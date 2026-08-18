Cierran la habitación Ibiza; así quedó la nueva distribución de los cuartos de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón cierra la habitación Ibiza y reorganiza a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026, luego de ganar el primer Elevador del Destino de la temporada el lunes 17 de agosto. El estilista superó a Ese Pérez y a Ernesto Laguardia en la dinámica y tomó una decisión que nadie anticipaba: eliminar su propio cuarto.
Tras conocer el beneficio de su victoria, Rendón entró al Confesionario para anunciárselo a La Jefa. En lugar de cerrar una habitación rival, optó por clausurar Ibiza, el cuarto donde él mismo dormía, y reubicó a todos sus integrantes en los dos cuartos restantes de la casa.
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Rendón manda a Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia a Malibú
Los tres excompañeros de Ibiza que Aldo no llevó consigo fueron Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, quienes pasaron a la habitación Malibú. Allí se sumaron a Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi y Mariana Ochoa. Con esas incorporaciones, Malibú quedó con siete habitantes.
Luis Chaparro, Ese Pérez y Rendón van a Tulum
El estilista se llevó consigo a Luis Chaparro y a Ese Pérez a la habitación Tulum. Los tres se integraron al cuarto donde ya vivían Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza. Tulum pasó a tener ocho residentes, el cuarto más poblado de la casa.
Así fue la dinámica del Elevador del Destino
La competencia se disputó en tres pisos. En el primero, los tres participantes fallaron todas las respuestas. En el segundo, Aldo Rendón anotó el único punto de la ronda, mientras Pérez y Laguardia no sumaron. El tercer piso tampoco modificó el marcador: ninguno de los dos rivales logró responder correctamente, lo que le dio a Rendón la victoria con ventaja mínima pero suficiente.
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La dinámica del Elevador del Destino regresó a la competencia por decisión de los panelistas, quienes eligieron a los tres participantes por considerar que tuvieron los mejores posicionamientos durante la última eliminación. El ganador, además del beneficio de cerrar una habitación, asumió la tarea de redistribuir a los habitantes del cuarto clausurado entre los cuartos restantes.
“Había que hacer un cagader*”, expresó Aldo Rendón al tomar una decisión que moverá todas las piezas dentro de la casa más famosa de México. Asimismo, el estilista explicó que eligió el cuarto Ibiza para que se cerrara porque es muy cálida y está cerca de la cocina.
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Con Ibiza fuera del juego, la casa opera ahora con solo dos habitaciones activas: Malibú y Tulum.
Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026
- Luis Chaparro — Creador de contenido
- Mariana Ochoa - Actriz
- Gema Garoa — Actriz y conductora
- Yanet García — Actriz y Health Coach
- Memo Schutz — Comentarista y conductor
- Brianda Deyanara — Creadora de contenido
- Fede Vigevani — Creador de contenido
- Ese Pérez — Creador de contenido
- Masad Altamimi — Creador de contenido
- Flor Vigna — Actriz y cantante
- Yahir — Cantante
- Cynthia Klitbo — Actriz
- Moisés Peñaloza — Actor
- Aldo Rendón — Fashion Stylist
- Karina Torres — Creadora de contenido
- Ernesto Laguardia — Actor
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