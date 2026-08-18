México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX

El equipo hidrocálido recibirá la visita de “La Fiera” en el Estadio Victoria

Guardar
Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)
Necaxa vs León en vivo: cómo va la Jornada 4 del Apertura 2026 Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Sigue la actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, este lunes 17 de agosto se enfrentarán Necaxa y León en un partido clave para sumar los tres puntos del juego.

Luego de la pausa por la Leagues Cup, ambos equipos retomarán el ritmo de competencia en el campeonato local, por lo que ahora buscarán mantenerse en el objetivo de sumar puntos para alcanzar la clasificación.

Con seis puntos hasta el momento, los Rayos se ubican en la posición 10 de la tabla, mientras que La Fiera se ubica en la posición 14 de la tabla con escasos tres puntos, pues desde el inicio del torneo solo suman una victoria.

Sigue el minuto a minuto en Infobae:

01:18 hsHoy

¡Necaxa perdonó el primero!

MIN 16: en una acción que empezó por la banda derecha, vino un centro al área chica, en un segundo centro el balón pasó de largo y nadie llegó al remate frente a la portería. Ha sido la jugada más peligrosa del equipo local. Juan Valencia no llegó al remate

01:16 hsHoy

MIN 14: el árbitro marcó mano en el área por la barrida de la defensa de La Fiera, otorga el disparo a favor de Necaxa.

El cobro no generó mayor peligro o complicaciones para García.

01:13 hsHoy

MIN 11: tiro de esquina a favor de Necaxa, tras un cabezazo defensivo, los hidrocálidos cedieron el tiro de esquina. Pero en el cobro de la jugada no hubo mayor peligro.

01:09 hsHoy

MIN 8: marcan falta a favor de León, el Nene Beltrán fue derribado y le concedieron un tiro libre. El cobro de la jugada terminó en tiro de esquina, pero sin muchas opciones creativas el balón pasó de largo.

01:03 hsHoy

MIN 2: Necaxa intenta crear una jugada peligrosa por la banda, pero derribaron a Javier Ruiz, aunque tocó el balón con la mano fue la inercia de la jugada y no se marcó infracción.

01:01 hsHoy

Silbatazo inicial

Empieza el primer tiempo, rueda el esférico en la cancha del Estadio Victoria.

Marcador Necaxa 0 - 0 León

01:01 hsHoy

Salen los equipos para el protocolo inicial

00:55 hsHoy

Alineación de León

El técnico Javier Gandolfi compartió la alineación de los panzas verdes para este duelo:

Oscar García, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverria, José Rodríguez y Diber Cambindo. Javier GandolfiJavier Gandolfi

00:47 hsHoy

Alineación de Necaxa

Este es el once inicial de Martín Varini:

Luis Jiménez, Alexis Peña, Kaiky Marques, Francisco Méndez, Carlos Vargas, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Matias Espindola, Javier Ruiz, Ricardo Monreal y Juan Valencia.

Once fotografías de futbolistas con sus nombres, números de camiseta, posiciones y banderas nacionales
La alineación del club de fútbol Necaxa (@LigaBBVAMX)
00:36 hsHoy

¿Dónde y a qué hora ver el Necaxa vs León?

Fecha: lunes 17 de agosto

Horario: 19:00 hrs

Transmisión: FOX One/ FOX

Temas Relacionados

Necaxaclub LeónLiga MXmexico-deportes

Últimas noticias

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

La competencia modificó algunos partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en los cuartos de final del torneo con la MLS

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

El delantero mexicano tendría los minutos contados en la Liga MX antes de dar el siguiente paso en su carrera profesional

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

La empresa confirmó parte del elenco que se presentará el próximo 11 de septiembre en la Ciudad de México, aunque todavía quedan más luchadores por revelar

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Ante la salida de Guido Pizarro, los felinos siguen buscando quién será su nuevo estratega para el desenlace de la temporada

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

La competencia se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

ÚLTIMAS NOTICIAS

Benjamín Vicuña habló después de las escandalosas declaraciones de Mauro Icardi: “Enfocado en mi familia”

Benjamín Vicuña habló después de las escandalosas declaraciones de Mauro Icardi: “Enfocado en mi familia”

Aranceles de Estados Unidos: ¿cómo puede el Perú proteger la competitividad de sus exportaciones?

El comerciante que mató de un disparo a un adolescente de 16 años en Mar del Plata ya había baleado a un ladrón en 2024

La fuerte versión sobre la carrera de Tini Stoessel tras su boda con Rodrigo de Paul: “Quiere dedicarse a tener hijos”

Geoffrey Hinton, el ‘padrino’ de la IA, alerta que la inteligencia artificial está superando a la humanidad

INFOBAE AMÉRICA

Imponen tres meses de prisión preventiva a dos sujetos detenidos en Costa Rica vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Imponen tres meses de prisión preventiva a dos sujetos detenidos en Costa Rica vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Envían a juicio a la exreina de belleza “La Barby del Sur” por narcotráfico en Guatemala

El “modelo Bukele” inspira a América Latina, pero ningún país logra replicar sus resultados, dice organismo

Un dron con explosivos y un mapa de la mayor cárcel de Ecuador revelaron una nueva amenaza del crimen organizado

Ferrari vendió su primer auto eléctrico por USD 40 millones en una subasta de California

DEPORTES

Sacó del medio y convirtió: el golazo que abrió el debate sobre si es el más rápido de la historia del fútbol argentino

Sacó del medio y convirtió: el golazo que abrió el debate sobre si es el más rápido de la historia del fútbol argentino

Las imágenes del bochornoso final en Vélez-Defensa: los técnicos Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel

Expulsión, tackle del árbitro y gresca: el escandaloso final del partido entre Independiente y Lanús

La sobrina de Manu Ginóbili llegó a una final con la selección de Bahía Blanca y reveló su principal virtud: “Viene de familia”

Juventus contrató a otro arquero tras la caída del pase del Dibu Martínez: la incómoda situación del argentino en el Aston Villa