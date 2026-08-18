Cierran la habitación Ibiza; así quedó la nueva distribución de los cuartos de La Casa de los Famosos México 2026

El juego volvió a modificarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aldo Rendón cierra la habitación Ibiza y reorganiza a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026, luego de ganar el primer Elevador del Destino de la temporada el lunes 17 de agosto. El estilista superó a Ese Pérez y a Ernesto Laguardia en la dinámica y tomó una decisión que nadie anticipaba: eliminar su propio cuarto.

Tras conocer el beneficio de su victoria, Rendón entró al Confesionario para anunciárselo a La Jefa. En lugar de cerrar una habitación rival, optó por clausurar Ibiza, el cuarto donde él mismo dormía, y reubicó a todos sus integrantes en los dos cuartos restantes de la casa.

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Rendón manda a Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia a Malibú

Los tres excompañeros de Ibiza que Aldo no llevó consigo fueron Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, quienes pasaron a la habitación Malibú. Allí se sumaron a Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi y Mariana Ochoa. Con esas incorporaciones, Malibú quedó con siete habitantes.

Con la victoria en el Elevador del Destino, el estilista tuvo el poder de eliminar una habitación y optó por la suya; Tulum quedó como el cuarto más poblado con ocho habitantes y Malibú con siete. (Captura de pantalla YouTube)

Luis Chaparro, Ese Pérez y Rendón van a Tulum

El estilista se llevó consigo a Luis Chaparro y a Ese Pérez a la habitación Tulum. Los tres se integraron al cuarto donde ya vivían Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza. Tulum pasó a tener ocho residentes, el cuarto más poblado de la casa.

Así fue la dinámica del Elevador del Destino

La competencia se disputó en tres pisos. En el primero, los tres participantes fallaron todas las respuestas. En el segundo, Aldo Rendón anotó el único punto de la ronda, mientras Pérez y Laguardia no sumaron. El tercer piso tampoco modificó el marcador: ninguno de los dos rivales logró responder correctamente, lo que le dio a Rendón la victoria con ventaja mínima pero suficiente.

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El ganador del primer Elevador del Destino de la temporada eligió cerrar Ibiza, su propia habitación, y repartió a García, Klitbo y Laguardia en Malibú, mientras se fue a Tulum con Chaparro y Pérez. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La dinámica del Elevador del Destino regresó a la competencia por decisión de los panelistas, quienes eligieron a los tres participantes por considerar que tuvieron los mejores posicionamientos durante la última eliminación. El ganador, además del beneficio de cerrar una habitación, asumió la tarea de redistribuir a los habitantes del cuarto clausurado entre los cuartos restantes.

“Había que hacer un cagader*”, expresó Aldo Rendón al tomar una decisión que moverá todas las piezas dentro de la casa más famosa de México. Asimismo, el estilista explicó que eligió el cuarto Ibiza para que se cerrara porque es muy cálida y está cerca de la cocina.

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Con Ibiza fuera del juego, la casa opera ahora con solo dos habitaciones activas: Malibú y Tulum.

Aldo Rendón usó su beneficio para eliminar Ibiza, el cuarto donde él mismo dormía; la casa opera ahora con solo dos habitaciones activas. (La Casa de los Famosos México)

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Luis Chaparro — Creador de contenido

Mariana Ochoa - Actriz

Gema Garoa — Actriz y conductora

Yanet García — Actriz y Health Coach

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Fede Vigevani — Creador de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Masad Altamimi — Creador de contenido

Flor Vigna — Actriz y cantante

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Moisés Peñaloza — Actor

Aldo Rendón — Fashion Stylist

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor