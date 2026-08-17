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Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Se trata de la segunda ocasión en la que aparecen mensajes en contra de María Elena Andrade Ramírez para que “controle” a personal de la FGE

Narcomanta en Baja California
Foto: FGE Baja California / Redes sociales
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Una narcomanta y al menos una cabeza de cerdo fueron colocadas en el municipio de Tecate, Baja California, para amenazar a la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez y Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete de la misma dependencia.

La manta fue localizada la madrugada del domingo en un puente de la Vía Rápida Oriente, en la delegación La Mesa, cerca del Hospital General de Tijuana, en la que acusaron a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de supuestamente “vender plazas”, droga y extorsionar en nombre de la titular.

De acuerdo con el Semanario Zeta, fueron agentes de la Policía Municipal los primeros en llegar al sitio para realizar su retiro.

Los señalamientos de supuesta venta de plazas a grupos criminales

Narcomanta fiscal Baja California
Foto: Redes sociales

El mensaje iba dirigido en primer lugar a Buenrostro Molina, a quien le exigieron que “amarre a sus perros”. La fiscal Andrade Ramírez aparece como segunda destinataria bajo un “atento aviso” para que actúe contra el personal de la fiscalía ante los actos señalados.

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Junto a ambos funcionarios, la manta señaló al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ángel Aispuro Sandoval, quien asumió el cargo en diciembre de 2025. También mencionaron por apellido a agentes — Saavedra Tanori y Montecillos — a quienes acusaron directamente de robar cargamentos de droga.

El texto de la manta acusó a los funcionarios señalados de “vender plazas”, cobrar extorsiones “en nombre” de la fiscal y no cumplir acuerdos con la organización criminal.

“O amarras a tus perros del comisionado ángel aispuro Sandoval y sus agentes ratas del Saavedra Tanori y montecillos que sólo se dedican a robar drogas y andan jugando al vergas, queriendo controlar a la maña de un lado y del otro vendiéndonos las plazas, señora fiscal este es un atento aviso para que haga algo con toda la basura que tiene a su lado, todos ellos estiran la mano, no están cumpliendo con los acuerdos, son unos ratas y extorsionadores queriendo cobrar en nombre suyo o lo arregla usted o lo arreglamos nosotros” (SIC), se lee en el mensaje.

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El escrito fue firmado como “La mera verga”, sin que las autoridades hayan confirmado públicamente a qué estructura criminal corresponde.

Se trata de la segunda ocasión en la que amenazan a la fiscal y su coordinador de gabinete con narcomantas

CJNG fiscal Baja California Tecate
Esta fue la narcomanta firmada supuestamente por el CJNG y dejada en el parque del centro de Tecate. Foto: Semanario Zeta

No es la primera vez que ambos funcionarios reciben este tipo de mensajes. En agosto de 2024, una narcomanta acompañada de restos de un animal en una hielera fue colocada en el quiosco del parque Miguel Hidalgo, en el centro de Tecate, la cual fue firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquel mensaje de 2024 también vinculaba a Buenrostro Molina con la fiscal, acusándola de enviarlo a “hacer acuerdos” con el Cártel de Sinaloa.

“María Elena Andrade Ramírez deja de mandar a tu perro, Juan Carlos Buenrostro Molina a seguir haciendo acuerdos con el ‘CdS’”, decía la manta del CJNG.

De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, los responsables de colocar ese mensaje para la fiscal fueron tres sujetos a bordo de un vehículo Honda, quienes huyeron de inmediato.

Imagen de archivo. La fiscal general del estado mexicano Baja California, María Elena Andrade Ramírez, habla en una conferencia de prensa sobre la desaparición de dos turistas australianos y uno estadounidense en Baja California, en Tijuana, México. 2 de mayo de 2024. REUTERS/Jorge Duenes
Imagen de archivo. La fiscal general del estado mexicano Baja California, María Elena Andrade Ramírez, habla en una conferencia de prensa sobre la desaparición de dos turistas australianos y uno estadounidense en Baja California, en Tijuana, México. 2 de mayo de 2024. REUTERS/Jorge Duenes

Ante esa amenaza, Andrade Ramírez respondió al medio antes referido que la idea del grupo criminal era sembrar terror y “eso no va a pasar”.

“Nosotros siempre estamos comprometidos. Tengo más de 35 años trabajando en seguridad y justicia, y sabemos lo que conlleva el cargo. Somos conscientes de que estos trabajos son de riesgo y, como comenté desde el principio, en esta Fiscalía no tenemos compromisos con nadie, ni mi equipo cercano. Hemos resuelto casos importantes y estamos trabajando de manera transparente, esto no nos va a detener”, aseguró en ese entonces.

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