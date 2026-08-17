Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Jorge Luis Villalón Torres fue detenido en Canadá en marzo de 2025 y extraditado a México en enero de 2026. (Crédito: Fiscalía de Michoacán)

Guardar

Un arma de fuego calibre .25 logró ingresar al Centro Penitenciario de Alto Impacto de Mil Cumbres, en Michoacán, y fue utilizada por un interno para asesinar a otro, reconoció este lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien anunció un reforzamiento de la seguridad en los penales del estado.

El mandatario descartó que el homicidio de Jorge Luis Villalón Torres, alias “El Marino”, ocurrido el sábado 15 de agosto, haya sido consecuencia de un motín o una riña generalizada. Explicó que se trató de un ataque directo cometido por otro reo, quien ya fue identificado por las autoridades.

PUBLICIDAD

“No hubo motín o riña sino un ataque directo y perdió la vida uno de los reos”, afirmó Bedolla durante su conferencia semanal.

El gobernador reconoció que el hecho representa un problema para los controles de seguridad del centro penitenciario, debido a que el arma utilizada en el homicidio consiguió entrar al penal sin ser detectada.

“De alguna manera logró ingresar esta arma”, señaló.

Tras el asesinato, las autoridades realizaron una revisión durante la noche y no localizaron otras armas, de acuerdo con la información proporcionada por el mandatario.

“Lo que sí nos ocupa es que en el Cereso haya habido un homicidio cometido por un reo contra otro con un arma de fuego de bajo calibre”, dijo Bedolla.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque, el motivo por el que el otro interno agredió a Villalón Torres y la forma en que la pistola llegó hasta el interior del centro penitenciario.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla durante su conferencia semanal, la mañana de este lunes. (Crédito: especial)

Reforzarán filtros en los Ceresos

A raíz del homicidio, el gobierno estatal anunció que reforzará las medidas de seguridad y los filtros de vigilancia en los centros penitenciarios de Michoacán.

Bedolla insistió en que no se trató de un evento que pusiera en riesgo al resto de la población penitenciaria, pero reconoció la gravedad de que un interno haya tenido acceso a una pistola. El presunto agresor ya fue identificado y permanece bajo investigación de la Fiscalía estatal.

PUBLICIDAD

“El Marino” estaba vinculado a proceso por el homicidio de Alexander, hijo de una empresaria

Villalón Torres había ingresado al penal en enero de 2026, después de ser extraditado desde Canadá, donde había sido detenido en marzo de 2025.

El hombre estaba vinculado a proceso y en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el homicidio de Alexander, un adolescente de 16 años asesinado en Lázaro Cárdenas en junio de 2023.

La Fiscalía de Michoacán sostenía que “El Marino” habría ordenado el asesinato del adolescente como parte de una venganza contra su madre, Issis Nínive Ortiz Cortez, empresaria de una compañía de seguridad privada.

De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político en enero de 2026, Ortiz Cortez había contratado a Villalón Torres en 2021 para trabajar en su empresa. Con el paso del tiempo, la relación se deterioró por conflictos laborales, amenazas y exigencias económicas que la mujer atribuyó al ahora fallecido.

PUBLICIDAD

La empresaria relató que, antes de despedirlo, recibió amenazas de Villalón Torres. La Fiscalía posteriormente vinculó ese conflicto con el homicidio de su hijo.

Alexander no era el objetivo del ataque

Alexander fue asesinado la noche del 5 de junio de 2023, cuando regresaba a su domicilio acompañado de su madre.

Según la reconstrucción de Animal Político, dos hombres vestidos de negro llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la camioneta en la que viajaban. El adolescente resultó gravemente herido y murió horas después en un hospital.

La investigación de la Fiscalía sostiene que el objetivo del ataque era su madre y que Alexander murió como consecuencia de esa agresión.

Después del homicidio, las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos para obtener información que permitiera localizar a Villalón Torres. Finalmente fue detenido en Canadá y posteriormente extraditado a México.

PUBLICIDAD

En enero de 2026, un juez de control lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones por el asesinato del adolescente.

Ahora, la investigación cambió de escenario: las autoridades deben esclarecer quién y cómo introdujo un arma de fuego a un penal de alta seguridad, además de determinar qué llevó a otro interno a utilizarla contra “El Marino”.

Un historial marcado por violencia y disputas criminales

El caso de Alexander no fue el único señalamiento que pesaba sobre Villalón Torres. Antes de su detención, autoridades lo habían relacionado con investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, además de señalarlo como integrante de un grupo criminal con operaciones en Michoacán.

PUBLICIDAD

Antes de ser detenido, “El Marino” permaneció prófugo durante años y fue localizado en Canadá; autoridades michoacanas lo consideraban un objetivo prioritario por su presunta relación con hechos violentos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

También fue identificado como presunto responsable del robo de un cargamento de cocaína perteneciente a una organización criminal, lo que habría provocado que fuera perseguido por el propio grupo al que presuntamente había traicionado.

Su trayectoria también estuvo marcada por conflictos laborales. De acuerdo con testimonios de personas que trabajaron con él y reportes periodísticos, había sido señalado por comportamientos violentos y abusos contra empleados durante su paso por empresas de seguridad y actividades relacionadas con el sector portuario.

La violencia alcanzó también a su propia familia. Uno de sus hermanos fue asesinado y posteriormente fueron ultimados otro hermano, su esposa y su hija adolescente, crímenes que, de acuerdo con las investigaciones y mensajes difundidos por un grupo criminal, estarían relacionados con las disputas y deudas atribuidas a “El Marino”.

PUBLICIDAD

Antes de ser localizado en Canadá, Villalón Torres había pasado por distintos empleos y ciudades mientras permanecía prófugo. Incluso se presentaba como exintegrante de la Marina y del Ejército, aunque no existía registro oficial de su paso por esas instituciones

El caso deja ahora una investigación distinta a la que llevó a “El Marino” a prisión: cómo un arma de fuego logró ingresar a un penal de alta seguridad y terminar en manos de un interno, quien la utilizó para cometer un homicidio.