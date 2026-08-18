Murió Germán Medina, cantante del regional mexicano, en accidente automovilístico en Nayarit

Germán Medina muere en accidente carretero en Nayarit: tenía 21 años y una carrera en ascenso en el regional mexicano. (Instagram: Germán Medina)

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Germán Medina murió la madrugada de este lunes 17 de agosto en la autopista Tepic-Matanchén, en el municipio de San Blas, Nayarit, cuando el automóvil en el que viajaba chocó contra una camioneta volcada que había sido abandonada por sus ocupantes sobre el carril sin señalizar el peligro.

El cantante tenía apenas 21 años de edad y acumulaba 48 mil 900 seguidores en Instagram y 109 mil suscriptores en YouTube.

¿Qué se sabe del accidente?

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 18, cerca del crucero del poblado de Mecatán. Medina regresaba de una presentación en San Blas cuando el Volkswagen Vento en el que viajaba se encontró de frente con una camioneta MG que había quedado volcada minutos antes.

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(Instagram: milaplusmx)

Al intentar esquivarla, el conductor chocó contra la barrera de contención y el automóvil dio varias volteretas. Uno de los ocupantes salió proyectado hacia el pavimento; el otro quedó atrapado entre los restos del vehículo.

En el accidente también perdió la vida Olaf Rubio Merino, ingeniero de audio que acompañaba a Medina en la producción técnica de sus presentaciones. Rubio Merino era hijo del propietario de Quick, empresa de eventos, y se encargaba de la sonorización y operación de equipos en cada concierto del cantante, según El Sol de Nayarit.

Las autoridades viales y periciales acudieron al lugar para el levantamiento de los cuerpos. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de quienes dejaron la camioneta sobre el carril, así como la demora en el abanderamiento del tramo. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un reporte oficial.

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Fans despiden al cantante en redes

Germán Medina (Instagram: germanmedinamx)

La noticia comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del accidente. En Instagram, donde Medina tenía 41 publicaciones y 48,900 seguidores, amigos, familiares y músicos del género llenaron su última publicación de mensajes de despedida.

El cantante Régulo Caro fue una de las figuras del regional mexicano que reaccionó públicamente: “No puedo creerlo, me había dado tanto gusto saludarte ahora que fui a Tepic. DEP mi niño”, escribió en la publicación. El mensaje dejó ver que Medina comenzaba a llamar la atención de artistas consolidados dentro del género.

El grupo La Sessión también le dedicó palabras a Olaf Rubio Merino: “Gracias por tus mezclas, por tus porras, por motivarnos a ser mejores, por ser nuestro amigo. Nos quedamos con tus sonrisas y con recuerdos bien perrones… vuela alto, carnal”.

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La última historia en Instagram del cantante Germán Medina antes de morir. (Instagram: Germán Medina)

Entre los mensajes de los fans de Germán Medina y personas cercanas destacaron expresiones como: “Te extrañaré demasiado mi ángel hermoso, TE AMO POR SIEMPRE”, “Siempre grande mi Germán, tu música queda para siempre, descansa en paz carnal”, “Es tan irreal que sigo sin poder creer esta horrible noticia, siempre vivirás en mi corazón” y “Dep amigo Germán, quedó pendiente el duetón”.

En su última historia de Instagram, publicada horas antes de su muerte, Medina aparece con camisa de cuadros y sombrero, tocando el acordeón e interpretando el corrido “El Noble”.

Además de su carrera musical, Germán Medina era estudiante y emprendedor. Cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

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