadoras con mayor proyección dentro de la empresa.

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La función de la marca azul está programada para el viernes 11 de septiembre y contará con varias de las principales estrellas de WWE

Sin embargo, la cartelera todavía no está completa. WWE dejó abierta la posibilidad de anunciar a más superestrellas que formarán parte del espectáculo, por lo que los aficionados deberán permanecer atentos a las próximas actualizaciones sobre el elenco que viajará a México.

La visita de SmackDown no será el único evento de WWE que tendrá como escenario la capital del país. La empresa también contempla la realización de un show en vivo de RAW en la Arena CDMX, programado para el lunes 13 de septiembre a las 20:00 horas.

De esta manera, los seguidores mexicanos tendrán un auténtico fin de semana de acción con las dos principales marcas de WWE. SmackDown llegará primero el 11 de septiembre, mientras que RAW hará lo propio dos días después.

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Con CM Punk, Randy Orton, Cody Rhodes, Gunther, Kevin Owens, Sami Zayn, Charlotte Flair y Jade Cargill, entre otros nombres, WWE comienza a calentar motores para una nueva visita que promete convertirse en una auténtica fiesta para los aficionados de la lucha libre en la Ciudad de México.