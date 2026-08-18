Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

Sigue la actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, este lunes 17 de agosto se enfrentarán Necaxa y León en un partido clave para sumar los tres puntos del juego.
Luego de la pausa por la Leagues Cup, ambos equipos retomarán el ritmo de competencia en el campeonato local, por lo que ahora buscarán mantenerse en el objetivo de sumar puntos para alcanzar la clasificación.
Con seis puntos hasta el momento, los Rayos se ubican en la posición 10 de la tabla, mientras que La Fiera se ubica en la posición 14 de la tabla con escasos tres puntos, pues desde el inicio del torneo solo suman una victoria.
Sigue el minuto a minuto en Infobae:
¡Necaxa perdonó el primero!
MIN 16: en una acción que empezó por la banda derecha, vino un centro al área chica, en un segundo centro el balón pasó de largo y nadie llegó al remate frente a la portería. Ha sido la jugada más peligrosa del equipo local. Juan Valencia no llegó al remate
MIN 14: el árbitro marcó mano en el área por la barrida de la defensa de La Fiera, otorga el disparo a favor de Necaxa.
El cobro no generó mayor peligro o complicaciones para García.
MIN 11: tiro de esquina a favor de Necaxa, tras un cabezazo defensivo, los hidrocálidos cedieron el tiro de esquina. Pero en el cobro de la jugada no hubo mayor peligro.
MIN 8: marcan falta a favor de León, el Nene Beltrán fue derribado y le concedieron un tiro libre. El cobro de la jugada terminó en tiro de esquina, pero sin muchas opciones creativas el balón pasó de largo.
MIN 2: Necaxa intenta crear una jugada peligrosa por la banda, pero derribaron a Javier Ruiz, aunque tocó el balón con la mano fue la inercia de la jugada y no se marcó infracción.
Silbatazo inicial
Empieza el primer tiempo, rueda el esférico en la cancha del Estadio Victoria.
Marcador Necaxa 0 - 0 León
Salen los equipos para el protocolo inicial
Alineación de León
El técnico Javier Gandolfi compartió la alineación de los panzas verdes para este duelo:
Oscar García, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverria, José Rodríguez y Diber Cambindo. Javier GandolfiJavier Gandolfi
Alineación de Necaxa
Este es el once inicial de Martín Varini:
Luis Jiménez, Alexis Peña, Kaiky Marques, Francisco Méndez, Carlos Vargas, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Matias Espindola, Javier Ruiz, Ricardo Monreal y Juan Valencia.
¿Dónde y a qué hora ver el Necaxa vs León?
Fecha: lunes 17 de agosto
Horario: 19:00 hrs
Transmisión: FOX One/ FOX