Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

Hormiga González podría irse a Europa esta misma temporada (REUTERS)

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Armando La Hormiga González está por convertirse en el nuevo jugador del Olympiacos FC de Grecia. Este lunes 17 de agosto trascendió que el delantero tendría un pie en el futbol europeo, por lo que su fichaje estaría por concretarse. Luego de una serie de negociaciones entre directivas, en Guadalajara ya habría una propuesta formal para la compra del futbolista de 23 años.

Según con el periodista Nikos Kotsis de Sport24, el Olympiacos ya tendría cerrado el fichaje de Armando González, Chivas conservaría 10% del valor de su carta. Parte de la negociación que garantizaría la salida de la Hormiga del futbol mexicano sería que el club griego ofertó una cantidad de 8.5 millones de euros para hacerse de los servicios de la Hormiga González, es decir poco más de USD 9 millones.

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Otra de las condiciones que se filtraron es que, el acuerdo también incluiría una prima por logro de objetivos de dos millones de euros, y es que, anteriormente se habló que Chivas rechazó la oferta que realizó el equipo, por lo que se especuló que la negociación podría caerse.

Olympiacos está por fichar a “La Hormiga” González

Olympiacos está por fichar a “La Hormiga” González (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Olympiacos inició conversaciones formales para la transferencia de Armando González con una oferta inicial de USD 6 millones, se acercó a la directiva en Verde Valle para negociar la transferencia del seleccionado nacional; pero la primera reacción de Chivas fue negativa, ya que no estaban dispuestos a soltar a su jugador por tal cantidad.

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En Guadalajara consideraron insuficiente la oferta, por lo que negaron las conversaciones, más tarde, el club griego aumentó la oferta y realizó su propuesta de USD 9 millones, aunque esta cantidad todavía se mantiene por debajo de la cláusula de rescisión establecida en USD 15 millones, que actualmente protege el vínculo contractual del futbolista.

La negociación adquirió mayor relevancia con la llegada a Grecia del representante de González, vinculado a Roc Nation, lo que evidencia la seriedad y el avance de las pláticas. El agente concentra sus esfuerzos en acercar posiciones entre Olympiacos, Chivas y el propio jugador, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas.

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Chivas aún no acepta oferta de Olympiacos

A pesar de que desde Grecia reportan que la negociación está cerrada y el delantero mexicano llegaría a Olympiacos, dentro de Guadalajara aún no dan el sí que permita la salida de su canterano. Las propuestas recibidas en la institución rojiblanca siguen quedando a deber por la cantidad que esperan en el club, pues la cláusula de rescisión de contrato aumenta el costo de la venta del futbolista.

Chivas aún no acepta oferta de Olympiacos por la Hormiga González (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Olympiacos deberá negociar los USD 15 millones de la cláusula del contrato antes de la compra definitiva del futbolista, a pesar de que ya ofertó poco más de USD 9 millones, se espera

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Será en cuestión de horas que se conozca la decisión de Chivas, pues hasta el momento no se tiene una decisión tomada, el equipo de Gabriel Milito todavía cuenta con la Hormiga, pues no se ha hecho oficial su salida de la institución.

Olympiacos sostiene negociaciones con Chivas para fichar a Armando González, luego de que el club tapatío rechaza una primera propuesta al considerarla insuficiente. Fuentes cercanas a la operación indican que el equipo griego está dispuesto a elevar de forma considerable su oferta, que actualmente ronda los USD 9 millones más bonos, aunque todavía no alcanza lo solicitado por la directiva rojiblanca.

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El principal obstáculo es la postura de Chivas: el delantero solo puede salir si se cubre el total de su cláusula de rescisión, fijada en alrededor de USD 15 millones. No obstante, si la propuesta se acerca al rango de 10 a 12 millones, el club podría buscar una vía para concretar el traspaso.

La decisión del jugador también influye en la operación. Medios en Grecia señalan que González ve con buenos ojos incorporarse a Olympiacos, lo que ayuda a destrabar las pláticas entre clubes.