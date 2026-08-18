Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Sigue la actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, este lunes 17 de agosto se enfrentarán Necaxa y León en un partido clave para sumar los tres puntos del juego.

Luego de la pausa por la Leagues Cup, ambos equipos retomarán el ritmo de competencia en el campeonato local, por lo que ahora buscarán mantenerse en el objetivo de sumar puntos para alcanzar la clasificación.

Con seis puntos hasta el momento, los Rayos se ubican en la posición 10 de la tabla, mientras que La Fiera se ubica en la posición 14 de la tabla con escasos tres puntos, pues desde el inicio del torneo solo suman una victoria.

Sigue el minuto a minuto en Infobae: